Así puedes actualizar tu Chromecast 4K y acceder a las novedades de Gemini

La actualización que introduce Gemini en el Chromecast 4K con Google TV se está distribuyendo poco a poco y de manera automática. (YouTube/Chrome Unboxed)

La llegada de Gemini, la inteligencia artificial de Google, al Chromecast 4K con Google TV ha sorprendido a los usuarios que aún utilizan este dispositivo. Google ha lanzado una actualización inesperada que permite incorporar esta tecnología en modelos que muchos pensaban quedarían obsoletos.

El despliegue se realiza de forma escalonada, por lo que no todos los usuarios la recibirán al mismo tiempo, pero representa una oportunidad para revitalizar el uso cotidiano de este reproductor multimedia.

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Cómo instalar la actualización de Gemini en Chromecast 4K con Google TV

La actualización que introduce Gemini en el Chromecast 4K con Google TV se está distribuyendo poco a poco y de manera automática. Para saber si ya se puede acceder a estas novedades, es recomendable comprobarlo manualmente desde el propio dispositivo.

El Google TV Streamer (4K) es un dispositivo de transmisión (TV Box) premium creado por Google que convierte cualquier televisor en un centro de entretenimiento inteligente. (store.google.com)

El procedimiento consiste en ir a la pantalla principal de Google TV, seleccionar el icono de perfil situado en la parte superior derecha y acceder a la sección de Ajustes.

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Dentro del menú de Ajustes, hay que desplazarse hasta la opción Sistema y luego dirigirse a Información. Allí se encuentra el apartado Actualización del sistema, que permite verificar si existe una versión nueva disponible para descargar e instalar.

Si la actualización aparece, es fundamental aceptar la descarga y mantener el Chromecast conectado a la corriente durante todo el proceso, ya que se reiniciará automáticamente cuando termine.

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Por ahora, los reportes verificados indican que solo el Chromecast 4K con Google TV está recibiendo la integración de Gemini. (Google)

Gemini y el futuro de los dispositivos Chromecast

La incorporación de Gemini en el Chromecast 4K con Google TV ha resultado inesperada porque, hasta hace poco, la estrategia de Google apuntaba a dejar de lado los modelos antiguos en favor de dispositivos más recientes, como el Google TV Streamer. El dongle ovalado parecía destinado a quedar relegado, ya que el ecosistema Chromecast ha transitado hacia opciones con hardware más avanzado.

Esta actualización rompe con la idea de que solo los productos de última generación reciben nuevas funciones. Por el momento, la actualización ha sido reportada en dispositivos que cuentan con la versión de firmware UTTC.250917.004, asociada al parche de seguridad de octubre de 2025.

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No se conoce una fecha exacta para la llegada a todos los dispositivos, debido a que Google acostumbra a realizar despliegues escalonados que pueden extenderse durante varias semanas.

El Streamer es la evolución premium del Chromecast con Google TV 4K. (Google)

Diferencias entre el Chromecast 4K y el Chromecast HD en la actualización

Por ahora, los reportes verificados indican que solo el Chromecast 4K con Google TV está recibiendo la integración de Gemini. El modelo más económico, el Chromecast HD con Google TV, no ha mostrado señales de contar con la misma interfaz o prestaciones.

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Esto puede deberse tanto a la política de lanzamientos progresivos de Google como a las propias limitaciones técnicas de la versión HD, que podrían afectar la disponibilidad o el rendimiento de las funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Aunque no se descarta que el Chromecast HD reciba la actualización en algún momento, no hay confirmaciones oficiales ni reportes de usuarios que hayan experimentado estas novedades en ese modelo.

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El Chromecast con Google TV (HD) y el Chromecast con Google TV (4K) tienen exactamente el mismo diseño exterior cuando se trata del color blanco (que Google llama "Nieve"). GOOGLE

Consejos para mantener actualizado el Chromecast 4K

Para sacar el máximo partido a las nuevas funciones que Gemini ofrece en el Chromecast 4K con Google TV, es recomendable revisar periódicamente el apartado de actualizaciones del sistema.

Así se garantiza que el dispositivo cuente siempre con las últimas mejoras y parches de seguridad. El proceso es sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados, solo seguir los pasos mencionados para comprobar la disponibilidad de nuevas versiones.

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Esta actualización representa una oportunidad para quienes utilizan de manera habitual el Chromecast 4K con Google TV, ya que permite acceder a herramientas más avanzadas sin necesidad de invertir en un dispositivo más reciente. El soporte continuado para modelos antiguos refleja una apertura inesperada en la estrategia de actualizaciones de Google.