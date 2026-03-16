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Elon Musk pone fecha al lanzamiento de la megafábrica de chips de inteligencia artificial de Tesla

El proyecto Terafab contempla una inversión estimada de USD 25.000 millones. Según Musk, su objetivo es adelantarse a una eventual escasez de chips

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Elon Musk presentó Terafab, el
Elon Musk presentó Terafab, el proyecto de Tesla para una planta de chips de inteligencia artificial. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Elon Musk anunció que el proyecto de Tesla denominado Terafab, enfocado en una planta de fabricación de chips para inteligencia artificial, podría comenzar a operar en los próximos días.

Tesla de Elon Musk recientemente había indicado que Terafab implicaba una inversión estimada de USD 25.000 millones y forma parte de un plan de gasto récord que superará los USD 20.000 millones para este mismo 2026.

El objetivo es anticiparse a una posible escasez de chips, una situación que, según Musk, podría afectar a la compañía en los próximos tres o cuatro años.

Elon Musk, CEO de Tesla
Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, anunció a través de su cuenta de X que el 'Proyecto Terafab' se lanzará en una semana. (X: elonmusk)

La planta Terafab integrará procesamiento lógico, almacenamiento de memoria y empaquetado avanzado en un único complejo industrial.

Esta estrategia de integración vertical, poco común fuera de Taiwán y Corea del Sur, permitirá a Tesla fabricar entre 100.000 y 200.000 millones de chips personalizados de memoria y de inteligencia artificial por año.

Vaibhav Taneja, director financiero de Tesla, admitió que el gasto total de Terafab todavía no está reflejado por completo en las cifras oficiales de inversión. La planta utilizará tecnología de 2 nanómetros, el nodo más avanzado disponible en la fabricación comercial actual.

La planta empleará tecnología de
La planta empleará tecnología de 2 nanómetros, el nodo más avanzado en la industria. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Por qué Elon Musk tiene interés en la rápida fabricación de chips con IA

Elon Musk busca acelerar la producción de chips con inteligencia artificial ante la posibilidad de una escasez, un escenario que, según sus previsiones, podría impactar a la compañía en un plazo de tres a cuatro años.

Cómo serán los chips que Tesla fabricará

El desarrollo del chip de inteligencia artificial de quinta generación, AI5, es un pilar central en la estrategia de Tesla. Este chip será clave para impulsar el software de conducción autónoma, el sistema de robotaxis Cybercab y los robots humanoides Optimus.

Musk señaló que ningún proveedor externo puede asegurar el volumen de chips necesario para la ampliación de estos proyectos. Incluso en el escenario más favorable, la producción ofrecida por los proveedores resulta insuficiente.

Este chip de Tesla será
Este chip de Tesla será fundamental para el software de conducción autónoma, el robotaxi Cybercab y los robots Optimus. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

La fabricación de pequeños lotes del AI5 está programada para 2026, con la meta de alcanzar una escala industrial en 2027. La cadena de suministro será gestionada por completo de forma interna, lo que beneficiará tanto a Tesla como a los desarrollos de xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk.

El desarrollo del chip de inteligencia artificial de quinta generación, AI5, es un pilar central en la estrategia de Tesla. Este chip será clave para impulsar el software de conducción autónoma, el sistema de robotaxis Cybercab y los robots humanoides Optimus.

Musk señaló que ningún proveedor externo puede asegurar el volumen de chips necesario para la ampliación de estos proyectos. Incluso en el escenario más favorable, la producción ofrecida por los proveedores resulta insuficiente.

Según Musk, la producción piloto
Según Musk, la producción piloto del AI5 comenzará en 2026 y se espera llegar a escala industrial en 2027. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

La fabricación de pequeños lotes del AI5 está programada para 2026, con la meta de alcanzar una escala industrial en 2027. La cadena de suministro será gestionada por completo de forma interna, lo que beneficiará tanto a Tesla como a los desarrollos de xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk.

En 2025, Musk habló sobre una posible colaboración con Intel, aunque hasta ahora no se ha concretado ningún acuerdo.

Si Terafab logra sus objetivos, Tesla se convertirá en una de las pocas compañías fuera de Asia con capacidad propia para fabricar chips de inteligencia artificial a gran escala.

Musk describe este proyecto como
Musk describe este proyecto como clave para mejorar el entrenamiento de modelos de conducción autónoma en la supercomputadora Dojo. Patrick Pleul/Pool via REUTERS/File Photo

Qué más quiere conseguir Elon Musk con Terafab

El impacto de Terafab va más allá de los vehículos y robots de Tesla. Musk ha presentado este proyecto como una infraestructura esencial para potenciar los sistemas de entrenamiento de modelos de conducción autónoma en la supercomputadora Dojo y para respaldar la infraestructura de aprendizaje automático de xAI, responsable del modelo Grok.

La incorporación de especialistas como Devendra Chaplot, cofundador de Mistral AI, junto a Andrew Milich y Jason Ginsberg, refuerza la apuesta de xAI por acelerar el desarrollo de tecnologías propias. El superclúster de Memphis, gestionado por xAI, se posiciona como uno de los mayores clústeres de GPU a nivel mundial.

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