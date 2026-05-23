Cómo sé cuál es la carga correcta para mi lavadora y no dañarla

Cargar “a ojo” la lavadora puede salir caro: ropa mal lavada, más gasto de agua y energía, y un tambor que trabaja forzado. La buena noticia es que hay reglas simples para saber cuánta ropa entra sin sobrecargar la máquina y sin perder eficacia en el lavado.
Las lavadoras tienen distintos tamaños y capacidades. Por eso conviene manejar pautas generales para llenar el tambor de forma efectiva. Con un criterio claro de carga, también será más fácil dosificar el detergente con precisión y evitar residuos en las prendas.
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Una carga correcta es la que permite que la ropa se mueva con libertad dentro del tambor. Si la llenas “a presión”, el agua y el detergente circulan peor, el enjuague se vuelve menos eficiente y el equipo puede sufrir más vibraciones y desgaste.
Cómo sé cuál es la carga correcta para mi lavadora
Antes de pensar en kilos o cantidad de prendas, la referencia más práctica es cuánto tambor ocupas y si dejas espacio para el movimiento.
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- Carga mediana o regular: el tambor queda lleno aproximadamente hasta la mitad.
- Carga grande: el tambor queda lleno hasta tres cuartos.
- Carga extragrande: puedes llenar el tambor, pero sin compactar la ropa. Aplica el truco de 1 palma: debe quedar espacio para introducir la mano dentro del tambor. Si no entra, está sobrecargada.
La regla clave: la ropa debe moverse libremente
El punto no es “que entre”, sino que pueda lavarse bien. Una carga demasiado apretada impide que las prendas se agiten, se enjuaguen y se distribuyan de manera uniforme. Para mejores resultados, evita comprimir la ropa y prioriza que haya espacio para el movimiento.
Cuánta ropa puedo introducir según el tamaño de carga
Si prefieres una referencia por peso, estas son medidas orientativas para una máquina promedio:
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- Carga mediana o regular: aproximadamente 6 lb.
- Carga grande: aproximadamente 11 lb en una lavadora de alta eficiencia.
- Carga extragrande: aproximadamente 21 lb en una lavadora de alta eficiencia.
Como no es fácil estimar el peso “a ojo”, estas señales visuales pueden ayudarte a identificar el tamaño de carga sin balanza.
Una guía visual rápida (sin balanza)
- Carga mediana o regular: puedes tomar toda la ropa con los brazos y todavía te sobra espacio.
- Carga grande: levantas la ropa con los brazos y ya no te queda lugar.
- Carga extragrande: necesitas dos viajes a la lavadora porque toda la ropa no cabe entre tus brazos en una sola vez. Aun así, deja espacio para que entre una mano en el tambor.
Ejemplos por cantidad de prendas (máquina promedio)
Si te sirve una referencia por tipo de prendas, esto es lo que suele caber en cada tamaño de carga:
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- Carga mediana o regular: 6 camisetas de hombre, un par de calcetines, 2 faldas, 1 suéter de mujer, 1 suéter de hombre, 3 pantalones, 3 pares de ropa interior.
- Carga grande: 12 camisetas de hombre, 6 pares de calcetines, 3 faldas, 1 suéter de mujer, 1 suéter de hombre, 5 pantalones, 4 pares de ropa interior.
- Carga extragrande: 12 camisetas de hombre, 12 pares de calcetines, 6 faldas, 8 suéteres de mujer, 7 suéteres de hombre, 6 pantalones, 6 pares de ropa interior.
Detergente: ajusta la dosis según la carga
Como cada tamaño de carga necesita una dosis distinta, aplicar la cantidad correcta de detergente es parte de no dañar la lavadora y de lograr un buen resultado.
Ajusta según el volumen de ropa y el nivel de suciedad, ya sea que uses detergente en polvo, líquido o paquetes, para respetar una dosificación precisa acorde a tu carga.
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Cómo cuidar la lavadora
Cuidar la lavadora empieza por no sobrecargar el tambor y usar la dosis correcta de detergente para evitar residuos. Limpia el filtro y la goma de la puerta con frecuencia, y deja la puerta entreabierta tras cada lavado para reducir humedad y olores.
Revisa mangueras y conexiones, nivela el equipo y realiza un ciclo de limpieza mensual según el manual.
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