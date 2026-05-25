La industria aseguradora de Centroamérica prevé una expansión moderada hasta 2026 pese a desafíos estructurales

Una representación conceptual del mapa de Centroamérica muestra la distribución de compañías de seguros y herramientas de análisis financiero, simbolizando expansión, protección y confianza institucional en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre de 2025 dejó a la industria aseguradora de Centroamérica con un crecimiento de primas y utilidades, pero bajo un escenario donde el avance es moderado y la rentabilidad dependió de la eficiencia operativa, según detalló el último informe de Moody’s Local.

De acuerdo al análisis de Moody’s Local, las aseguradoras mantuvieron perfiles financieros sólidos, aunque enfrentan presiones derivadas de la inflación persistente y las altas tasas de interés, factores que han elevado los costos operativos y de siniestralidad.

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El entorno para 2025 se caracterizó por un bajo crecimiento económico y restricciones sobre el poder adquisitivo, que limitan la demanda de seguros, especialmente en productos no obligatorios.

De acuerdo con los análisis de Moody’s Local y Zumma Ratings, el mercado regional de primas netas alcanzó USD 5,587.43 millones al cierre de 2025, una leve disminución respecto al año anterior.

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El dato resalta que la desaceleración económica global y el encarecimiento del crédito afectan tanto la expansión de la base de asegurados como la rentabilidad técnica de las compañías.

La industria aseguradora centroamericana enfrenta un doble reto: por un lado, la penetración del seguro permanece muy baja frente al promedio latinoamericano y de mercados desarrollados, con indicadores rara vez superiores al 2.7% del PIB en países como Costa Rica, Panamá o El Salvador.

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Por otro, la rentabilidad del sector sigue siendo positiva gracias a la eficiencia operativa y bajos niveles de apalancamiento, aunque el tamaño reducido de los mercados restringe la expansión de márgenes y la capacidad para afrontar inversiones tecnológicas de gran escala.

El impacto de la inflación y la desaceleración regional

La inflación persistente y la presión sobre las tasas de interés han encarecido tanto los costos de los siniestros como los gastos operativos, dificultando que las empresas trasladen estos incrementos a los precios de las pólizas.

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Moody’s Local subraya que “la inflación persistente eleva los costos de los siniestros y dificulta que las aseguradoras trasladen esos incrementos a las tarifas, lo que presiona sus márgenes técnicos”.

Este entorno puede, además, generar un aumento en la siniestralidad por impagos o fraudes, sobre todo en segmentos sensibles al ingreso.

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En Centroamérica, la demanda de seguros se concentra en los productos obligatorios, mientras que los voluntarios dependen más de la capacidad de gasto de los hogares.

El bajo crecimiento económico reduce la posibilidad de expansión en estos segmentos, restringiendo la diversificación de la industria.

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Rentabilidad y estructura del mercado por país

El análisis de Zumma Ratings muestra diferencias relevantes entre países. Guatemala ostenta el mayor margen de rentabilidad neta (11.99%), sustentada en la predominancia de seguros de daños y una eficiencia administrativa destacada.

En Centroamérica, la demanda de seguros se concentra en los productos obligatorios, mientras que los voluntarios dependen más de la capacidad de gasto de los hogares.

Costa Rica, con un enfoque en fianzas y daños, registró el mayor salto en resultado neto relativo, alcanzando un margen neto de 6.20%.

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Honduras y El Salvador también reportaron avances notables, con márgenes netos de 7.62% y 6.33% respectivamente, aunque con características propias en la estructura de primas, enfoque de productos y gestión de cobranza.

El tamaño de los mercados condiciona el perfil de expansión. Honduras, por ejemplo, muestra una expansión más moderada y sensibilidad al tipo de cambio, mientras El Salvador ofrece un perfil de liquidez alto y una comparabilidad directa en dólares estadounidenses.

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Digitalización, insurtech y oportunidades de diversificación

El desarrollo de productos de vida, salud y accidentes distribuidos a través de canales masivos y digitales representa una oportunidad para ampliar la base de asegurados y diversificar los riesgos.

Moody’s Local identifica el avance de las insurtech como un factor transformador: “La integración de insurtech permite el desarrollo de productos innovadores como seguros ‘on demand’, microseguros y paramétricos, adaptados a necesidades emergentes y segmentos desatendidos”, señala la calificadora.

No obstante, la digitalización aún se encuentra en fases iniciales en la región. El informe advierte que el lento avance tecnológico incrementa la vulnerabilidad operativa, especialmente a medida que crecen los canales digitales y la exposición a riesgos de ciberseguridad.

A futuro, la integración de tecnologías permitirá optimizar procesos, reducir costos y ampliar la oferta de productos, favoreciendo la inclusión de segmentos tradicionalmente desatendidos.

A futuro, la integración de tecnologías permitirá optimizar procesos, reducir costos y ampliar la oferta de productos, favoreciendo la inclusión de segmentos tradicionalmente desatendidos. Foto: Google

Desafíos estructurales y perspectivas regulatorias

Para 2026, las aseguradoras centroamericanas deberán enfrentar la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares, la fragmentación del mercado y la creciente exposición a riesgos climáticos y de ciberseguridad.

El desarrollo del reaseguro internacional se mantiene como pilar para la gestión de riesgos catastróficos, dada la vulnerabilidad de la región ante huracanes e inundaciones.

En el ámbito regulatorio, Panamá marca la pauta con la adopción de la norma NIIF 17, que eleva la transparencia y la comparabilidad sectorial. El resto de los países avanza gradualmente hacia estándares internacionales, aunque persisten diferencias en la velocidad y profundidad de implementación.

La industria aseguradora en Centroamérica, de acuerdo con Moody’s Local, muestra resiliencia financiera y capacidad de adaptación, pero enfrenta la necesidad de innovar y consolidar canales digitales para sostener la rentabilidad y ampliar su base de clientes en un entorno económico incierto.

A pesar de las dificultades macroeconómicas y el bajo nivel de penetración, las aseguradoras mantienen niveles adecuados de capital y liquidez, lo que les permite cumplir con sus obligaciones y gestionar los riesgos propios de un entorno desafiante. El desarrollo de productos adaptados al contexto local y el fortalecimiento de la digitalización aparecen como ejes centrales para el futuro inmediato del sector.