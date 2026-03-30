Tim Cook, CEO de Apple dio un consejo inesperado al pedir que la gente use menos el móvil y salga más al campo

Apple llama a desconectar: Tim Cook insta a reducir el uso del móvil y reconectar con la naturaleza - REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

En un giro sorprendente para la industria tecnológica, Tim Cook, CEO de Apple, ha recomendado públicamente a los usuarios a reducir el tiempo que pasan frente a las pantallas y a reconectar con la naturaleza.

Las declaraciones, hechas durante una entrevista en el programa Good Morning America, han generado revuelo por provenir del líder de una de las compañías que más ha impulsado la adopción global del smartphone y el ecosistema digital.

“No quiero que la gente los use demasiado. No quiero que miren más a la pantalla que a los ojos de los demás. No es así como quieres pasar el día. Sal y disfrútalo en la naturaleza”, enfatizó el CEO de Apple.

Así advierte Tim Cook sobre el abuso del iPhone: menos pantalla, más naturaleza y vida real - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consejo cobra relevancia en un contexto donde los estudios muestran que adolescentes y adultos pasan de media entre siete y ocho horas al día frente a diferentes dispositivos.

El abuso del móvil está asociado a problemas de salud física, como la fatiga visual y el sedentarismo, pero también a consecuencias más graves vinculadas a la salud mental, como ansiedad, insomnio y aislamiento social.

La paradoja reside en que la advertencia proviene de la empresa que revolucionó la comunicación digital y que, a través del iPhone, ha cambiado la vida cotidiana de millones de personas.

Un llamado a la desconexión digital

Las palabras de Cook resaltan la necesidad de buscar un equilibrio en la relación que las personas mantienen con la tecnología. Apple, consciente de los riesgos del exceso de uso, ha incorporado en sus dispositivos funciones como “Tiempo de uso” y “Bienestar digital”, pensadas para ayudar a los usuarios a monitorizar y limitar el tiempo frente a la pantalla.

Salud y tecnología: Tim Cook recomienda salir más al campo y mirar menos la pantalla del iPhone - REUTERS/Manuel Orbegozo

Sin embargo, el consejo del CEO va más allá de la gestión digital y apunta directamente a un cambio de hábitos: salir al aire libre, compartir con otros y dar prioridad a las experiencias fuera del entorno virtual.

Steve Jobs: tecnología y límites en la infancia

Esta no es la primera vez que un alto directivo de Apple se pronuncia en contra del uso excesivo de dispositivos. Steve Jobs, cofundador de la compañía, tenía una postura tajante respecto al acceso de los menores a los productos que él mismo ayudó a crear.

Durante una entrevista con The New York Times en 2010, Jobs reveló que sus hijos no utilizaban el iPad, recién lanzado al mercado en ese momento, y limitaba estrictamente el uso de pantallas en su hogar.

El biógrafo Walter Isaacson relató que las cenas familiares en casa de Jobs estaban libres de tecnología y se centraban en conversaciones sobre libros, historia e ideas. Jobs creía que los niños no debían usar teléfonos móviles antes de los 12 años, priorizando actividades que fomentaran el desarrollo integral y el pensamiento crítico.

Steve Jobs y los límites a la tecnología: infancia sin pantallas y cenas familiares libres de dispositivos - (AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)

Su enfoque subraya la importancia de equilibrar el acceso a la tecnología con la interacción humana y la vida al aire libre, especialmente durante la infancia.

Salud física y mental: el impacto del abuso del móvil

El consejo de Cook encuentra respaldo en una amplia evidencia científica. Numerosos estudios han vinculado el uso excesivo del móvil a problemas como la fatiga visual, dolores musculares y trastornos del sueño. La sobreexposición a las pantallas también se asocia a un aumento de la ansiedad, dificultades de concentración y una menor calidad en las relaciones interpersonales.

Para los expertos, el reto no es demonizar la tecnología, sino aprender a usarla de manera consciente y equilibrada. Los dispositivos móviles ofrecen ventajas indiscutibles, pero su abuso puede desplazar hábitos saludables como la actividad física, el contacto social genuino y la conexión con la naturaleza.

Las declaraciones de Tim Cook y el ejemplo de Steve Jobs invitan a repensar la relación con los dispositivos móviles. Más allá del negocio y la innovación, los líderes de Apple coinciden en que el bienestar debe estar en el centro de la experiencia tecnológica.