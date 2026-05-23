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El fundador de Amazon invierte 34 millones de USD para que se deje de hacer ropa con algodón y poliéster

La inversión se dirige a proyectos que utilizan bacterias y residuos agrícolas para crear textiles innovadores

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Jeff Bezos apuesta por materiales de laboratorio para reemplazar el algodón y el poliéster en la moda. (Reuters)
Jeff Bezos apuesta por materiales de laboratorio para reemplazar el algodón y el poliéster en la moda. (Reuters)

Jeff Bezos, fundador de Amazon, apuesta por transformar la moda con una inversión de 34 millones de dólares destinada a desarrollar fibras de laboratorio que reemplacen al algodón y al poliéster en la confección de prendas. La iniciativa, impulsada por el Bezos Earth Fund, busca reducir el impacto ambiental de la industria textil mediante materiales biodegradables y alternativas sintéticas libres de plástico.

El Bezos Earth Fund, liderado por Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos, había orientado sus esfuerzos principalmente hacia la conservación ambiental desde su creación. Ahora, el fondo dirige parte de sus recursos hacia el sector de la moda, considerado uno de los principales generadores de emisiones a nivel global y altamente dependiente de los combustibles fósiles. El objetivo es reemplazar materiales como el poliéster y la viscosa, derivados del petróleo y el carbón, por fibras innovadoras que puedan reducir el daño ambiental.

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La problemática de los materiales tradicionales

De acuerdo con datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, los materiales más utilizados en la industria textil, como el poliéster y la viscosa, no son biodegradables, desprenden microplásticos y pueden liberar compuestos químicos persistentes al agua. Esta realidad ha generado preocupación por el efecto de estos productos en la salud y en los ecosistemas acuáticos.

Bezos Earth Found.
El Fondo Bezos para la Tierra busca reducir el impacto ambiental de la industria textil con nuevos materiales sostenibles. (Bezos Earth Found)

Tom Taylor, presidente y director ejecutivo del fondo, señaló en declaraciones a The Wall Street Journal que “el uso de combustibles fósiles en la industria de la moda es un gran problema”.

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Nuevas fibras, un reto científico y tecnológico

La inversión del Bezos Earth Fund respalda a equipos de investigación que exploran fibras obtenidas a partir de bacterias, residuos agrícolas y otras fuentes no convencionales. Estas innovaciones buscan modificar la composición de las prendas desde el nivel molecular, con potencial para cambiar la forma en que se produce y consume la moda a escala global.

“Cuando empiezas a preguntarte de qué podrían estar hechas las prendas, las respuestas son increíbles. El futuro de la moda se está inventando ahora mismo”, expresó Lauren Sánchez Bezos.

Uno de los proyectos destacados se desarrolla en la Universidad de Columbia, donde un equipo de científicos trabaja en una fibra biodegradable creada a partir de bacterias que se alimentan de desechos agrícolas. Este enfoque podría disminuir la dependencia tanto del petróleo como de cultivos intensivos en agua, según detalló el medio.

Primer plano de una etiqueta de cartón marrón claro que dice "BIODEGRADABLE GARMENT" colgada de una tela de color beige claro con textura de lino.
Universidades como Columbia y Berkeley reciben fondos para investigar fibras biodegradables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dificultades para la adopción masiva

El camino hacia la producción en serie de estos materiales enfrenta obstáculos importantes. Las fibras sostenibles suelen tener un costo elevado y muchas startups dedicadas a este campo encuentran dificultades para mantenerse operativas. Incluso cuando existen alternativas viables, tanto las marcas como los consumidores suelen inclinarse por opciones tradicionales más económicas, según reportó Vogue.

Steven Kolb, director ejecutivo del Council of Fashion Designers of America, dijo al Journal que dicha producción “es pequeña, subfinanciada y carece de esas relaciones con la industria que podrían llevarla más lejos y más profundo”.

Destinatarios de los fondos y contexto de la investigación

Entre los beneficiarios de la inversión se encuentran la Universidad de Columbia, la Universidad de California en Berkeley, Clemson University y la Cotton Foundation. La profesora de ingeniería biomédica Helen H. Lu afirmó que el financiamiento permitirá ampliar los equipos de investigación y superar desafíos técnicos, sobre todo ante la reducción del apoyo federal a la ciencia en Estados Unidos. Lu mencionó la “incertidumbre en la financiación federal” tras la cancelación de más de 1.600 subvenciones de la National Science Foundation el año pasado.

El proyecto de Bezos se presenta en paralelo a los cuestionamientos por la huella ambiental de Amazon. (Reuters)
El proyecto de Bezos se presenta en paralelo a los cuestionamientos por la huella ambiental de Amazon. (Reuters)

El fondo estima que algunos de estos nuevos materiales podrían estar disponibles para el consumidor en un plazo de tres a cinco años. Esta previsión refleja la magnitud del reto que supone modificar una cadena de suministro global basada en materiales sintéticos de bajo costo.

Amazon y la huella ambiental

Aunque el Bezos Earth Fund opera de manera independiente, Jeff Bezos continúa siendo el fundador de Amazon, el mayor minorista de ropa del mundo y un actor frecuentemente señalado por su huella de carbono. La compañía afirma que ha reducido en un tercio las emisiones de carbono por envío desde 2019 y que mantiene el objetivo de alcanzar la neutralidad en 2040.

Empleados agrupados bajo Amazon Employees for Climate Justice han manifestado públicamente su preocupación por el impacto ambiental de la empresa, cuestionando la coherencia entre los mensajes del liderazgo y las operaciones reales. Grupos ambientalistas han incluido a Amazon entre las empresas con mayores emisiones corporativas, citando la magnitud de su red logística y su modelo de entregas aceleradas.

Las acciones filantrópicas de Jeff Bezos en materia climática han recibido críticas de algunos sectores, que consideran insuficiente este tipo de iniciativas frente al modelo de negocio predominante en la compañía. Ante estos cuestionamientos, Tom Taylor manifestó: “Diferentes personas tienen diferentes valores. Este es el nuestro”.

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