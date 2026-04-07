Steve Jobs reveló el secreto de por qué Apple se llama como una fruta y no como “algo serio”

Steve Jobs fue el encargado en los primeros años de Apple de darle una identidad que dejaría matices en la cultura organizacional de la compañía. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach)

Según explicó Steve Jobs en una entrevista de hace más de cuarenta años, la elección del nombre ‘Apple’ respondió tanto a su predilección por las manzanas como a una estrategia para ubicarse antes que otras empresas en el listín telefónico, sobre todo Atari, donde había trabajado.

Esta decisión, que dio lugar a la empresa fundada el 1 de abril de 1976, facilitó que destacara en los directorios alfabéticos, un detalle que, décadas después, sigue teniendo consecuencias en la visibilidad bursátil de AAPL como una de las primeras compañías que encuentran los inversores al consultar el listado.

Apple no siempre estuvo destinada a llamarse así. En los primeros momentos de formación de la empresa existieron propuestas diferentes de nombres, aunque ninguna logró imponerse sobre la decisión de Jobs. En otras ocasiones donde hubo debates alrededor del nombre indicado fue antes del lanzamiento del iPhone.

La predilección personal de Jobs por las manzanas fue clave en la decisión del nombre Apple Computer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cofundador de Apple estaba motivado tanto por consideraciones prácticas como por factores personales, combinando la lógica comercial con una marcada conexión afectiva hacia las manzanas.

Cuál fue la intención de Steve Jobs de nombrar a su empresa Apple

En la década de 1970, el orden alfabético era clave para que una empresa fuera encontrada por clientes o socios. Entonces, las compañías tecnológicas solían optar por nombres compuestos, pero Jobs prefirió un nombre sencillo y efectivo, Apple.

Como relató al periodista en esa antigua entrevista: “Todo el mundo elegía nombres como Matrix Electronics y toda clase de nombres. Y simplemente decidimos llamarlo Apple Computer porque alguien lo sugirió a las cinco de la tarde de ese día”.

Steve Jobs eligió el nombre Apple para ubicar a la compañía antes que Atari en el directorio telefónico. (Foto: Atari)

El empresario agregó: “En parte porque me gustan mucho las manzanas y en parte porque estaba antes que Atari en el directorio telefónico y yo solía trabajar en Atari”.

Qué impacto ha tenido la elección del nombre Apple

El impacto de esa elección se extendió más allá de la época analógica. Al pasar de los directorios físicos a la organización web de los años noventa, el criterio alfabético seguía siendo relevante: los portales y categorías en internet priorizaban los primeros lugares.

Esto cambió con el modelo de búsqueda de Google, que desplazó ese orden por la clasificación según relevancia de contenido. Así surgió el concepto de optimización para motores de búsqueda, conocido como SEO, integrando prácticas que priorizan la visibilidad digital.

El nombre Apple permitió a la compañía lograr visibilidad y posicionamiento en listados bursátiles con el símbolo AAPL. (Foto: REUTERS/Mike Segar//File Photo)

No obstante, la consecuencia de elegir el nombre Apple se ha prolongado en el tiempo. En el mercado bursátil, la empresa cotiza bajo el símbolo AAPL, lo que la coloca entre los primeros resultados en los listados de acciones, incrementando su reconocimiento entre grandes inversores porque aparece antes que otras.

Cómo fue la relación de Steve Jobs con las manzanas

Durante su juventud, Jobs desarrolló una relación simbólica y real con las manzanas. Esta afinidad fue alimentada por dos experiencias claves.

En primer lugar, una temporada en la All One Farm, una comuna fundada por su amigo Robert Friedland, donde Jobs participó activamente en la cosecha de manzanas, el mantenimiento de la plantación y la fabricación de sidra.

La dieta de Jobs constaba de varias frutas entre las que destacaban las manzanas. (Foto: REUTERS/Romeo Ranoco)

Su trabajo en ese lugar, sumado a las tareas agrícolas, incluyó la instalación del sistema eléctrico del granero. Aunque la comuna se disolvió por desacuerdos con el propietario , la época dejó huella en Jobs.

La segunda cuestión era que el propio Jobs llevó la devoción a las manzanas a su vida diaria. Su biografía, escrita por Walter Isaacson, relata cómo mantenía dietas estrictas de un solo alimento, incluyendo largas temporadas en las que sólo consumía manzanas.

En una ocasión, incluso comió tantas zanahorias consecutivas que llegó a teñir su piel de naranja. Fue justamente en aquella etapa de obsesión por las manzanas cuando surgió la oportunidad de fundar la empresa que, finalmente, adoptó ese nombre.