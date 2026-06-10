El viaje del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA antes de llegar a la sede oficial en México: 150 días y un final con J Balvin y Kaká

Los artistas Pedro Sampaio, Amber Mark y J Balvin interpretan “Jump”, el himno oficial de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, mientras Kaká sostiene la Copa del Mundo en el escenario. (Foto: Infobae)

Desde hace veinte años, Coca-Cola y la FIFA pusieron en marcha una iniciativa que transformó la manera en que los aficionados experimentan el fútbol: El Tour del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™. A través de esta gira, el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ recorre los países clasificados, permitiendo que millones de personas se acerquen al trofeo original, lo conozcan de cerca y capturen ese instante en una fotografía.

En la última escala previa al final del recorrido en México, Infobae fue testigo directo de cómo se transporta el símbolo más codiciado del fútbol, una pieza de oro de más de seis kilogramos, hecho de oro macizo de 18 kilates, que solo levantan campeones como Kaká, Lionel Messi o Roberto Carlos, y que es tan anhelada hoy por figuras como Cristiano Ronaldo o Neymar.

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El trayecto culminó en Monterrey, México, tras partir de Ciudad de México en un vuelo privado bajo estrictas medidas de seguridad. El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™, resguardado en un maletín especialmente diseñado, estuvo bajo custodia del personal especializado de la FIFA y de Coca-Cola durante aproximadamente una hora y cuarenta minutos de vuelo.

Cómo es el operativo de seguridad para trasladar la Copa del Mundo

Solo campeones del mundo como Ricardo Kaká pueden levantar la copa. (Foto: Infobae)

La logística de traslado del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ está cuidadosamente planificada. Solo un reducido grupo de empleados de la FIFA y representantes de Coca-Cola tienen acceso al trofeo durante el trayecto.

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El dispositivo de seguridad incluye agentes encargados de supervisar cada movimiento en aeropuertos, aviones y recintos oficiales. Ningún elemento del proceso queda librado al azar, desde el embarque hasta la llegada al destino final.

Durante el vuelo privado, el maletín, reforzado y con cerraduras, permaneció junto al personal autorizado. Nadie más puede manipularlo ni abrirlo, una regla que se cumple donde sea que el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ viaje.

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Qué pasa cuando el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ llega a su destino

Al aterrizar en Monterrey, autoridades locales aguardaban en pista para escoltar el convoy. La FIFA y Coca-Cola supervisan el traslado desde el aeropuerto hasta el Parque Fundidora, punto final de la gira. El trayecto por la ciudad está planificado para evitar cualquier imprevisto y permitir que el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ llegue intacto y a tiempo a su cita con el público.

Pie de foto: Amber Mark abrió la ceremonia de clausura del Tour del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ presentado por Coca-Cola en Monterrey. (Foto: Infobae)

Al llegar, ya había miles de personas congregadas en el recinto. Familias, niños y fanáticos de todas las edades estaban presentes para observar la copa, muchos con camisetas de selecciones nacionales como México, Brasil o Colombia. El entusiasmo era palpable, amplificado por la cercanía de artistas internacionales invitados para la ceremonia de clausura, como el colombiano J Balvin.

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Qué artistas estuvieron en la clausura del Tour del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ presentado por Coca-Cola

La clausura del Tour del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ presentado por Coca-Cola en Monterrey sumó un componente artístico. Pedro Sampaio, Amber Mark y J Balvin tomaron el escenario para interpretar “Jump”, el himno oficial de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, versión de la canción popularizada por Van Halen en los años ochenta. La música acompañó la llegada del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ y preparó el ambiente para el momento central.

El campeón mundial de 2002 y Balón de Oro 2007, Ricardo Kaká, fue el encargado de presentar el trofeo ante el público. “Viva Brasil y viva México”, pronunció en español, generando una ovación en el parque.

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Cómo se vivió el recorrido del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ y qué hizo tan especial esta edición de Coca-Cola

Pie de foto: El artista brasileño Pedro Sampaio subió al escenario para celebrar la llegada del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ al Parque Fundidora. (Foto: Infobae)

Durante 26 días, la Copa del Mundo recorrió diez ciudades mexicanas, desde Guadalajara hasta Ciudad de México, pasando por León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla y Mérida, con una escala épica en la zona arqueológica de Chichén Itzá. En cada parada, el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ atrajo multitudes y generó un ambiente de celebración deportiva, un preámbulo clave antes del inicio de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026.

El recorrido de la edición 2026 del Tour del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ presentado por Coca-Cola inició el 3 de enero en Riad (Arabia Saudita) y abarcó 75 destinos a lo largo de más de 150 días, convirtiéndose en el más grande de su historia.

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La Copa Mundial de la FIFA™ 2026 tiene un carácter de evento histórico. Participan 48 selecciones, la cifra más alta registrada, y por primera vez tres países son anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

México se convierte así en el único país en recibir la Copa Mundial de la FIFA™ en tres ocasiones, después de los torneos de 1970 y 1986, lo que otorgó a este Tour del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ presentado por Coca-Cola un significado especial tanto para su gente como para el fútbol internacional.

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