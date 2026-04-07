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Encuentra ayuda gratis en salud mental con Gemini de Google: no importa el problema que tengas

La inteligencia artificial de Google identificará mensajes de autolesión y suicidio, para brindar asistencia en tiempo real

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Gemini ahora integra un módulo destinado a la asistencia en salud mental. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Gemini ahora integra un módulo destinado a la asistencia en salud mental. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google ha incorporado nuevas funciones a la página web y la aplicación de Gemini para que los usuarios puedan acceder fácilmente a recursos relacionados con la salud mental.

La compañía explica que, cuando Gemini detecta una conversación que sugiere una posible crisis vinculada al suicidio o la autolesión, aparece una nueva interfaz simplificada de “un solo toque”.

Esta función permite conectar de inmediato al usuario con recursos de ayuda en crisis, ofreciendo opciones para chatear, llamar, enviar un mensaje de texto o visitar el sitio web de una línea de soporte verificada.

Además, las respuestas dentro de esta interfaz están diseñadas para animar a las personas a buscar ayuda. Una vez activada, la opción de contactar con profesionales de ayuda permanece visible durante toda la conversación.

Los usuarios pueden acceder de inmediato a los recursos de salud mental a través de Gemini. (Google)
Los usuarios pueden acceder de inmediato a los recursos de salud mental a través de Gemini. (Google)

Por ejemplo, si un usuario escribe a Gemini frases como “No creo que nadie notaría si desapareciera”, la plataforma puede mostrar un módulo con mensajes de apoyo y recursos confidenciales y gratuitos, como la línea de ayuda 1333 Crisis Support Line, disponible en idiomas como cingalés, tamil e inglés, y con atención las 24 horas.

Esta función específica para asistencia en salud mental ya está disponible en Estados Unidos y se espera que próximamente llegue a más regiones.

Sin embargo, los usuarios de otros países pueden acceder a recursos de salud mental efectivos a través de Gemini, aunque no cuentan con un módulo que facilite el contacto inmediato, por ejemplo, mediante una llamada o mensaje de texto a una línea de soporte verificada.

“Si bien Gemini puede ser una herramienta útil para aprender y obtener información, no sustituye la atención clínica profesional, la terapia ni el apoyo en situaciones de crisis para quienes lo necesitan”, advierten en Google.

En otros país, no se encuentra habilitado el módulo de asistencia en salud mental. (Google)
En otros países, no se encuentra habilitado el módulo de asistencia en salud mental. (Google)

Cómo Gemini puede ayudar en situaciones difíciles de salud mental

Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de Google, ofrece apoyo inmediato en situaciones difíciles de salud mental mediante la integración de recursos especializados en su página web y aplicación.

Cuando detecta mensajes que sugieren una posible crisis, como pensamientos de autolesión o suicidio, muestra de forma automática una interfaz simplificada que facilita el acceso a líneas de ayuda en crisis.

Esta función permite al usuario conectarse directamente con profesionales a través de chat, llamada telefónica, mensaje de texto o acceso al sitio web de la línea de soporte, todo de manera confidencial y gratuita.

Además, Gemini mantiene visible la opción de contactar ayuda durante toda la conversación, alentando activamente a las personas a buscar apoyo profesional.

Una terapeuta sentada con un portapapeles, frente a un hombre y una mujer de espaldas, en una oficina con estanterías llenas de libros y plantas.
Google indica que estos recursos disponibles en Gemini no reemplazan la asistencia humana en psicología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo Gemini detecta un mensaje de autolesión o suicidio

Gemini detecta mensajes de autolesión o suicidio mediante el análisis automático del lenguaje utilizado por el usuario.

El sistema reconoce frases, palabras clave y patrones lingüísticos que suelen estar asociados a crisis de salud mental, como pensamientos de autolesión, desesperanza o ideas suicidas.

Esta detección se basa en modelos entrenados con la colaboración de equipos clínicos y de seguridad, que han definido criterios para identificar señales de riesgo.

Cuando se identifica un mensaje preocupante, Gemini activa respuestas específicas para ofrecer recursos de ayuda, evitando validar comportamientos dañinos y derivando al usuario hacia apoyo profesional de forma inmediata.

Google ofrecerá una inversión de USD 30 millones para los próximos tres años destinada a fortalecer las líneas de ayuda internacionales en salud mental. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo
Google ofrecerá una inversión de USD 30 millones para los próximos tres años destinada a fortalecer las líneas de ayuda internacionales en salud mental. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo

“Hemos estado entrenando el modelo para que ayude a reconocer cuándo una conversación podría indicar que una persona está atravesando una crisis de salud mental aguda y, de esta manera, responder adecuadamente derivándola a la ayuda profesional que necesita”, indica Google.

Google anuncia inversión en iniciativas de salud mental

Google también anunció una inversión de USD 30 millones para los próximos tres años destinada a fortalecer las líneas de ayuda internacionales en salud mental.

Esta financiación permitirá ampliar la capacidad de estos servicios para ofrecer apoyo inmediato y seguro a personas en situación de crisis.

Además, becarios de Google.org aportarán su experiencia técnica de manera gratuita al desarrollo de Prepare, una plataforma personalizable que utiliza simulaciones realistas con inteligencia artificial para capacitar a personal y voluntarios en conversaciones críticas.

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