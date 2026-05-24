Tecno

Los cinco principios de Mark Zuckerberg para administrar una empresa

La primera regla plantea que no se deben delegar responsabilidades críticas. Según el CEO de Meta, el fundador debe participar en la mayor cantidad posible de decisiones de la compañía

Guardar
Google icon
Primer plano de Mark Zuckerberg, vestido con traje oscuro y corbata morada, mirando hacia la derecha, con una pantalla borrosa que muestra 'facebo' en el fondo
El éxito de este gigante tecnológico no solo se explica por la popularidad de sus plataformas, sino también por la aplicación de cinco principios clave. (Reuters)

En el complejo universo de la gestión empresarial, pocos nombres destacan tanto como el de Mark Zuckerberg, quien ha llevado a Meta —antes Facebook— a convertirse en una de las empresas más influyentes del mundo.

El éxito de este gigante tecnológico no solo se explica por la popularidad de sus plataformas, como WhatsApp, Instagram y Facebook, sino también por la aplicación de cinco principios clave que Zuckerberg considera esenciales para liderar y administrar una compañía de gran magnitud. Estas reglas, forjadas a lo largo de dos décadas de experiencia, han sido el motor detrás de las decisiones estratégicas y el crecimiento imparable de Meta.

PUBLICIDAD

Los cinco principios de liderazgo de Mark Zuckerberg en Meta

La trayectoria de Mark Zuckerberg como líder de Meta ha estado marcada por la implementación de cinco principios que considera fundamentales para dirigir una organización. Estos enfoques no solo han definido la cultura interna de la empresa, sino que también han influido en el modo en que se toman decisiones y se enfrentan los retos diarios.

Primer plano de Mark Zuckerberg, vestido con traje oscuro y corbata morada, mirando hacia la derecha, con una pantalla borrosa que muestra 'facebo' en el fondo
El éxito de este gigante tecnológico no solo se explica por la popularidad de sus plataformas, sino también por la aplicación de cinco principios clave. (Reuters)

El primero de estos principios consiste en no delegar responsabilidades críticas. Zuckerberg sostiene que el fundador debe involucrarse directamente en el mayor número posible de aspectos y decisiones de la compañía. Esta participación activa permite profundizar en las cuestiones más relevantes y asegurar que la dirección estratégica se mantenga alineada con la visión original. Cabe señalar que las regla del CEO de Meta fueron reveladas en entrevista con Forbes.

PUBLICIDAD

El segundo principio se centra en la ejecución: actuar sin dilaciones y evitar quedarse atrapado en la reflexión excesiva. Según Zuckerberg, es habitual que las personas dediquen demasiado tiempo a imaginar posibilidades en lugar de convertirlas en realidad. Para él, la clave está en actuar y dejar de preocuparse tanto por las acciones de los demás, priorizando la acción sobre la contemplación.

El tercer enfoque que ha caracterizado la gestión de Meta es la austeridad. Aunque la empresa se encuentra entre las más grandes del mundo, en 2023 realizó una reestructuración significativa con el objetivo de optimizar su eficiencia.

Mark Zuckerberg anunció el cambio del nombre corporativo de Facebook a Meta el 28 de octubre de 2021. REUTERS/Daniel Cole
Mark Zuckerberg anunció el cambio del nombre corporativo de Facebook a Meta el 28 de octubre de 2021. REUTERS/Daniel Cole

Durante este proceso, Meta eliminó varios niveles intermedios en su estructura organizativa, acercando a los jefes a los empleados y facilitando una mayor comprensión de las tareas de cada uno. Esta medida refleja una apuesta por la simplicidad y la eficacia interna.

El cuarto principio que orienta a Zuckerberg es la preparación exhaustiva de las reuniones. El directivo explica que dedica tanto tiempo a prepararse como el que dura la propia reunión, revisando previamente los temas y documentos que se tratarán. Este hábito garantiza que las reuniones sean más productivas y que cada minuto se aproveche al máximo.

Finalmente, el quinto principio es la premisa de no postergar tareas. Este lema ha sido parte de la cultura de Meta durante muchos años, bajo la convicción de que el trabajo continuo y la resolución inmediata de problemas ayudan a eliminar obstáculos y favorecen el avance constante.

El cuarto principio que orienta a Zuckerberg es la preparación exhaustiva de las reuniones. REUTERS/Carlos Barría
El cuarto principio que orienta a Zuckerberg es la preparación exhaustiva de las reuniones. REUTERS/Carlos Barría

Impacto de los principios de Zuckerberg en el éxito de Meta

La aplicación de estos principios no solo ha moldeado la cultura interna de Meta, sino que también ha influido en los resultados empresariales y en la capacidad de la compañía para adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales.

Según un estudio de Investing.com realizado en 2022, aproximadamente el 77% de los usuarios de Internet tenía cuenta en al menos una de las plataformas de Meta, lo que subraya el alcance global de la empresa y la integración de sus productos en la vida cotidiana.

