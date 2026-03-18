9 de cada 10 universitarios en Latinoamérica usan inteligencia artificial: así la aplican

El avance tecnológico en la región se evidencia con la implementación masiva de chatbots en las aulas de clase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América Latina, 9 de cada 10 estudiantes universitarios recurren de forma habitual a herramientas de inteligencia artificial (IA) en sus actividades académicas, una tendencia que ya supera el promedio mundial y plantea el desafío inmediato de formar a los usuarios para un uso responsable y efectivo de estas tecnologías.

Según la Encuesta sobre la IA en la Educación Superior en América Latina 2026, del Digital Education Council (DEC) y el Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, la acelerada integración de la IA en la región exige una gobernanza transparente y estrategias para cerrar la brecha de habilidades y confiabilidad.

La investigación se apoya en datos recolectados entre 30 mil estudiantes de 29 universidades latinoamericanas, incluyendo alumnos del Tecnológico de Monterrey. El informe revela que el 92% de los encuestados usa de forma regular al menos una solución de inteligencia artificial, mientras que la tasa global se ubica en 86%.

La encuesta analizó a 30 mil estudiantes de 29 universidades latinoamericanas sobre IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta diferencia refuerza la posición de América Latina como un espacio en el que la adopción de IA en la educación superior avanza a una velocidad mayor de lo esperado, incluso por encima de economías tradicionalmente asociadas al avance tecnológico como Estados Unidos o China.

Cuáles son las aplicaciones favoritas y los usos académicos de la IA

Entre las plataformas más empleadas por la comunidad universitaria destacan ChatGPT, Gemini y Meta AI como líderes en preferencia. Además, en la lista en la figuran Microsoft Copilot, DeepSeek, Perplexity, Cici AI, NotebookLM, Grok y Claude, aunque estas últimas con presencia minoritaria.

Los datos de la encuesta muestran que los estudiantes universitarios priorizan la búsqueda de información como el principal uso de la inteligencia artificial. En segundo lugar, recurren a estas herramientas para generar ideas o comenzar borradores; a continuación, las utilizan para la revisión y edición de textos.

Los estudiantes priorizan la búsqueda de información, generación de ideas y revisión de textos como principales usos de la inteligencia artificial en la universidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato destacado en el informe es el papel creciente de la IA como acompañante en el proceso de aprendizaje universitario: aunque este uso aparece en quinta posición, uno de cada tres consultados la identifica como una aliada en sus estudios.

Qué opiniones y preocupaciones hay alrededor del impacto de la IA

El acelerado avance de la inteligencia artificial no se interpreta de manera uniforme. La encuesta señala que un 68% de los universitarios tiene una percepción positiva o muy positiva sobre la IA, pero persisten dudas sobre su influencia a largo plazo en la educación.

Alrededor del 60% de los estudiantes expresa temor a que la inteligencia artificial reduzca la profundidad del aprendizaje y limite el pensamiento crítico en la educación superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio revela que alrededor del 60% de los estudiantes manifiesta temor a que la presencia de inteligencia artificial superficialice el aprendizaje y desincentive el pensamiento crítico. Poco más de la mitad de los encuestados expresó inquietud por la privacidad de sus datos personales.

Cuál es la percepción sobre el uso de la IA de los docentes

En cuanto al personal académico, la incorporación de inteligencia artificial como instrumento para optimizar la enseñanza se consolida, aunque de manera gradual.

El 78% de los docentes encuestados reconoce usar IA en alguna fase de su actividad profesional, una tasa que supera en 18 puntos porcentuales el promedio mundial registrado por la misma investigación.

El 78 % de los docentes universitarios en América Latina utiliza la inteligencia artificial, principalmente en la automatización de procesos y preparación de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los profesores suelen utilizar la IA principalmente en tareas de automatización de procesos vinculados a la preparación de clases. No obstante, la encuesta detecta cierta cautela respecto a su integración completa en la práctica docente cotidiana.

Asimismo, entre las principales preocupaciones de los maestros se encuentra el riesgo de que los alumnos se vuelvan muy dependientes de estas tecnologías, así como el sesgo y la precisión de la información emitida por las herramientas de IA.

Entre otros análisis del estudio, se enfatiza la necesidad de impulsar el rediseño de las formas de evaluación para preservar la integridad académica y estimular las habilidades de pensamiento crítico que demandará el mercado laboral del futuro.