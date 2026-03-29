Nunca uses metal: el hábito diario que destruye el antiadherente de tu ‘Air Fryer’ para siempre

Cómo limpiar tu freidora de aire sin dañarla: errores comunes y consejos de expertos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La freidora de aire se ha convertido en un electrodoméstico indispensable en la cocina moderna, gracias a su capacidad para preparar alimentos crujientes con menos aceite y de forma más saludable.

Sin embargo, su popularidad ha traído consigo una serie de malas prácticas de limpieza que pueden acortar su vida útil, afectar su rendimiento y hasta poner en riesgo tu seguridad. Conocer y evitar estos errores es clave para garantizar que tu freidora de aire funcione correctamente y conserve el sabor y la calidad de tus recetas favoritas.

Expertos de marcas como Whirlpool e Imusa advierten que una mala rutina de mantenimiento puede provocar desde malos olores hasta el deterioro irreversible del recubrimiento antiadherente, uno de los componentes esenciales de estos equipos.

Freidora de aire: los 9 errores de limpieza que debes evitar para conservarla como nueva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errores que debes evitar al limpiar tu freidora de aire

1. Usar utensilios metálicos o esponjas abrasivas Uno de los fallos más frecuentes es recurrir a estropajos duros o instrumentos metálicos para retirar residuos pegados en la cesta o el recipiente.

Estos materiales pueden rayar o levantar el recubrimiento antiadherente, lo que reduce su eficacia y facilita que los alimentos se adhieran, complicando la limpieza futura y acortando la vida útil del aparato.

2. Limpiar cuando está caliente o conectada Nunca inicies la limpieza inmediatamente después de usar la freidora ni mientras está conectada a la corriente.

El riesgo de quemaduras y descargas eléctricas es real. Siempre espera a que se enfríe por completo y desconéctala antes de desmontar cualquier pieza.

Cuida tu freidora de aire: guía tecnológica para limpiar sin rayar ni dañar el recubrimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Sumergir la parte eléctrica en agua El cuerpo principal de la freidora de aire contiene componentes eléctricos que pueden dañarse si entran en contacto con agua.

Limita la limpieza de estas partes a un paño húmedo y nunca las sumerjas en el fregadero ni uses grandes cantidades de líquido.

4. Usar demasiado aceite en aerosol o aceites inadecuados Aunque una ligera capa de aceite puede ayudar a lograr una textura crujiente, el exceso de aceite en aerosol puede deteriorar el recubrimiento de la cesta.

Algunos ingredientes presentes en los aceites en aerosol antiadherentes contribuyen al desconchado y la reducción de la vida útil del electrodoméstico.

5. Aplicar productos abrasivos o detergentes agresivos Limpiar con productos químicos fuertes, esponjas metálicas o detergentes agresivos puede dañar tanto el interior como el exterior de la freidora.

Una rutina de mantenimiento adecuada, con detergentes suaves y piezas bien secas, asegura que tu freidora conserve su eficiencia, sabor y seguridad durante más tiempo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opta siempre por detergentes suaves y paños no abrasivos para conservar la integridad del material.

6. Dejar residuos y grasa acumulada No limpiar la freidora después de cada uso permite que los restos de alimentos y la grasa se endurezcan y resulten mucho más difíciles de eliminar.

Además, esto puede generar humo, malos olores y hasta alterar el sabor de las preparaciones siguientes.

7. Sobrecargar la cesta Poner más alimentos de los que permite la capacidad de la freidora no solo afecta la cocción, sino que dificulta la limpieza y favorece la acumulación de grasa y residuos en zonas de difícil acceso.

8. Guardar la freidora húmeda Ensamblar y guardar la freidora sin secarla completamente fomenta la aparición de bacterias, moho y malos olores. Todas las piezas deben estar bien secas antes de volver a armar el equipo.

Así puedes prolongar la vida útil de tu freidora de aire con una limpieza correcta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Descuidar la limpieza regular Limpiar la freidora solo de vez en cuando permite que la suciedad se incruste, acortando la vida útil del aparato y afectando su eficiencia. La limpieza frecuente es esencial para un funcionamiento óptimo.

Guía básica para limpiar tu freidora de aire de forma segura

Desconecta y espera a que se enfríe antes de manipular cualquier componente.

Retira la cesta y el recipiente, y verifica si son aptos para lavavajillas según el manual.

Usa una esponja suave o paño húmedo y, si es necesario, una mezcla de agua caliente y vinagre o bicarbonato para residuos pegados.

Limpia el exterior con un paño húmedo y detergente suave si es necesario.

Seca completamente todas las piezas antes de volver a ensamblar.

Utiliza papel de cocina o aluminio en el fondo de la cesta para facilitar la limpieza posterior.

Evita sobrecargar la cesta y limpia después de cada uso.

La tecnología de cocción por aire ha simplificado la preparación de recetas saludables, pero su mantenimiento requiere atención y cuidado. Evitar estos errores comunes al limpiar tu freidora de aire no solo prolongará la vida del electrodoméstico, también mejorará la calidad de tus platillos y la seguridad en tu cocina. Mantén una rutina de limpieza adecuada y aprovecha al máximo tu freidora con cada receta.