La decisión de no delegar en exceso ha permitido que Zuckerberg mantenga un control directo sobre las estrategias clave, asegurando que la dirección de Meta permanezca alineada con sus objetivos originales. Esta forma de gestión, aunque controvertida en algunos casos, ha favorecido la coherencia y la rapidez en la toma de decisiones.

La decisión de no delegar en exceso ha permitido que Zuckerberg mantenga un control directo sobre las estrategias clave. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
La decisión de no delegar en exceso ha permitido que Zuckerberg mantenga un control directo sobre las estrategias clave. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

El enfoque en la acción ha sido determinante para enfrentar la rápida evolución del sector tecnológico. Al priorizar la ejecución sobre la reflexión prolongada, Meta ha sido capaz de lanzar nuevas funciones, adaptarse a las demandas del mercado y responder con agilidad ante los desafíos que surgen en un entorno siempre cambiante.

La austeridad adoptada en 2023, con la eliminación de mandos intermedios, permitió a la empresa agilizar sus operaciones y acercar a los líderes a las realidades diarias del equipo. Esta transformación respondió a la búsqueda de una estructura más eficiente y a la necesidad de mantener la competitividad en un contexto de crecimiento y diversificación.

La rigurosa preparación de reuniones, por su parte, ha contribuido a optimizar el tiempo y los recursos de la empresa. Al llegar a cada encuentro con los temas claros y documentados, se logra una mayor eficacia en la resolución de temas y se reduce el tiempo dedicado a discusiones improductivas.

Temas Relacionados

Mark ZuckerbergEmpresaMetaLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

iPhone 18: cinco funciones que podrían sorprender a los usuarios

Todo indica que Apple planea dejar atrás la estética de los modelos previos y adoptar una línea similar a la del iPhone 17 Pro

iPhone 18: cinco funciones que podrían sorprender a los usuarios

Así puedes volver al estilo clásico de capturas en iPhone con iOS 26

La nueva interfaz implementada en iOS 26 muestra la captura a pantalla completa, presentando un conjunto de herramientas y opciones

Así puedes volver al estilo clásico de capturas en iPhone con iOS 26

¿Qué teléfonos Android permiten usar AirDrop? Lista actualizada

A partir de la actualización anunciada por Google en 2025, es posible enviar cualquier tipo de archivo entre móviles Android e iOS de forma sencilla y eficiente

¿Qué teléfonos Android permiten usar AirDrop? Lista actualizada

El método correcto para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla

Una mala limpieza del electrodoméstico, como el uso de sustancias peligrosas, puede provocar rayaduras, marcas irreversibles y hasta cortocircuitos

El método correcto para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla

Cómo aprovechar al máximo tu Smart TV usando un cable HDMI

Con un cable compatible, el televisor puede recibir video en ultra alta definición y audio de alta fidelidad desde consolas o PC

Cómo aprovechar al máximo tu Smart TV usando un cable HDMI

DEPORTES

El apasionado beso entre Franco Colapinto y Maia Reficco tras el histórico sexto puesto en el Gran Premio de Canadá

El apasionado beso entre Franco Colapinto y Maia Reficco tras el histórico sexto puesto en el Gran Premio de Canadá

La sorprendente decisión de Coudet y el plantel de River Plate tras la derrota frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura

Antes del parate por el Mundial, el Inter Miami de Messi pierde con Philadelphia por la MLS

Debutan Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli en Roland Garros: horario y cómo ver en vivo los partidos

La leyenda en una manga que inspiró a Uvita Fernández, el héroe de Belgrano campeón: el filoso mensaje a los hinchas

TELESHOW

La profunda reflexión de Donato de Santis acerca de por qué se volvió budista: “A mí me salvó la vida”

La profunda reflexión de Donato de Santis acerca de por qué se volvió budista: “A mí me salvó la vida”

Reina Reech recordó la pesadilla que vivió por una cirugía estética: “Me cortó y me estiró el ojo sin mi permiso”

Toda la intimidad del viaje de Yanina y Lola Latorre en Madrid: “Volamos en business”

Darío Barassi y la crianza con su esposa de sus hijas: “La paternidad no es ayudar, es repartir la carga y hacerse cargo”

El íntimo festejo de cumpleaños de Lucía Galán en Madrid: “Una tarde maravillosa”

INFOBAE AMÉRICA

Barro Colorado, el laboratorio natural donde las cámaras trampa cuentan la historia de la vida salvaje en Panamá

Barro Colorado, el laboratorio natural donde las cámaras trampa cuentan la historia de la vida salvaje en Panamá

Guatemala mantiene vigilancia en 212 municipios por calor y lluvias intensas

Trump instó a los países del Golfo a normalizar relaciones con Israel una vez que se alcance un acuerdo con Irán

Menos del 20% de los salvadoreños acudió a ver una película nacional en los últimos dos años

El Senado de Bolivia derogó la ley que regulaba el estado de excepción en plena escalada de protestas y bloqueos