Economía

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en julio de 2026

El esquema de aumentos escalonado llegó a su última etapa y sumó al básico la suma no remunerativa que se venía abonando por separado. Los montos vigentes según cada categoría y modalidad de contratación

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Una empleada del hogar. (Adobe Stock)
Las tareas generales del hogar concentran a la mayor parte del personal comprendido en el régimen de casas particulares. (Adobe Stock)

Los trabajadores del servicio doméstico percibirán este mes la última parte del incremento escalonado establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El organismo definió el esquema de incrementos vigente, a través de la Resolución N° 4/2026, publicada en el Boletín Oficial. La norma estableció una serie de aumentos entre abril y julio, tomando como base los salarios mínimos fijados en marzo.

De esta manera, la suba fue del 1,8% para abril, del 1,6% para mayo -calculado sobre los valores del mes anterior-, del 1,5% para junio y del 1,4% para julio, siempre sobre los salarios ya ajustados en los meses previos. Además, a partir de julio se incorporó de manera definitiva al salario básico el 50% de la suma no remunerativa que se había fijado en marzo, tras haberse integrado el otro 50% en abril.

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Cuál es el salario en cada categoría

Con la aplicación de este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó la escala de salarios vigente para julio de 2026, que fija los montos mínimos por hora y por mes para cada categoría del personal de casas particulares. En el caso de las tareas generales, que incluyen la limpieza y el mantenimiento del hogar, el valor de la hora quedó establecido en $3.733,72 para la modalidad con retiro y en $3.996,45 para quienes trabajan sin retiro.

De manera mensual, este mismo personal percibe un mínimo de $458.053,22 si trabaja con retiro y de $505.302,76 si lo hace sin retiro. Ahora bien, estos valores constituyen únicamente el piso salarial obligatorio para los empleadores, por lo que los importes pueden variar según lo pactado entre las partes.

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Los valores se calculan de manera distinta según la cantidad de horas semanales trabajadas para un mismo empleador. (Freepik)
Los valores se calculan de manera distinta según la cantidad de horas semanales trabajadas para un mismo empleador. (Freepik)

La escala también actualizó los montos correspondientes a las trabajadoras dedicadas al cuidado de personas, cuya hora quedó en $3.996,45 con retiro y en $4.435,86 sin retiro, mientras que el valor mensual asciende a $505.302,76 y $558.972,92, respectivamente. En tanto, los caseros, categoría que sólo contempla la modalidad sin retiro, cobrarán $3.996,45 por hora y $505.302,76 por mes.

La categoría de supervisoras concentra los valores más altos de toda la escala. Para julio, la hora con retiro se ubicó en $4.438,77, mientras que sin retiro asciende a $4.829,13. En términos mensuales, esto implica un mínimo de $553.725,91 para quienes trabajan con retiro y de $612.673,11 para las que lo hacen sin retiro.

Finalmente, la escala de julio también contempla a quienes realizan tareas específicas dentro del hogar, categoría que agrupa funciones distintas de las generales y del cuidado de personas. Para esta categoría, el valor mensual quedó fijado en $517.006,43 para la modalidad con retiro y en $571.426,17 para quienes trabajan sin retiro, en tanto que la hora se estableció en $4.223,25 y $4.597,18, respectivamente.

Las funciones que exceden las tareas generales cuentan con una escala salarial diferenciada dentro del mismo régimen. (Cuartoscuro)
Las funciones que exceden las tareas generales cuentan con una escala salarial diferenciada dentro del mismo régimen. (Cuartoscuro)

La escala publicada por ARCA aclara que el personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en aquella que resulte la principal que desempeñe con habitualidad, sin importar si de manera ocasional cumple otras funciones dentro del hogar.

Adicional por zona desfavorable

Por otra parte, la escala vigente mantiene el adicional por zona desfavorable, equivalente al 31% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría. Este beneficio alcanza al personal que presta tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del Partido de Patagones, en la Provincia de Buenos Aires.

A su vez, la normativa vigente establece un adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado por la empleada en su relación laboral, calculado sobre el salario mensual. Este componente se abona de manera mensual desde el 1° de septiembre de 2021, aunque el cómputo del tiempo de servicio se inicia el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

En cuanto a la modalidad de liquidación, quienes trabajen 24 horas semanales o más para un mismo empleador cobran de acuerdo con el valor mensual establecido para su categoría, en forma proporcional a las horas efectivamente trabajadas. En cambio, quienes trabajen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador perciben su salario según el valor fijado para la modalidad por hora.

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