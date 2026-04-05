Apple abre una exposición por sus 50 años con iPhone y sus dispositivos históricos

Apple celebra 50 años de innovación con una exposición histórica en Apple Park - crédito @AlSultan_Meriam/X

El 50.º aniversario de Apple no solo marca medio siglo de innovación tecnológica, también celebra la profunda huella que la compañía ha dejado en la cultura digital contemporánea.

Para conmemorar esta fecha clave, Apple inauguró en su campus de Apple Park una exposición excepcional que recorre su historia a través de dispositivos icónicos, fotografías inéditas y fragmentos audiovisuales que han definido su identidad.

La muestra reúne desde los primeros Macintosh y iMac hasta toda la evolución del iPhone y el universo de productos que revolucionaron el consumo y la creación digital.

50.º aniversario de Apple: una exposición revela la evolución de la marca que transformó el mundo digital

La importancia de esta exposición radica en el reconocimiento de un legado que va más allá de la nostalgia. Apple, tradicionalmente reacia a mirar al pasado, ha abierto sus archivos y vitrinas para mostrar cómo la tecnología, el diseño y la experiencia de usuario transformaron no solo la industria, también la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo.

Un recorrido por la historia de Apple a través de sus productos

La exposición, instalada en la sección 2 del edificio principal de Apple Park, invita a los visitantes a un viaje visual y físico por los hitos de la marca. Entre los productos expuestos destacan:

Macintosh 128k: El primer ordenador personal de Apple, lanzado en 1984, que marcó el inicio de la computación amigable y accesible.

iMac G3: El colorido y revolucionario todo-en-uno que redefinió el diseño de las PCs a finales de los años noventa.

Línea completa de iPods: Desde el iPod original hasta el iPod touch, pasando por el mini, nano y shuffle, cada uno de ellos cambió la manera en que el mundo escucha música.

Evolución del iPhone: Una vitrina muestra todos los tamaños principales de pantalla y generaciones, evidenciando cómo el smartphone de Apple transformó la comunicación, la fotografía y el acceso a la información.

iPad y Apple Watch: Tabletas y relojes inteligentes que extendieron el ecosistema digital de la marca y abrieron nuevas posibilidades para la educación, la salud y el entretenimiento.

Fotografías, iconografía y momentos clave

La exposición en Apple Park exhibe desde el Macintosh 128k hasta el iPhone 17 Pro Max, fusionando arte, diseño e innovación en una experiencia que pone en valor el legado y la visión de futuro de la empresa - crédito @AlSultan_Meriam/X

La muestra no solo exhibe hardware. En las paredes se encuentran fotografías históricas, como la del equipo Macintosh, la icónica bandera pirata que simbolizaba el espíritu rebelde de la compañía, y fotogramas del legendario anuncio de 1984.

También destacan diapositivas de Steve Jobs sobre la intersección entre tecnología y humanidades, la silueta del iPod y homenajes a momentos recientes, como la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl o reconocimientos a los éxitos de Apple TV.

Uno de los elementos más emotivos son las impresiones de estudiantes usando productos Apple, recordando el impacto de la tecnología en la educación y la creatividad. Estas imágenes refuerzan la misión de la empresa de “poner una computadora en las manos de cada persona”, adaptándola a las realidades del siglo XXI.

Instalaciones y acceso a la exposición

Macintosh, iPod, iPhone y Apple Watch protagonizan un homenaje visual que resalta la influencia de la compañía en educación, creatividad y comunicación, abriendo los archivos y vitrinas de Apple Park por primera vez - crédito @AlSultan_Meriam/X

Además de la exposición central, Apple ha instalado en los pasillos de Apple Park diversas generaciones de iPhone e iMac, acompañadas de esculturas del logo especial del 50.º aniversario. Estas intervenciones artísticas y tecnológicas celebran la evolución visual de la marca y su capacidad de reinventarse constantemente.

La exposición no está abierta al público general, pero los empleados y sus visitantes pueden explorarla durante un tiempo limitado. De este modo, Apple refuerza el sentido de pertenencia y orgullo interno, al tiempo que comparte fragmentos de la muestra a través de redes sociales y aliados de prensa, permitiendo que la celebración trascienda los límites físicos del campus.

La exposición pone en contexto el recorrido desde el Macintosh 128k hasta el iPhone 17 Pro Max, mostrando cómo la compañía ha sabido anticipar y moldear tendencias en hardware, software, creatividad y comunicación.

En definitiva, la celebración de los 50 años de Apple es un homenaje a la capacidad de imaginar el futuro, transformar industrias y conectar a las personas a través de soluciones que combinan arte, ciencia y utilidad. El recorrido por sus dispositivos históricos es, también, una invitación a pensar en la tecnología como motor de cambio y fuente de inspiración para las próximas generaciones.