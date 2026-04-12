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Cuánto cuesta prender por 30 minutos una freidora de aire y un horno

Comparativamente, la freidora de aire resulta hasta 70% más económica para recetas cortas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El auge de las freidoras de aire revolucionó la cocina doméstica gracias a su promesa de eficiencia energética y menor uso de aceite.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las freidoras de aire ha cambiado la forma de cocinar en casa y también ha generado preguntas sobre cómo es el consumo energético, frente a otro electrodoméstico como el horno.

Una buena forma de comparalos es medir el gasto generado durante 30 minutos de uso, un tiempo habitual para cocinar algunos alimentos a diario.

Consumo energético de una freidora de aire

Una freidora de aire funciona a partir de una resistencia eléctrica y un ventilador que distribuye el aire caliente a alta velocidad. Esta tecnología logra cocinar desde patatas hasta carnes y postres con una textura crujiente y apenas unas gotas de aceite.

El dato fundamental para calcular su gasto es la potencia, que varía según el modelo y tamaño. Las más pequeñas arrancan en 800 W, mientras que las más comunes oscilan entre 1.400 y 1.700 W. Los modelos de gran capacidad pueden llegar a 2.000 W. Para este cálculo, se toma como referencia una freidora de aire estándar de 1.500 W, potencia habitual en muchos hogares.

Una freidora de aire estándar de 1.500 W consume aproximadamente 0,75 kWh tras 30 minutos de uso, según el cálculo energético recomendado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una freidora de aire estándar de 1.500 W consume aproximadamente 0,75 kWh tras 30 minutos de uso, según el cálculo energético recomendado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fórmula para conocer el consumo es sencilla: Potencia (W) ÷ 1.000 × Tiempo de uso (h) = Consumo en kWh. Por ejemplo, cocinar durante 30 minutos (0,5 horas) con una freidora de 1.500 W implica: 1.500 ÷ 1.000 × 0,5 = 0,75 kWh.

Por lo tanto, el uso de una freidora de aire durante media hora consume 0,75 kWh.

Precio de encender una freidora de aire media hora

El coste en dinero depende de la tarifa eléctrica vigente. Tomando como referencia valores promedio internacionales, el precio del kWh en Estados Unidos ronda los $0,17 USD, mientras que en la Unión Europea está cerca de los €0,28 EUR, aunque este valor varía de un país a otro.

Para calcular el gasto, basta multiplicar el consumo por la tarifa:

  • En Estados Unidos: 0,75 kWh × $0,17 USD = $0,13 USD (alrededor de 13 centavos de dólar).
  • En la Unión Europea: 0,75 kWh × €0,28 EUR = €0,21 EUR (aproximadamente 21 céntimos de euro).

Esto significa que, en la mayoría de los hogares, usar una freidora de aire durante media hora cuesta menos de 30 centavos, tanto en dólares como en euros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El impacto en la factura eléctrica mensual por usar una freidora de aire 20 días al mes durante media hora es inferior a 2 euros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes preguntan cuánto se refleja este consumo en la factura mensual, el impacto es bajo. Utilizándola 20 días al mes durante media hora en cada ocasión, el gasto sería de 15 kWh mensuales. Con el precio de referencia de 0,13 €/kWh, el coste rondaría 1,95 € al mes.

Consumo y precio de un horno eléctrico durante 30 minutos

El horno eléctrico es otro electrodoméstico central en la cocina, pero su consumo es considerablemente mayor. Un horno típico suele tener una potencia entre 2.000 y 5.000 W. Para esta comparación, se utiliza el promedio de 2.500 W (2,5 kW), representativo de muchos modelos actuales.

Aplicando la misma fórmula de consumo: 2.500 ÷ 1.000 × 0,5 = 1,25 kWh por media hora de uso.

A continuación, el coste estimado en ambas monedas:

  • En Estados Unidos: 1,25 kWh × $0,17 USD = $0,21 USD (21 centavos de dólar).
  • En la Unión Europea: 1,25 kWh × €0,28 EUR = €0,35 EUR (35 céntimos de euro).
Horno eléctrico de sobremesa, nuevo y brillante, con acabado de acero inoxidable, puerta de vidrio y perillas cromadas, sobre una encimera clara cerca de una ventana.
Un horno eléctrico promedio de 2.500 W eleva el consumo hasta 1,25 kWh en 30 minutos, casi el doble que una freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por tanto, usar un horno eléctrico durante 30 minutos cuesta un 60-70% más que una freidora de aire del mismo rango de tamaño y para recetas equivalentes.

La diferencia se explica porque el horno debe calentar un espacio mucho mayor, y, además, en la mayoría de los modelos es necesario precalentar durante unos minutos adicionales. Cada vez que se abre la puerta se pierde alrededor del 20% del calor, lo que aumenta el consumo, y el termostato regula el encendido y apagado, pero el gasto se mantiene alto en recetas largas o en hogares que lo usan con frecuencia.

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