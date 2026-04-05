Tesla cambia el volante de sus autos con una nueva patente que duplica el giro

Tesla patenta un sistema de dirección electrónica con doble rango de giro y retroalimentación avanzada - REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Tesla ha presentado una patente que podría redefinir la experiencia de manejo en el mundo de los vehículos eléctricos. Bajo el nombre “Multi-Turn Steering Feedback Actuator”, la compañía propone un nuevo sistema de dirección electrónica sin conexión mecánica directa, que permite duplicar el rango tradicional de giro del volante.

Esta innovación, firmada por los inventores Stephen Alexander Harasym y Joel Timothy Van Rooyen, se dio a conocer el 19 de marzo de 2026 y abre la puerta a una conducción más fluida, precisa y adaptable en los próximos modelos de Tesla.

La relevancia de esta patente radica en que el sistema no solo amplía el recorrido del volante, también mejora la retroalimentación háptica y la suavidad en los extremos del giro.

Doble giro y confort mejorado: la nueva dirección electrónica de Tesla anticipa el estándar en autos eléctricos - EFE/CJ Gunther

Dirección electrónica: problemas actuales y la apuesta de Tesla

Los sistemas steer-by-wire actuales replican la sensación de una dirección tradicional mediante actuadores y fuerzas controladas, pero enfrentan limitaciones físicas y topes rígidos que restringen el giro a un rango de unos 170 a 180 grados hacia cada lado.

Estos límites, implementados para evitar daños internos, pueden hacer que el volante se sienta artificial o que la experiencia de giro sea menos intuitiva.

Tesla propone una estructura con un eje de entrada, un perno y un anillo de tope rotatorio, que introduce un mecanismo de doble etapa para ampliar el rango de giro.

El sistema permite que el anillo gire antes de alcanzar el límite final, logrando así un recorrido de hasta 340 grados hacia cada lado, es decir, el doble del estándar actual. Los ingenieros pueden ajustar el sistema para definir valores de giro entre 170 y 340 grados, con un arco potencial de 540 grados según la patente.

Amortiguación y experiencia de manejo

El avance integra motores, anillos de tope y amortiguadores para lograr mayor fluidez, precisión y personalización, en línea con la tendencia global hacia la electrificación y la movilidad inteligente - REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Una mejora clave del diseño es la incorporación de elementos de amortiguación fabricados en polímero, ubicados en las superficies de contacto del sistema. Estos anillos absorben los golpes y generan una resistencia progresiva al llegar a los extremos del giro, lo que proporciona al conductor una sensación más suave y controlada cuando se alcanza el límite, evitando impactos bruscos y mejorando la percepción de confort y seguridad.

La integración con los sistemas actuales se mantiene mediante engranajes o poleas conectados a motores con correas, lo que permite ofrecer retroalimentación variable y reproducir la resistencia de una dirección tradicional, pero con mayor precisión y adaptabilidad.

Implicaciones para el futuro de Tesla y la movilidad eléctrica

La patente deja abierta la posibilidad de que este sistema se implemente en futuros modelos de Tesla, como el próximo Roadster o el Cybertruck. En un mercado donde la competencia por diferenciar la experiencia de manejo es feroz, la apuesta por un volante con mayor rango de giro y una respuesta háptica más realista puede convertirse en un factor distintivo para la marca.

La tendencia hacia la electrificación y la conducción autónoma también presiona para que la interfaz entre el conductor y el vehículo evolucione. Un sistema de dirección más flexible y adaptable puede facilitar la transición a vehículos con funciones avanzadas de asistencia o incluso de conducción sin intervención humana.

Innovación al volante: Tesla apuesta por dirección electrónica avanzada para modelos futuros como Roadster y Cybertruck - REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

El mercado de autos eléctricos y la respuesta de la competencia

El anuncio de esta patente coincide con un repunte en las ventas globales de Tesla en el primer trimestre de 2026, a pesar de la eliminación de incentivos fiscales en Estados Unidos y el encarecimiento de la gasolina por conflictos internacionales.

La tendencia hacia vehículos eléctricos e híbridos es clara, tanto en América como en Europa, y la innovación en tecnología de manejo se perfila como un elemento clave para atraer a consumidores que buscan eficiencia, seguridad y nuevas sensaciones al volante.

Mientras marcas como Hyundai, Kia, Toyota y Honda refuerzan su oferta de modelos eléctricos o híbridos, Tesla apuesta por avanzar en la integración de sistemas electrónicos de última generación, manteniendo su posición de liderazgo en la industria.

La nueva patente de dirección electrónica es una muestra más de cómo la marca busca anticiparse a las necesidades de una movilidad conectada, eficiente y cada vez más autónoma.