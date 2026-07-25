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Flor Vigna contó cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro: “La exponía a ella”

La cantante reveló en un pódcast desde México el momento exacto en que comenzar a sospechar de su expareja

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En su paso por el podcast Cómplices del desmadre, la bailarina repasó uno de las separaciones más comentadas de los últimos años

La separación de Flor Vigna y Luciano Castro fue una de las más comentadas del espectáculo argentino en los últimos años, y siempre parece tener un nuevo capítulo. El más reciente llegó desde México, donde la cantante y bailarina participó del podcast Cómplices del desmadre y contó por primera vez, con detalles, cómo se enteró de que su expareja le había sido infiel.

“Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto, y en eso llega un mensaje de la otra chica”, relató Vigna. El texto era aparentemente inocente —“Ah, qué lindo”—, pero le encendió una alarma. “Me quedé ahí, esto me huele mal”, recordó. Fue entonces cuando revisó el teléfono, algo que, según aclaró, no era parte de su rutina. “Cosa que no hacía nunca”, subrayó.

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Lo que encontró confirmó sus sospechas. La exponía a ella, como que ella decía: ‘Soñé con vos y esto, que lo otro’. Pero él había borrado sus mensajes, los de ella no, como muy, muy de infiel”, describió. Ante la confrontación, Castro negó cualquier vínculo y aseguró que se trataba de una compañera de trabajo. La respuesta de él fue repetirle “¿Qué te pasa?” hasta que Vigna le dijo que había revisado el celular y había visto los mensajes.

Lo que siguió, según la bailarina, fue una estrategia de contención emocional que también terminó por definirla. “Todo el tiempo él me recordaba que yo era el amor de su vida, que iba a llegar a todo lo que quisiera”, contó. Y cerró con una sentencia: “Esos son los peores”.

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Luciano Castro y Flor Vigna
Flor y Luciano comenzaron a salir en el año 2021 y la relación llegó a su fin en febrero de 2024

Vigna dijo que no tenía el perfil de alguien celosa y que fue la intuición lo que la llevó a actuar en ese momento puntual. “Una tiene un olfato”, señaló. Con el tiempo, y a medida que salieron a la luz más situaciones vinculadas a la infidelidad de Castro con otras mujeres, la cantante fue soltando más detalles sobre lo que vivió durante esa relación. “Viví un recontra re infierno”, llegó a decir en una entrevista posterior. En otro momento, describió la dinámica de manipulación que habría atravesado: “Me decía que si lo dejaba se mataba y al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas”.

La ruptura se había anunciado en febrero de 2024 con un tono completamente distinto. Vigna publicó en sus historias de Instagram: “Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”.

Flor Vigna recordó el momento en que se enteró que Luciano Castro le era infiel (Ig)
Flor Vigna recordó el momento en que se enteró que Luciano Castro le era infiel (Ig)

Y agregó: “Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir”. El contraste entre ese mensaje y lo que fue revelando después quedó plasmado en otra frase suya: “Siento que di muchas cosas y que quedaron pisoteadas por un hombre que me llevaba 20 años más y que me dejó medio traumada”.

A pesar de haber terminado la relación hace dos años, la bailarina en más de una ocasión habló de su expareja y reveló detalles que se desconocían e incluso lo acusó de deberle dinero: “Me boludearon mucho. Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía... ¡Devolveme la plata! Hashtag autogestión. Necesito invertir en bailarines. No pude ni traerlos", dijo meses atrás en un móvil con Intrusos (América TV).

“Pasaron muchas cosas malas, pero bueno, como ya pasaron hace un tiempo la plata se la tengo que pedir a él. Había una cosa de que ya no puede hablar porque tiene hijos, lo entiendo, pero Lucho vivió tres años en mi casa, lo banqué en todas. Fui cornuda, me banqué actos de violencia”, aseguró la participante de La casa de los Famosos México.

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