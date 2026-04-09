Las carreras de comunicación, diseño y arte quedan en la mira: universidades las reemplazan por IA

Universidad chinas eliminan carreras relacionadas a la comunicación y el arte para enfocarse en la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varias universidades en China han comenzado a suspender la admisión de estudiantes en carreras vinculadas a la comunicación, el diseño y las artes, al mismo tiempo que expanden su oferta académica en inteligencia artificial, robótica e ingeniería avanzada.

La medida refleja un giro estratégico dentro de la educación superior, impulsado por la demanda del mercado laboral y las políticas estatales orientadas al desarrollo tecnológico.

Uno de los casos más representativos es el de la Universidad de Jilin, que anunció la suspensión de admisiones en 19 carreras, entre ellas interpretación musical, composición y diseño de comunicación visual. Según información oficial, varios de estos programas ya habían dejado de aceptar estudiantes desde 2024, lo que evidencia que el ajuste no es reciente, sino parte de una tendencia en consolidación.

Diversas universidad chinas han decidió no admitir más estudiantes para carreras relacionadas con el arte y comunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación no es aislada. La Universidad Normal del Este de China, en Shanghái, informó en octubre la eliminación de 24 programas académicos, incluyendo publicidad, pintura y escultura.

De forma similar, la Universidad de Tongji suspendió las admisiones en diseño ambiental y comunicación visual, mientras que la Universidad del Petróleo de China eliminó por completo las carreras relacionadas con las artes.

Para finales de 2025, al menos tres universidades del grupo “211” —una red de instituciones clave dentro del sistema educativo chino— habían dejado de reclutar estudiantes en disciplinas artísticas, marcando un cambio estructural en la orientación académica del país.

Universidad chinas eliminan carrerar para enfocarse en nuevas profesiones como la IA y la robótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, las universidades han acelerado la creación de nuevas facultades centradas en tecnologías emergentes. Instituciones como la Universidad de Tongji han inaugurado programas en ingeniería mecánica, robótica y estudios energéticos, mientras que la Universidad de Ningbo anunció la apertura de seis nuevas facultades de ingeniería, incluyendo áreas como circuitos integrados e inteligencia artificial.

Este proceso responde, en parte, a la necesidad de alinear la formación universitaria con las demandas del mercado laboral. Según explicó Xiong Bingqi, director del Instituto de Investigación Educativa del Siglo XXI, el avance de la inteligencia artificial ya está impactando en empleos de nivel inicial, especialmente en áreas como el diseño. En este contexto, formar profesionales bajo modelos tradicionales podría derivar en mayores tasas de desempleo entre los egresados.

“El rápido desarrollo de la IA ha eliminado algunos puestos básicos en diseño. Si las universidades no se adaptan, los estudiantes se enfrentarán a un mercado laboral más limitado”, advirtió el especialista en declaraciones recogidas por medios locales.

La IA ha cambiado el esquema de las universidades chinas, donde se vienen abriendo nuevas carreras enfocadas en la ingeniería, mientras se eliminan otras enfocadas en humanidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, otros expertos matizan esta interpretación. El economista Ye Xiaoyang señala que estos cambios deben entenderse como una reasignación de recursos más que como una desaparición de las disciplinas artísticas. Según su análisis, las universidades están priorizando áreas que ofrecen resultados más medibles, como la empleabilidad o la producción científica, en un entorno cada vez más competitivo.

“La suspensión de carreras de arte y la creación de nuevas escuelas de ingeniería están ocurriendo al mismo tiempo. Es una redistribución interna motivada por presiones externas”, explicó Ye.

Detrás de este giro también hay un componente político. El Ministerio de Educación de China ha instado a las universidades a ajustar sus programas a las necesidades estratégicas del país, promoviendo la formación de ingenieros altamente cualificados y fomentando la innovación tecnológica. Esta directriz ha acelerado la inversión en áreas consideradas clave para el crecimiento económico y la autosuficiencia tecnológica.

El Ministerio de Educación de China instó a las univerisdad a ajustar sus carrera profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es un sistema universitario que evoluciona rápidamente hacia disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), en detrimento de áreas tradicionalmente vinculadas a la creatividad y la expresión artística. Sin embargo, los especialistas coinciden en que esto no implica necesariamente el fin de estas carreras, sino una transformación en su enfoque y relevancia dentro del nuevo contexto.

En medio de este cambio, el debate sigue abierto. Mientras algunos ven en la inteligencia artificial una oportunidad para modernizar la educación, otros advierten sobre el riesgo de descuidar disciplinas fundamentales para el desarrollo cultural y social. Lo cierto es que, en China, la educación superior está redefiniendo sus prioridades, con la tecnología como eje central de su futuro inmediato.