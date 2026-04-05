Tecno

Apple abre una exposición por sus 50 años con iPhone y sus dispositivos históricos

La muestra recorre medio siglo de revolución tecnológica a través de productos icónicos, fotografías inéditas y momentos clave de la compañía

Guardar
Apple celebra 50 años de innovación con una exposición histórica en Apple Park - crédito @AlSultan_Meriam/X
Apple celebra 50 años de innovación con una exposición histórica en Apple Park - crédito @AlSultan_Meriam/X

El 50.º aniversario de Apple no solo marca medio siglo de innovación tecnológica, también celebra la profunda huella que la compañía ha dejado en la cultura digital contemporánea.

Para conmemorar esta fecha clave, Apple inauguró en su campus de Apple Park una exposición excepcional que recorre su historia a través de dispositivos icónicos, fotografías inéditas y fragmentos audiovisuales que han definido su identidad.

La muestra reúne desde los primeros Macintosh y iMac hasta toda la evolución del iPhone y el universo de productos que revolucionaron el consumo y la creación digital.

50.º aniversario de Apple: una exposición revela la evolución de la marca que transformó el mundo digital
50.º aniversario de Apple: una exposición revela la evolución de la marca que transformó el mundo digital

La importancia de esta exposición radica en el reconocimiento de un legado que va más allá de la nostalgia. Apple, tradicionalmente reacia a mirar al pasado, ha abierto sus archivos y vitrinas para mostrar cómo la tecnología, el diseño y la experiencia de usuario transformaron no solo la industria, también la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo.

Un recorrido por la historia de Apple a través de sus productos

La exposición, instalada en la sección 2 del edificio principal de Apple Park, invita a los visitantes a un viaje visual y físico por los hitos de la marca. Entre los productos expuestos destacan:

  • Macintosh 128k: El primer ordenador personal de Apple, lanzado en 1984, que marcó el inicio de la computación amigable y accesible.
  • iMac G3: El colorido y revolucionario todo-en-uno que redefinió el diseño de las PCs a finales de los años noventa.
  • Línea completa de iPods: Desde el iPod original hasta el iPod touch, pasando por el mini, nano y shuffle, cada uno de ellos cambió la manera en que el mundo escucha música.
  • Evolución del iPhone: Una vitrina muestra todos los tamaños principales de pantalla y generaciones, evidenciando cómo el smartphone de Apple transformó la comunicación, la fotografía y el acceso a la información.
  • iPad y Apple Watch: Tabletas y relojes inteligentes que extendieron el ecosistema digital de la marca y abrieron nuevas posibilidades para la educación, la salud y el entretenimiento.

Fotografías, iconografía y momentos clave

La exposición en Apple Park exhibe desde el Macintosh 128k hasta el iPhone 17 Pro Max, fusionando arte, diseño e innovación en una experiencia que pone en valor el legado y la visión de futuro de la empresa - crédito @AlSultan_Meriam/X
La exposición en Apple Park exhibe desde el Macintosh 128k hasta el iPhone 17 Pro Max, fusionando arte, diseño e innovación en una experiencia que pone en valor el legado y la visión de futuro de la empresa - crédito @AlSultan_Meriam/X

La muestra no solo exhibe hardware. En las paredes se encuentran fotografías históricas, como la del equipo Macintosh, la icónica bandera pirata que simbolizaba el espíritu rebelde de la compañía, y fotogramas del legendario anuncio de 1984.

También destacan diapositivas de Steve Jobs sobre la intersección entre tecnología y humanidades, la silueta del iPod y homenajes a momentos recientes, como la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl o reconocimientos a los éxitos de Apple TV.

Uno de los elementos más emotivos son las impresiones de estudiantes usando productos Apple, recordando el impacto de la tecnología en la educación y la creatividad. Estas imágenes refuerzan la misión de la empresa de “poner una computadora en las manos de cada persona”, adaptándola a las realidades del siglo XXI.

Instalaciones y acceso a la exposición

Macintosh, iPod, iPhone y Apple Watch protagonizan un homenaje visual que resalta la influencia de la compañía en educación, creatividad y comunicación, abriendo los archivos y vitrinas de Apple Park por primera vez - crédito @AlSultan_Meriam/X
Macintosh, iPod, iPhone y Apple Watch protagonizan un homenaje visual que resalta la influencia de la compañía en educación, creatividad y comunicación, abriendo los archivos y vitrinas de Apple Park por primera vez - crédito @AlSultan_Meriam/X

Además de la exposición central, Apple ha instalado en los pasillos de Apple Park diversas generaciones de iPhone e iMac, acompañadas de esculturas del logo especial del 50.º aniversario. Estas intervenciones artísticas y tecnológicas celebran la evolución visual de la marca y su capacidad de reinventarse constantemente.

La exposición no está abierta al público general, pero los empleados y sus visitantes pueden explorarla durante un tiempo limitado. De este modo, Apple refuerza el sentido de pertenencia y orgullo interno, al tiempo que comparte fragmentos de la muestra a través de redes sociales y aliados de prensa, permitiendo que la celebración trascienda los límites físicos del campus.

La exposición pone en contexto el recorrido desde el Macintosh 128k hasta el iPhone 17 Pro Max, mostrando cómo la compañía ha sabido anticipar y moldear tendencias en hardware, software, creatividad y comunicación.

En definitiva, la celebración de los 50 años de Apple es un homenaje a la capacidad de imaginar el futuro, transformar industrias y conectar a las personas a través de soluciones que combinan arte, ciencia y utilidad. El recorrido por sus dispositivos históricos es, también, una invitación a pensar en la tecnología como motor de cambio y fuente de inspiración para las próximas generaciones.

Temas Relacionados

AppleiPhoneAniversarioDispositivosSteve JobsTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Lords of the Fallen sorprende con una actualización cooperativa antes de aterrizar en PS Plus

Ahora, los invitados en progresión compartida pueden mejorar equipo, tratar con vendedores y realizar más acciones por sí mismos

Lords of the Fallen sorprende con una actualización cooperativa antes de aterrizar en PS Plus

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Utilizar herramientas que bloqueen ciertas apps a partir de una hora determinada evita que el tiempo frente al celular se alargue innecesariamente

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Según Gemini, la inteligencia superior no se traduce únicamente en logros académicos o destrezas en disciplinas técnicas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

Hoy existen aplicaciones que permiten ejecutar modelos de lenguaje en el propio móvil, eliminando la dependencia de servidores externos

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual

La formación académica sigue funcionando como un filtro esencial para muchas oportunidades laborales, según un estudio

¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual
DEPORTES
El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

TELESHOW
La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas