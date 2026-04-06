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“Lloré bastante”: La traición de Steve Jobs que casi rompe Apple antes de que existiera

El conflicto por el dinero de Atari fue superado, pero dejó una advertencia sobre los dilemas éticos que acompañan a la innovación y el éxito en Silicon Valley

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steve jobs steve wozniak Apple
La traición de Steve Jobs a Wozniak: el lado oscuro de los orígenes de Apple y su impacto en la historia tecnológica - REUTERS/Kimberly White

La historia de Apple suele asociarse con innovación, diseño y el impacto global de sus productos, pero los orígenes de la compañía están marcados por episodios menos conocidos que revelan la complejidad de sus fundadores.

Uno de los momentos más sensibles fue la traición de Steve Jobs a Steve Wozniak, un evento que, según el propio Wozniak, podría haber puesto en peligro la alianza que dio vida a la empresa más valiosa del mundo.

Cómo es la historia de la traición de Steve Jobs

A mediados de los años setenta, Steve Jobs trabajaba en Atari, la empresa que estaba revolucionando la industria del videojuego con títulos como Pong. Cuando Atari comenzó a desarrollar Breakout, un juego que consistía en romper bloques de colores, se enfrentó a un problema técnico, el prototipo usaba 100 chips, encareciendo la fabricación.

Steve Wozniak y Steve Jobs con la tarjeta principal de la Apple I. (Apple)
Steve Jobs y Steve Wozniak: la historia de una traición que no frenó la revolución de Apple - (Apple)

Nolan Bushnell, fundador de Atari, ofreció a Jobs 750 dólares por reducir el número de chips y un bono de 100 dólares por cada chip eliminado del diseño. Jobs, consciente de sus limitaciones técnicas, recurrió a su amigo y compañero en la electrónica, Steve Wozniak.

Wozniak, que trabajaba en Hewlett-Packard, aceptó el reto y, tras jornadas extenuantes y casi sin dormir, logró reducir el número de chips a solo 42, una proeza para la época.

Al terminar el trabajo, Jobs le dijo a Wozniak que Atari había pagado 700 dólares y le entregó 375, la mitad. Lo que Wozniak ignoraba era que Atari había pagado realmente 5.000 dólares por el proyecto.

La verdad salió a la luz años después, cuando Wozniak leyó sobre el acuerdo en un libro. “Lloré bastante cuando lo descubrí”, confesó en entrevista con la BBC. De acuerdo con el cofundador de Apple, más que el dinero, lo que terminó hiriéndolo fue la traición de su amigo, alguien a quien consideraba su mejor aliado y compañero de aventuras tecnológicas.

Más allá de la genialidad: la traición en los inicios de Apple y la lección de Steve Wozniak y Jobs - (Ecuador). EFE/José Jácome
Más allá de la genialidad: la traición en los inicios de Apple y la lección de Steve Wozniak y Jobs - (Ecuador). EFE/José Jácome

A pesar del dolor, Wozniak explicó en su autobiografía que aceptó el trabajo por el desafío intelectual y la diversión, no por la recompensa económica. El episodio, sin embargo, fue decisivo para la relación entre ambos y para el rumbo que tomarían poco después.

Cómo fue la creación de Apple tras la traición

Lejos de separarlos, el trabajo en Breakout permitió a Wozniak perfeccionar sus habilidades en optimización de circuitos, conocimiento que luego aplicaría en el desarrollo del Apple I, el primer ordenador personal de Apple.

Jobs, por su parte, utilizó parte del dinero obtenido de Atari para financiar los primeros pasos de la empresa, que comenzaba a gestarse en el garaje de sus padres.

El episodio de Atari fue, en muchos sentidos, el preludio de la cultura Apple: una mezcla de visión, genialidad técnica y una ética de trabajo donde el fin a veces justificaba los medios. Jobs era conocido por su determinación y por tomar decisiones difíciles; Wozniak, por su creatividad y generosidad.

Apple, traición y reconciliación: el episodio que marcó a Jobs y Wozniak en la fundación de la compañía - REUTERS/Kimberly White
Apple, traición y reconciliación: el episodio que marcó a Jobs y Wozniak en la fundación de la compañía - REUTERS/Kimberly White

A pesar de la traición, Wozniak nunca guardó rencor hacia Jobs. En declaraciones posteriores, siempre reconoció la importancia del liderazgo y la visión de su socio para llevar a Apple a la cima. “Steve era así. Siempre encontraba la manera de obtener lo que quería. Yo lo veía como un amigo y me encantaba lo que hacíamos juntos”, afirmó el cofundador.

Tras la muerte de Jobs en 2011, Wozniak ha mantenido el respeto y la admiración por quien fue, a pesar de los altibajos de su relación. Hoy, el episodio es recordado no solo como una anécdota de los inicios de Silicon Valley, sino como una advertencia sobre los dilemas éticos y personales que acompañan a la innovación y al éxito empresarial.

La historia de la traición de Jobs a Wozniak es una lección sobre la complejidad humana detrás de la tecnología y los negocios. Apple celebra sus 50 años, fruto de talentos excepcionales, pero también de conflictos, errores y reconciliaciones. El episodio de Atari demuestra que, incluso en los proyectos más exitosos, la confianza y la honestidad son tan determinantes para el futuro como la genialidad técnica.

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