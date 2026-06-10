Todo sobre macOS 27 Golden Gate: novedades, funciones y cambios del nuevo sistema de Apple

Apple dio a conocer macOS 27 Golden Gate. (Apple)

Apple presentó oficialmente macOS 27 Golden Gate durante la conferencia inaugural de la WWDC 2026, una actualización que marca un punto de inflexión para las computadoras Mac por su apuesta por la inteligencia artificial y por convertirse en la primera versión del sistema operativo diseñada exclusivamente para equipos con Apple Silicon.

La compañía también aseguró que esta edición pondrá un fuerte énfasis en el rendimiento, tras las críticas recibidas por macOS 26 Tahoe debido a problemas relacionados con la estabilidad y el consumo de batería.

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La nueva versión llega acompañada de mejoras en velocidad, cambios visuales y una integración más profunda de Apple Intelligence, encabezada por la nueva generación de Siri. Además, macOS 27 Golden Gate supone el final definitivo del soporte para las computadoras Mac con procesadores Intel, que permanecerán en macOS 26 como última gran actualización.

Siri AI llegará a macOS 27. (Apple)

Apple promete mejoras de rendimiento en macOS 27

Uno de los principales objetivos de Golden Gate es optimizar la experiencia en los equipos Mac.

Apple afirmó que las aplicaciones se abrirán un 30% más rápido que en macOS Tahoe. Algunas herramientas, como Fotos, registrarán mejoras aún mayores, con incrementos de rendimiento que pueden alcanzar el 70%.

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La compañía también destacó una aceleración en las transferencias mediante AirDrop, con velocidades hasta un 80% superiores respecto a la generación anterior del sistema operativo.

Estas optimizaciones buscan responder a las críticas que recibió macOS 26, una versión que fue señalada por numerosos usuarios debido a fallos y un consumo energético superior al esperado.

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Apple promete un mejor rendimiento para macOS 27. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

El diseño Liquid Glass se expande en todo el sistema

macOS 27 Golden Gate también incorpora una evolución del lenguaje visual Liquid Glass. Apple aseguró que el rediseño llega a más elementos del sistema y corrige algunas inconsistencias presentes en versiones anteriores.

Los cambios se reflejan en los iconos del dock, las ventanas y aplicaciones nativas como Mail. La compañía también indicó que las aplicaciones de terceros podrán adoptar esta apariencia para ofrecer una experiencia más uniforme.

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Otra de las novedades es la ampliación de las funciones de la aplicación Fotos, que permitirá crear álbumes compartidos con usuarios de Android y Windows, una característica que hasta ahora estaba limitada exclusivamente al ecosistema de Apple.

Apple anunció en WWDC 2026 sus nuevas funciones de IA. (Apple)

Siri AI y Apple Intelligence protagonizan la actualización

La inteligencia artificial es uno de los pilares centrales de macOS 27 Golden Gate. La nueva Siri incorpora una aplicación independiente con historial de conversaciones y una interfaz personalizable. Además, el asistente ofrece una interacción más natural y es capaz de mantener el contexto entre diferentes solicitudes.

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Entre las capacidades anunciadas se encuentra la comprensión del contenido que aparece en pantalla, la posibilidad de ejecutar acciones complejas entre varias aplicaciones y una integración más profunda con herramientas del sistema y aplicaciones de terceros.

Apple también explicó que Siri podrá utilizar información personal procedente del correo electrónico, los mensajes y el calendario para proporcionar respuestas más relevantes y personalizadas.

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Apple integrará Siri AI para revisar correos, calendarios y más. (Apple)

La compañía señaló además que las respuestas del asistente estarán potenciadas por modelos de inteligencia artificial generativa de Gemini, lo que permitirá obtener información más completa y mantener conversaciones más fluidas.

Sin embargo, Siri AI estará disponible inicialmente únicamente en inglés y Apple no ha revelado cuándo llegará oficialmente al español.

macOS 27 pone fin al soporte para los Mac con Intel

Una de las decisiones más importantes asociadas a Golden Gate es el abandono definitivo de los procesadores Intel.

macOS 27 solo será compatible con computadoras equipadas con chips Apple Silicon, incluyendo las generaciones M1, M2, M3, M4 y M5.

Esto significa que modelos como el iMac con M1, Mac mini, Mac Studio, Mac Pro y las distintas generaciones de MacBook Air y MacBook Pro con procesadores propios de Apple podrán instalar la actualización.

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Por el contrario, varios equipos Intel dejarán de recibir nuevas versiones del sistema operativo. Entre ellos se encuentran el MacBook Pro de 16 pulgadas de finales de 2019, el MacBook Pro de 13 pulgadas de principios de 2020, el iMac de 27 pulgadas de 2020 y el Mac Pro de 2019.

Apple confirma que MacOS 26 es el último con soporte para ordenadores con chip Intel. (Apple)

Una nueva etapa para las computadoras Mac

La llegada de macOS 27 Golden Gate representa una nueva fase en la estrategia de Apple para sus computadoras.

La inteligencia artificial, el rendimiento y la consolidación de Apple Silicon se convierten en los ejes principales de una actualización que busca ofrecer una experiencia más rápida y conectada dentro del ecosistema de la compañía.

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Con ello, Apple pone fin a la transición iniciada hace varios años con el abandono progresivo de Intel y apuesta por un futuro en el que la IA tendrá un papel cada vez más relevante en el funcionamiento diario de los Mac.