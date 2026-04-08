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Gemini para el hogar ya llega a España: así cambia el asistente de voz de Google

Al integrar esta nueva inteligencia artificial, los dispositivos Google Nest entienden un 40% más rápido comandos como “encender las luces”

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(Google)
Gemini para el hogar ya se puede usar en España y en idioma español. (Google)

Gemini para el hogar ya está disponible en España y completamente en español. Este asistente de voz renovado incorpora inteligencia artificial, lo que permite gestionar solicitudes de manera más rápida y responder con mayor precisión.

Según Google, se ha reducido la latencia de los sistemas inteligentes domésticos hasta en un 40% para comandos habituales como “encender las luces”, logrando así una respuesta más ágil en el hogar.

Además, Gemini identifica correctamente los dispositivos, diferenciando entre una “lámpara” y una “luz”, y utiliza la dirección del usuario para ofrecer información meteorológica y noticias locales precisas.

El nuevo asistente de voz con IA de Gemini gestiona peticiones más rápido y responde con mayor exactitud. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El nuevo asistente de voz con IA de Gemini gestiona peticiones más rápido y responde con mayor exactitud. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo cambia el asistente de voz de Google con Gemini

Con la integración de Gemini, el asistente de voz de Google experimenta mejoras en velocidad, precisión e inteligencia contextual dentro del hogar. La latencia de respuesta para comandos habituales, como “encender las luces”, se ha reducido hasta en un 40%, permitiendo que los sistemas domóticos reaccionen más rápido.

Además, Gemini identifica de manera más precisa los dispositivos, diferenciando entre una “lámpara” y una “luz”, y utiliza la dirección del usuario para ofrecer información meteorológica y noticias locales altamente personalizadas.

El control sobre los electrodomésticos ahora es más detallado: Gemini entiende peticiones como “pon el color del océano” para iluminación expresiva y permite configurar parámetros específicos en dispositivos inteligentes, como el nivel de humedad o la temperatura del horno.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La integración de Gemini mejora la velocidad, precisión y comprensión contextual del asistente de Google en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las respuestas del asistente son menos extensas y más directas, facilitando interacciones rápidas y discretas, por ejemplo, al programar temporizadores o alarmas vinculadas a eventos concretos, como el inicio de un partido.

Gemini para el hogar está disponible para toda la familia, con funciones de soporte para niños en cuentas supervisadas, promoviendo un entorno seguro para el aprendizaje y el juego.

Además, los usuarios de Google Home Premium pueden buscar imágenes en vivo de sus cámaras domésticas para monitorear el estado de su hogar en tiempo real.

Cómo activar Gemini para el asistente de voz de Google para el hogar

Para usar Gemini como asistente de voz en Google Home, verifica que la aplicación Google Home esté actualizada y, si aparece la notificación ‘Presentamos Gemini para Home’, sigue las instrucciones.

Para activar Gemini en Google Home, asegúrate de tener la app Google Home actualizada. (Google)
Para activar Gemini en Google Home, asegúrate de tener la app Google Home actualizada. (Google)

También puedes acceder desde la app a tu perfil, luego a Configuración, Asistente de Google, ‘Asistentes digitales’ y elegir Gemini.

A qué otros países llega Gemini para el hogar

Además de España, Gemini ya está disponible en otros países europeos como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido.

En la región Asia-Pacífico, puede utilizarse en Australia, Japón y Nueva Zelanda. Los nuevos idiomas compatibles incluyen danés, neerlandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, noruego, español y sueco.

Qué hacer si Gemini para el hogar comete errores

Si Gemini para el hogar presenta errores, puedes reportarlos directamente a Google de manera sencilla mediante comandos de voz.

Si detectas fallos en Gemini para el hogar, repórtalos a Google fácilmente usando comandos de voz. (Google)
Si detectas fallos en Gemini para el hogar, repórtalos a Google fácilmente usando comandos de voz. (Google)

Solo di “Hey Google” y luego “Envía comentarios”; tu altavoz o pantalla procesará la solicitud automáticamente. Google destaca que los comentarios de los usuarios son fundamentales para mejorar la experiencia: “Tus comentarios son la clave de nuestro desarrollo. Queremos conocer cómo utilizas Gemini para hacer tu hogar más práctico e intuitivo”.

Qué es Google Nest

Google Nest es una línea de dispositivos inteligentes para el hogar desarrollada por Google, diseñada para facilitar la automatización y el control de distintos aspectos del entorno doméstico.

Entre sus productos más destacados se encuentran los altavoces y pantallas inteligentes, los termostatos programables, cámaras de seguridad, timbres inteligentes y detectores de humo.

Todos los dispositivos Nest pueden gestionarse a través de la app Google Home y utilizan inteligencia artificial para optimizar tareas como el ahorro energético, la seguridad y la interacción por voz, ofreciendo así un hogar más conectado y eficiente.

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