La huella que deja perder el trabajo por culpa de la inteligencia artificial

En varios sectores se está invirtiendo en hacer que la tecnología haga el trabajo de las personas para ahorrar en costos y tiempo. (imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral genera no solo el riesgo inmediato de pérdida de empleo, sino, según un informe reciente, una huella persistente que afecta durante años la vida de los trabajadores desplazados.

Un análisis de Goldman Sachs advierte que las consecuencias incluyen menores ingresos reales, mayores dificultades para acceder a una casa y una menor probabilidad de formar pareja, con un impacto negativo amplificado durante períodos de recesión económica.

Esto tiene un grado de importancia alto porque, de acuerdo con la misma firma, trabajos previos habían estimado que entre el 6% y el 7% de los trabajadores de Estados Unidos, es decir, aproximadamente 11 millones de personas, podrían ver desplazados sus puestos por la inteligencia artificial.

Cómo se realizó la investigación sobre el impacto de la IA en los trabajadores

El informe se encargó de analizar las consecuencias en el la mano de obra con la llegada de cada revolución tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación profundizó en las consecuencias a largo plazo del desplazamiento laboral relacionado con avances tecnológicos, como la IA, tomando como base los cambios sucedidos desde 1980.

Para ello, los economistas Pierfrancesco Mei y Jessica Rindels analizaron datos de las Encuestas Longitudinales Nacionales, un programa federal que monitorea la evolución profesional y personal a lo largo de la vida de los individuos.

Este enfoque permitió identificar patrones comparativos entre quienes perdieron el trabajo por disrupciones tecnológicas y aquellos que no enfrentaron esa situación.

Cuáles efectos se mantienen en los empleados que son reemplazados por IA

Una de las conclusiones centrales del informe es que los trabajadores desplazados por nuevas tecnologías tardan en promedio un mes más en reincorporarse al empleo, mientras sus ingresos, ajustados por inflación, llegan a caer más del 3% frente a quienes mantienen sus puestos.

Quienes pierden su empleo por inteligencia artificial tardan en promedio un mes más en reincorporarse al mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta desigualdad económica inmediata se agrava con el tiempo: diez años después, los afectados seguían percibiendo ingresos 10 puntos porcentuales inferiores respecto a sus pares no desplazados. Además, experimentaron una acumulación patrimonial más lenta, retrasos en la compra de vivienda y en la formación de un hogar propio.

En este sentido, no se trata únicamente de un periodo breve de desocupación, sino de una contracción de oportunidades sustancial que persiste una década más tarde y condiciona variables clave como el poder adquisitivo, el acceso a la vivienda y las perspectivas familiares.

Quienes padecen más y quienes logran adaptarse al desplazamiento laboral

Las consecuencias no son uniformes. El informe detalla que las pérdidas de ingresos asociadas a la automatización son menores para quienes son más jóvenes, poseen educación universitaria o residen en áreas urbanas.

Los jóvenes, quienes tienen educación universitaria y residen en áreas urbanas afrontan menores pérdidas ante el desplazamiento laboral por automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los trabajadores con menor antigüedad en sus empresas y quienes participaron en programas de recapacitación presentaron mejores resultados.

En relación con el efecto de los ciclos económicos, Goldman Sachs resalta que el impacto de perder el trabajo por innovación tecnológica es más grave si coincide con una recesión. En este contexto, el período de desempleo se extiende en promedio tres semanas adicionales y aumenta en 5 puntos porcentuales la probabilidad de atravesar nuevos episodios de desocupación en el futuro.

Según citó CNN, quienes están detrás del informe señalan: “En términos generales, estos patrones sugieren que el desplazamiento impulsado por la IA podría imponer costos duraderos a los trabajadores afectados, con efectos sustancialmente mayores cuando la pérdida de empleos coincide con una recesión”.

Los programas de recapacitación laboral emergen como clave para mitigar los efectos negativos de la inteligencia artificial en el empleo y fomentar la movilidad ocupacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las experiencias previas muestran que los trabajadores jóvenes que logran cambiar de empleo o actualizar sus habilidades, tienden a obtener mejores resultados que los que permanecen sin reconversión, según destacaron Mei y Rindels.

Cómo mitigar el impacto del desplazamiento de empleos a causa de la IA

Dentro de las posibles soluciones, el informe subraya la efectividad de los programas de recapacitación laboral para mitigar los efectos negativos del desplazamiento tecnológico.

Según el estudio, “los trabajadores recapacitados tienden a ascender en la escala ocupacional hacia roles con un mayor contenido abstracto, puestos que exigen competencias avanzadas y una mayor complementariedad con las tecnologías de la información y la comunicación, reduciendo así su exposición a la automatización futura”.

La evidencia sugiere que la integración en nuevas funciones que requieren capacidades más complejas ofrece una vía para contrarrestar las secuelas prolongadas que la inteligencia artificial puede dejar en la trayectoria laboral y vital de millones de trabajadores.