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Freidora de aire vs horno: cuál consume menos luz y ahorra más dinero

La freidora de aire es ideal para alimentos crujientes y requiere menos aceite que otros métodos

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La mitad izquierda muestra una freidora de aire negra con patatas fritas, una mano saca una; la mitad derecha un horno abierto con alitas de pollo y patatas asadas.
El ahorro depende del tipo de comida y la cantidad a preparar, siendo la freidora más conveniente para porciones individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las freidoras de aire ha llevado a muchos usuarios a preguntarse si estos dispositivos representan una alternativa más económica y saludable frente al horno tradicional. En un contexto donde el costo de la vida y la energía sigue en aumento, la eficiencia energética y el ahorro en la factura eléctrica se han convertido en factores clave al elegir electrodomésticos para la cocina.

Cómo funcionan la freidora de aire y el horno

La freidora de aire se ha popularizado en los últimos años por su diseño compacto y su promesa de cocinar con poco o nada de aceite. Su funcionamiento se basa en la circulación de aire muy caliente a gran velocidad, lo que permite dorar y cocinar los alimentos en poco tiempo.

Jakub Radzikowski, diseñador de educación culinaria en el Imperial College de Londres, señala que el mecanismo se asemeja a un horno con ventilador, pero en un formato más pequeño y con un sistema de ventilación mucho más potente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La freidora de aire reduce el consumo eléctrico al cocinar porciones pequeñas más rápido que un horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horno convencional, en cambio, calienta el aire en una cavidad mucho mayor y utiliza un ventilador menos eficiente, lo que implica tiempos de cocción más largos y mayor consumo energético, especialmente al precalentar.

Eficiencia energética: menos tiempo y menos consumo

Una de las principales ventajas de la freidora de aire es su eficiencia. Al tener un compartimento pequeño y una circulación de aire más intensa, logra cocinar porciones reducidas en menos tiempo.

Según experimentos realizados por el programa ‘Sliced Bread’ de BBC Radio 4, cocinar un muslo de pollo en la freidora de aire lleva aproximadamente 20 minutos, mientras que en un horno convencional puede requerir hasta 35 minutos. Lo mismo ocurre con las papas, que en la freidora se cocinan en 35 minutos frente a la hora que demandan en el horno.

Este ahorro de tiempo se traduce directamente en menor consumo de electricidad. Las mediciones realizadas muestran que preparar pollo en el horno consume 1,05 kilovatios por hora, frente a 0,43 kilovatios por hora en la freidora de aire. Para las papas, el horno consume 1,31 kWh y la freidora, 0,55 kWh. Así, la freidora utiliza menos de la mitad de la energía necesaria para cocinar estos alimentos en comparación con el horno.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Preparar pollo en la freidora consume menos de la mitad de electricidad que en el horno tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacidad y limitaciones en la cocina diaria

Pese a su eficiencia, la freidora de aire presenta limitaciones de capacidad. El cajón reducido permite preparar solo pequeñas porciones. Para familias numerosas o para cocinar grandes cantidades, es necesario realizar varias tandas, lo que puede anular parte del ahorro de tiempo y energía logrado en cada ciclo individual.

Jakub Radzikowski destaca que la freidora es ideal para preparar comidas crujientes, como pollo, papas fritas, chips de vegetales y alimentos empanizados. Sin embargo, no resulta práctica para piezas grandes, como un pollo entero o un pavo, ni para recetas que requieran espacio amplio para expandirse o gratinar.

Salud: menos grasa y alternativas

El método de cocción de la freidora de aire destaca por requerir poco o nada de aceite. Al cocinar, el exceso de grasa cae en la cesta perforada, lo que reduce la cantidad de lípidos en el plato final. Comparada con la fritura tradicional, la freidora representa una opción más saludable. Incluso frente al horno, puede reducir el contenido de grasa, ya que en el horno los alimentos tienden a absorber más aceite durante el asado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La eficiencia de la freidora de aire ayuda a disminuir el gasto en luz en hogares pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, existen opciones aún más saludables, como la cocción al vapor, que no requiere ningún tipo de grasa adicional. Además, los modelos más recientes de freidoras de aire incorporan múltiples funciones, ampliando su versatilidad más allá de la simple fritura.

Conclusión: ¿cuál conviene más?

Si el objetivo es reducir el consumo eléctrico y ahorrar en la factura, la freidora de aire ofrece ventajas claras frente al horno convencional, siempre que se utilice para porciones pequeñas o medianas. No reemplaza por completo al horno, pero representa una alternativa eficiente, especialmente para quienes viven solos o en hogares pequeños. En adición a ello, aporta beneficios en la reducción de grasa en las comidas diarias.

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