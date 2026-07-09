América Latina

Uruguay recorta viajes oficiales y apuesta a bajar 25% la pobreza infantil con asignaciones

El Ministerio de Economía prevé incorporar a más de 50.000 niños y adolescentes al nuevo esquema, con un aumento de hasta el 82% en las prestaciones, además de reforzar seguridad, enseñanza y atención social

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Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y ministro de Economía, Gabriel Oddone (Martin Cerchiari - Presidencia)
Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y ministro de Economía, Gabriel Oddone (Martin Cerchiari - Presidencia)

El equipo económico de Yamandú Orsi en Uruguay presentó este miércoles la Rendición de Cuentas ante el Parlamento, el proyecto de ley en el cual explica en qué se gastó el dinero público del año anterior y realiza ajustes presupuestales. Las autoridades destacaron que se destinarán mayores recursos de los previstos en el presupuestos a áreas como la pobreza infantil, la seguridad pública, la educación y la atención a personas que viven en la calle.

Para poder destinar estos mayores recursos el gobierno definió aplicar ajustes en gastos de funcionamientos del Estado y una reducción de créditos para misiones oficiales y de protocolo, así como la reducción de las vacantes por ingreso.

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El ministro de Economía, Gabriel Oddone, encabezó este miércoles la comparecencia de su cartera ante los legisladores. En esta instancia, según el comunicado del ministerio, repasó el contexto económico, el desempeño fiscal y las principales prioridades presupuestales del gobierno.

El equipo económico de Uruguay presenta la Rendición de Cuentas (MEF)
El equipo económico de Uruguay presenta la Rendición de Cuentas (MEF)

El cambio que el gobierno considera que es más innovador de este proyecto de ley es el que se establece en las transferencias para la infancia. Se creará una asignación única para los niños y adolescentes, que surgirá de la unificación y el fortalecimiento del sistema de transferencias. “La propuesta busca reducir problemas de acceso, disminuir errores de exclusión, simplificar la gestión y aumentar el impacto de los recursos destinados a la infancia”, explicó el ministerio en su comunicación oficial.

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Según la estimación oficial, más de 50.000 niños ingresarán al nuevo sistema y recibirán un aumento del 82% en el monto de las asignaciones que les paga el estado. El gobierno estima que el nuevo esquema “duplicará el impacto” del sistema de transferencias sobre la pobreza y permitirá una reducción de 25% en la pobreza de los grupos incorporados, informó el MEF.

La sequía afectó el crecimiento económico de Uruguay en 2025 (Captura Telenoche/Canal 4)
La sequía afectó el crecimiento económico de Uruguay en 2025 (Captura Telenoche/Canal 4)

Durante la presentación se señaló que la economía uruguaya creció 1,8% en 2025, por debajo de la proyección inicial de 2,6%, debido a eventos no anticipados como la sequía, la afectación de la industria manufacturera y un escenario externo menos favorable, detalla el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Pese a esa corrección a la baja, el ministro también destacó que que el crecimiento se ubicó por encima del promedio anual de la última década, que fue de 1,2%. Por otro lado, la economía mostró “señales de recuperación” en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento interanual de 0,9%, superior al previsto por el Comité de Expertos y la proyección del MEF.

El gobierno también ratificó el objetivo de “reducción global del resultado fiscal estructural” y la “estabilización de la deuda” que tiene el país.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

El MEF destacó que la Rendición de Cuentas incorpora asignaciones para prioridades políticas por unos 3.000 millones de pesos uruguayos (unos USD 75 millones). “Los recursos estarán destinados principalmente al combate a la pobreza infantil, seguridad pública, educación, atención a personas en situación de calle e infancia a través del INAU. El financiamiento provendrá en un 40% de recaudación y gasto tributario, y en un 60% de reasignaciones presupuestales”, señaló el ministerio.

¿De dónde saldrá el dinero que no estaba previsto originalmente? Las reasignaciones presupuestales definidas por el gobierno incluyen “ajustes” en los gastos de funcionamiento del Estado, la “reducción de créditos para misiones oficiales y protocolo” y la suspensión de los ingresos a organismos públicos cuando queda un lugar libre, con la excepción de los militares, policías, el personal dela educación y el diplomático.

El Instituto Nacional de Colonización, el organismo estatal que promueve la compra de tierras por parte del Estado para rentarlas, fue uno de los perdedores en este proyecto de ley: se le quitará la mitad de los recursos que le habían sido asignados.

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