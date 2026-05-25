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WhatsApp bajo la lupa: los tres archivos que nunca deberías compartir

Uno de los errores más frecuentes y peligrosos es enviar documentación oficial a través de la app

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Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
Compartir imágenes de documentos como el DNI, pasaporte o carné de conducir expone la identidad del usuario a riesgos graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de WhatsApp ha transformado la manera en que se comparte información personal y profesional, pero también ha incrementado los riesgos asociados a la protección de datos. Aunque la plataforma ofrece cifrado de extremo a extremo, existen amenazas que van más allá de la tecnología implementada por Meta.

El mayor peligro reside en el tipo de archivos que se comparten y en el uso que terceros puedan darles, ya sea por actos malintencionados o por circunstancias ajenas como el robo de dispositivos.

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Archivos prohibidos en WhatsApp

Uno de los errores más frecuentes y peligrosos es enviar documentación oficial a través de WhatsApp. Compartir imágenes de documentos como el DNI, pasaporte o carné de conducir expone la identidad del usuario a riesgos graves.

El mayor peligro reside en el tipo de archivos que se comparten y en el uso que terceros puedan darles. REUTERS/Dado Ruvic
El mayor peligro reside en el tipo de archivos que se comparten y en el uso que terceros puedan darles. REUTERS/Dado Ruvic

Este tipo de archivos se envía habitualmente durante gestiones como alquileres temporales, por ejemplo en plataformas de hospedaje. La facilidad con la que un ciberdelincuente puede utilizar estas imágenes para suplantar a una persona, abrir cuentas bancarias fraudulentas o solicitar créditos en su nombre convierte este acto en una vulnerabilidad crítica.

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En caso de que sea absolutamente necesario compartir algún documento oficial, lo recomendable es modificar la imagen antes de enviarla. Una práctica segura es convertir la foto a blanco y negro y añadir una marca de agua que especifique el motivo del envío, impidiendo así su reutilización para otros fines. Bajo ninguna circunstancia se debe enviar una copia exacta y sin modificaciones del documento original.

Los datos bancarios y las contraseñas representan otro vector de riesgo considerable. Incluir números de cuenta, códigos PIN o claves de acceso en conversaciones de WhatsApp puede tener consecuencias devastadoras.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, al fondo hay siluetas oscuras de personas.
En caso de que sea absolutamente necesario compartir algún documento oficial, lo recomendable es modificar la imagen antes de enviarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal finalidad de muchos ciberataques es acceder a esta información concreta. Por ello, almacenar contraseñas en chats, incluso en conversaciones privadas o consigo mismo, deja la puerta abierta a que todas las cuentas asociadas queden vulnerables en caso de acceso no autorizado al dispositivo.

Riesgos de compartir contenido sensible en WhatsApp

El intercambio de fotos o videos íntimos a través de WhatsApp comporta riesgos que no siempre se consideran al momento de enviar el archivo. Este tipo de contenido, una vez fuera del control del remitente, se convierte en una herramienta potencial para chantajes o extorsiones si cae en manos equivocadas.

La confianza en la persona receptora no elimina el peligro, pues factores como el robo del móvil o la filtración accidental pueden convertir un acto privado en un problema de grandes dimensiones.

El intercambio de fotos o videos íntimos a través de WhatsApp comporta riesgos que no siempre se consideran al momento de enviar el archivo. REUTERS/Dado Ruvic
El intercambio de fotos o videos íntimos a través de WhatsApp comporta riesgos que no siempre se consideran al momento de enviar el archivo. REUTERS/Dado Ruvic

La pérdida de control sobre el archivo implica que cualquier persona que acceda posteriormente al dispositivo podría difundirlo sin autorización, más allá de la finalidad inicial para la que fue enviado.

Esta situación demuestra que la protección real de este tipo de archivos no depende solo de la tecnología, sino también de las decisiones cotidianas de los usuarios.

Cómo proteger tu información personal en WhatsApp

Para minimizar los riesgos asociados al uso de WhatsApp, es fundamental evitar el envío de mensajes que contengan datos sensibles, tanto personales como laborales. La aplicación ofrece algunas funciones útiles para reducir la exposición, aunque ninguna garantiza la seguridad absoluta.

Los mensajes temporales ofrecen la posibilidad de que ciertos chats se limpien automáticamente después de un periodo determinado. REUTERS/Dado Ruvic
Los mensajes temporales ofrecen la posibilidad de que ciertos chats se limpien automáticamente después de un periodo determinado. REUTERS/Dado Ruvic

Una de las herramientas disponibles es la visualización única, que permite enviar archivos que desaparecen tras ser abiertos una sola vez. Esta opción resulta especialmente útil para fotos que no deben permanecer en la galería del receptor, pues reduce el tiempo en el que el archivo está accesible.

Además, los mensajes temporales ofrecen la posibilidad de que ciertos chats se limpien automáticamente después de un periodo determinado, lo que disminuye la acumulación de información privada en las conversaciones.

En situaciones en las que resulte imprescindible compartir un documento delicado, una medida adicional de protección es enviarlo en formato comprimido y protegido por una contraseña. La clave debe compartirse por un canal diferente para evitar que ambos elementos coincidan en el mismo chat, dificultando así el acceso no autorizado.

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