Economía

Inflación en mayo: volvieron a acelerarse los precios de alimentos y bebidas

Los relevamientos de consultoras marcan un salto de hasta el 2,6% del rubro en la tercera semana de mayo. La proyección del IPC y la ayuda de YPF con las naftas

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Relevamientos privados detectaron un repunte en los precios de alimentos y bebidas durante la tercera semana de mayo
Relevamientos privados detectaron un repunte en los precios de alimentos y bebidas durante la tercera semana de mayo

Tras el 2,6% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril, el Gobierno busca que la desaceleración de la inflación se sostenga en los próximos meses. Aunque el incremento del 1% en el precio de los combustibles y el congelamiento dispuesto por 45 días por parte de YPF contribuyen a contener algunas presiones, la última semana mostró una aceleración en el ritmo de aumentos de alimentos y bebidas, lo que complica el objetivo oficial.

De acuerdo con el informe semanal de la consultora LCG, los precios de alimentos y bebidas en supermercados subieron 2,6% respecto de la semana anterior, lo que quebró la estabilidad observada en las dos semanas previas. Así, el promedio mensual de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,7 por ciento.

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Más de la mitad del alza semanal se explicó por el incremento de carnes, que subió 4,5% en los últimos siete días, superando el promedio general. El rubro verduras registró una variación todavía más marcada, con un aumento semanal de 7,7%. El porcentaje de productos con subas alcanzó el 16%, un valor alineado con semanas anteriores, aunque la dispersión de precios resultó menor y se observó una reducción en valores extremos.

Por rubro

El relevamiento de LCG detalló que los rubros que más contribuyeron al incremento semanal fueron carnes y verduras, mientras que aceites y frutas mostraron caídas de 1,8% y 0,2% respectivamente. El promedio mensual calculado por la consultora para las últimas cuatro semanas resultó de 2,7%, impulsado principalmente por aumentos en lácteos, carnes y bebidas.

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Un hombre caucásico de camiseta azul y jeans toma un paquete de carne de un exhibidor refrigerado lleno de productos cárnicos en un supermercado.
Las carnes y las verduras figuraron entre los rubros con mayores subas, según el informe de LCG.

En el caso de EconViews, el relevamiento de precios arrojó una suba promedio de 1,1% en la tercera semana de mayo para la canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Lo que implicó una aceleración aunque más moderada (de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la anterior). Este estudio destacó el comportamiento de la verdulería, que subió 2,5%, y el rubro de bebidas, que registró un aumento del 1,7%. En las últimas cuatro semanas, la variación acumulada medida por EconViews alcanzó el 2 por ciento.

Disidencia

La única consultora que reportó una desaceleración fue Analytica que arrojó una variación semanal del 0,6% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados a nivel nacional. El promedio de cuatro semanas se ubicó en 2,5%. Analytica proyectó una suba mensual del 2,5% para el nivel general de precios en mayo. En el promedio de cuatro semanas del nivel general, el incremento más pronunciado correspondió a verduras, con 11,9%, seguido por pescados y mariscos, que subieron 3,4%. Las categorías con menores aumentos incluyeron otros alimentos, como salsas, condimentos y snacks, con 2,0%, y carnes y derivados, con 0,8%. El informe de Analytica remarcó una baja en el precio de las frutas de 5,0%.

Al contrastar los datos de las tres consultoras, se observa que los porcentajes de suba varían según la metodología y la composición de las canastas relevadas. LCG reportó porcentajes más altos en la semana analizada, con un fuerte impacto de carnes y verduras. En tanto, los cálculos de Analytica y EconViews reflejaron valores más moderados y diferencias en los rubros de mayor incidencia. El promedio móvil mensual se mantuvo por encima del 2% en los tres relevamientos.

Los informes de las distintas consultoras evidenciaron diferencias en las categorías que incidieron más sobre los movimientos de precios. LCG subrayó el peso de carnes y verduras en la suba semanal. Analytica señaló un aumento relevante en verduras y una baja en frutas. EconViews remarcó el alza en verdulería y bebidas como motores del incremento semanal. Las tres fuentes coincidieron en la utilización de muestras amplias y en la cobertura de supermercados de alcance nacional.

El relevamiento de LCG indicó que la dispersión de precios fue menor respecto a la semana anterior, lo que implicó una menor presencia de valores extremos tanto en los incrementos como en las caídas reportadas. Esta tendencia se reflejó en el porcentaje de productos con subas, que se mantuvo en torno al 16%. Por otro lado, Analytica y EconViews ofrecieron detalles sobre el comportamiento de categorías específicas, como la baja en frutas y el incremento en bebidas.

Los informes privados de LCG, Analytica y EconViews permitieron observar matices en la evolución semanal y mensual de los precios en supermercados, con énfasis en alimentos frescos y bebidas. El seguimiento de los precios mostró una aceleración en la última semana de mayo, en contraste con el escenario previo de relativa estabilidad, y la dinámica de los valores varió en función de la categoría y la metodología de cada relevamiento.

La ayuda de YPF

Vista de una estación de servicio YPF con cartel de precios de combustible, un SUV rojo en movimiento y un camión blanco estacionado bajo la marquesina en un día soleado
YPF tomó la decisión de aumentar 1% y volver a congelar por 45 días el precio del combustible.

Aunque el Gobierno ya tuvo una ayuda por parte de YPF que decidió solo aumentar un 1% y mantener congelado por otros 45 días el precio del combustible. Con una posición dominante en el mercado que lleva al resto de las petroleras a replicar el comportamiento.

En marzo, con el salto del precio del petróleo de Brent, el rubro Transporte tuvo un incremento del 4,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Mientras en abril fue aún mayor (del 4,4%) a pesar de la decisión de YPF. Ahora con esta segunda ayuda lo que se busca es seguir moderando el impacto de la guerra en Oriente Medio en el mercado doméstico a pesar de que cada vez suma más semanas.

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