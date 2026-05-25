Así aprende un robot a jugar fútbol analizando a Messi y Cristiano Ronaldo

Atlas participará activamente en el Mundial 2026, con funciones que apuntan tanto a mejorar la seguridad como a optimizar la experiencia de los asistentes.

¿Puede el Mundial 2026 enseñar a un robot a jugar al fútbol? La pregunta cobra fuerza luego de la difusión de un video en la cuenta de Instagram de Hyundai, donde Atlas, el robot desarrollado por Boston Dynamics, observa y analiza jugadas de ediciones pasadas de la Copa Mundial.

El material, lanzado en la antesala del torneo que iniciará el 11 de junio de 2026, expone cómo la inteligencia artificial y la robótica se integran a las dinámicas del fútbol moderno. En el video, Atlas no solo mira partidos, sino que utiliza visión artificial para mapear movimientos, rastrear la trayectoria del balón y comprender la biomecánica de los jugadores.

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La propuesta va más allá de la simple observación: Atlas y el robot Spot participarán activamente en el Mundial, con funciones que apuntan tanto a mejorar la seguridad como a optimizar la experiencia de los asistentes. Así, la Copa Mundial 2026 se convierte en un laboratorio para explorar si el fútbol puede enseñar a los robots a moverse e interactuar como nunca antes.

El video, lanzado en la antesala del torneo que iniciará el 11 de junio de 2026, expone cómo la inteligencia artificial y la robótica se integran a las dinámicas del fútbol moderno. (Captura bostondynamicsofficial)

Atlas y la visión artificial: análisis táctico en el fútbol del Mundial 2026

En uno de los fragmentos clave del video publicado por la compañía en cuestión, Atlas aparece realizando un análisis detallado de jugadas futbolísticas a través de visión artificial.

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La pantalla despliega una interfaz con elementos gráficos como vectores direccionales, círculos de seguimiento y cuadros delimitadores, herramientas que permiten descomponer y mapear cada acción de los jugadores. Esta tecnología ayuda a rastrear en tiempo real la posición del balón y a analizar la eficiencia de los desplazamientos humanos dentro del campo.

La utilización de este tipo de sistemas pone en evidencia un avance en la capacidad de los robots para interpretar el deporte desde una perspectiva técnica. Mediante la superposición de datos visuales, se logra que Atlas identifique patrones y adapte sus propios movimientos, lo que abre la puerta a la posibilidad de que el fútbol, con toda su complejidad táctica y física, sirva como escuela para la robótica avanzada.

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El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio de este año. REUTERS/Brendan McDermid

La pregunta planteada al final del video —“¿Puede el fútbol enseñar a un robot a moverse?”— no queda sin respuesta. En los canales de la marca se invita a los usuarios a seguir el proceso de aprendizaje de Atlas, sugiriendo que el robot continuará evolucionando y perfeccionando sus habilidades futbolísticas durante el torneo.

Robots Atlas y Spot: funciones en las sedes del Mundial 2026

La participación de robots como Atlas y Spot trasciende el plano experimental. Ambos serán desplegados en sedes seleccionadas a lo largo de la Copa Mundial 2026, desempeñando tareas que combinan asistencia operativa, interacción con los aficionados y soporte en materia de seguridad y eficiencia.

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La presencia de estos autómatas responde a la necesidad de innovar en la gestión de grandes eventos deportivos. Atlas y Spot apoyarán la operación de los partidos, facilitarán la orientación de los asistentes y reforzarán los protocolos de seguridad, todo ello gracias a su capacidad para procesar información en tiempo real y responder ante situaciones cambiantes.

Una vista de cerca del robot humanoide Atlas de nueva generación. (Boston Dynamics)

Este despliegue representa un paso significativo en la integración de la robótica en entornos de alta concurrencia y exige un alto grado de precisión y autonomía por parte de los sistemas involucrados.

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Detalles de la campaña Next Starts Now

El contexto de esta iniciativa se enmarca en la campaña global ‘Next Starts Now’, lanzada por la organización como parte de su alianza con FIFA. Anunciada durante el New York International Auto Show 2026, la campaña busca posicionar a la compañía como referente en innovación vinculada a la movilidad y la robótica.

‘Next Starts Now’ toma como base la visión corporativa ‘Progress for Humanity’, y refleja el interés de la marca por explorar nuevas fronteras tecnológicas. Dentro de esta estrategia, la integración de robots en el Mundial 2026 funciona como una vitrina para mostrar el potencial de estos avances en escenarios de impacto global, como lo es la Copa Mundial de la FIFA.

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El calendario oficial incluye fechas en ciudades clave como Ciudad de México, Los Ángeles, Vancouver y Toronto, acercando el trofeo a miles de fanáticos del fútbol. (Cortesía: FIFA)

Son Heung-min, embajador global y rostro de la campaña digital

El embajador elegido para representar a la empresa en este ciclo es Son Heung-min, capitán de la selección de Corea del Sur y delantero del LAFC. Su figura fue seleccionada por encarnar valores como la determinación, el trabajo en equipo y la capacidad de inspirar, principios que la marca declara compartir y promover.

Son Heung-min participa tanto en las actividades dentro como fuera del campo, y es protagonista junto a Atlas en uno de los dos spots principales que la empresa en cuestión difunde en sus canales digitales. El objetivo es reforzar la conexión entre tecnología, deporte y valores humanos, mostrando cómo la robótica puede complementar y potenciar la experiencia futbolística en el contexto del Mundial 2026.

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