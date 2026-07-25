El ajuste que debes hacer para que tu celular Android identifique las llamadas spam

El identificador de llamadas de Google ayuda a prevenir fraudes telefónicos en dispositivos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de llamadas de números desconocidos y fraudes telefónicos ha impulsado a Google a integrar en Android un sistema de identificación y bloqueo automático de llamadas spam, ofreciendo a los usuarios mayor protección y control sobre las comunicaciones no deseadas.

Esta solución, incorporada en la aplicación Teléfono de Google, permite reconocer posibles amenazas antes de responder una llamada y, si se desea, bloquearlas de manera automática.

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Cómo activar el identificador de llamadas y el filtro de spam

Esta herramienta utiliza una base de datos alimentada por reportes de usuarios y sistemas de análisis para identificar números asociados con intentos de estafa, suplantación de identidad o publicidad invasiva. En la mayoría de los equipos Android compatibles, esta función viene activada por defecto, aunque los usuarios tienen la posibilidad de ajustar el nivel de protección desde la configuración.

La protección contra spam requiere la última versión de las apps oficiales de Google en Android. (Google)

Para acceder, es necesario abrir la aplicación Teléfono de Google, seleccionar el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha, ingresar a Configuración y buscar la sección Identificador de llamada y spam. Allí, la opción Ver ID de emisor y spam permite mostrar información relevante sobre el número entrante antes de responder.

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Protección adicional: filtrado automático de llamadas sospechosas

Para quienes desean un nivel de seguridad más alto, la función Filtrar llamadas de spam habilita el bloqueo automático de comunicaciones sospechosas antes de que el teléfono siquiera suene. Las llamadas bloqueadas no interrumpen al usuario, aunque sí quedan registradas en el historial para su consulta posterior en caso de ser necesario.

El sistema también permite bloquear manualmente números específicos desde el historial de llamadas. Cuando un usuario marca un número como spam, esta información fortalece la base de datos que utiliza Google y contribuye a mejorar la detección de fraudes en otros dispositivos. De este modo, se crea una red colaborativa que limita el alcance de campañas fraudulentas y refuerza la protección para toda la comunidad de usuarios.

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Activar el filtro de spam en la app Teléfono de Google reduce las llamadas no deseadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para utilizar la protección contra spam en Android

No todos los teléfonos Android cuentan de manera automática con estas herramientas. Google establece como requisito mínimo que el dispositivo ejecute Android 5.0 o una versión posterior y tenga instaladas las aplicaciones oficiales Teléfono de Google, Contactos de Google y Mensajes de Google. En caso de que alguna no esté disponible, puede descargarse gratuitamente desde Google Play Store.

Disponer de estas aplicaciones garantiza el acceso a las actualizaciones de seguridad más recientes y a nuevas funciones desarrolladas por Google. La instalación y actualización constante de las aplicaciones oficiales es clave para mantener la protección ante nuevas modalidades de fraude telefónico.

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Cómo ayuda el sistema a prevenir estafas

El sistema de detección analiza diferentes patrones de las llamadas entrantes para determinar si un número corresponde a una empresa legítima o presenta características propias de spam o fraude. Cuando se detecta una amenaza potencial, aparece una advertencia en la pantalla antes de que el usuario conteste, dándole la opción de no responder a la comunicación.

El sistema de Google alerta sobre posibles amenazas antes de responder una llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google sugiere activar los servicios RCS (Rich Communication Services) en la aplicación Mensajes de Google para mejorar la verificación de empresas y detectar mensajes sospechosos o intentos de suplantación de identidad. Esta tecnología aporta una capa adicional de seguridad, especialmente útil ante el aumento de mensajes fraudulentos a través de canales digitales.

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Opciones de anuncio de identificador de llamada

Algunos dispositivos Android ofrecen la posibilidad de anunciar en voz alta el nombre o el número del llamante. Para habilitar esta función, el usuario debe ingresar nuevamente a la configuración de la aplicación Teléfono de Google, buscar la opción Anuncio del identificador de llamada y seleccionar Anunciar identificador de llamada. Se puede elegir entre recibir el anuncio siempre, solo al utilizar auriculares o nunca.

Esta característica resulta útil en situaciones donde no se puede mirar la pantalla del teléfono, como al manejar o utilizar dispositivos manos libres. De esta manera, el usuario recibe información clara y directa sobre la identidad del llamante sin necesidad de distraerse.

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