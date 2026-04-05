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Los 5 hábitos tecnológicos de la Generación Z que los mayores no logran entender, según la IA

Gemini explica que, para los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, buscar información en Google ha dejado de ser la primera opción

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Generación Z, tecnología, comunicación digital, vínculos, emojis, phubbing.- (Imagen ilustrativa Infobae)
Para Gemini, la llamada inesperada es vista por los jóvenes como una falta de cortesía o incluso una agresión. (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso de la tecnología varía drásticamente entre generaciones, y las diferencias no solo se reflejan en la destreza técnica, sino en los hábitos cotidianos y las expectativas sobre cómo debe funcionar el mundo digital. Para comprender los puntos de mayor fricción, se consultó a Gemini sobre cuáles son los hábitos tecnológicos más característicos de la Generación Z y por qué resultan tan extraños para los mayores.

Según la IA de Google, la brecha generacional ya no consiste en saber encender un dispositivo o instalar una aplicación, sino en los motivos, los tiempos y los modos de uso de la tecnología. “Ya no se trata de habilidades básicas, sino de una manera completamente distinta de concebir la relación con lo digital”, afirma la IA.

A continuación, se presentan los cinco hábitos tecnológicos de la Generación Z que, según Gemini, resultan difíciles de comprender para Millennials, Boomers y la Generación X.

Cinco adolescentes, tres chicas y dos chicos, miran sus teléfonos móviles con expresiones ansiosas y ojos muy abiertos en una habitación oscura, con pantallas mostrando redes sociales.
Para la Generación Z, ver una serie es solo el fondo mientras usan TikTok. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 5 hábitos tecnológicos de la Generación Z que desconciertan a los mayores

  1. Usar TikTok como su “Google” principal

Gemini explica que, para los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, buscar información en Google ha dejado de ser la primera opción. Ahora, TikTok o Instagram son los buscadores de referencia.

“No quieren leer largos textos en blogs, sino ver un video de 30 segundos donde una persona real explique el resultado final de forma visual y directa”, señala la IA. Desde recetas y tutoriales hasta consejos de viaje, la inmediatez y el formato audiovisual son esenciales para la Generación Z.

  1. Las llamadas telefónicas sin avisar son “intrusivas”

Para Gemini, la llamada inesperada es vista por los jóvenes como una falta de cortesía o incluso una agresión. “Prefieren la comunicación asíncrona, mediante mensajes de texto o notas de voz”, indica la inteligencia artificial.

Además, subraya que la velocidad de reproducción es fundamental. “El botón de x1.5 o x2 para escuchar audios es imprescindible en su día a día”, agrega el chatbot.

Generación Z - jóvenes - hábitos tecnológicos - tecnología - 5 de abril
Exigir la charla formal en la sala suele generar rechazo, mientras que fluir con sus nuevos formatos suele abrir las puertas de su mundo, según Gemini. (Imagen ilustrativa Infobae)
  1. Compartir la ubicación en tiempo real como gesto cotidiano

Gemini destaca que, mientras para los adultos mayores compartir la ubicación GPS parece una invasión de la privacidad, para la Generación Z es una muestra de confianza y seguridad.

“Utilizan aplicaciones como Life360, Snap Map o la función Buscar de Apple para estar siempre visibles para sus amigos”, afirma. Esta práctica les permite saber quién está libre, comprobar que todos han llegado bien a casa o, simplemente, socializar.

  1. Consumo multipantalla y ‘Sludge Content’

La IA resalta que ver una película no implica exclusividad de atención para la Generación Z. “Ver una serie es solo la actividad de fondo mientras hacen scroll en TikTok”, explica Gemini.

Este fenómeno ha dado lugar al ‘Sludge Content’, videos de TikTok con pantalla dividida: arriba una serie o podcast, abajo un videojuego o una acción llamativa, porque “necesitan un estímulo visual secundario constante para retener su atención”.

Contenido viral en redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Generación Z utiliza TikTok como su principal buscador en lugar de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. ‘Photo Dump’ y rechazo al postureo perfecto

Por último, Gemini subraya la diferencia estética entre generaciones. Mientras los Millennials apostaban por perfiles de Instagram muy cuidados y editados, la Generación Z considera esa perfección como “cringe” o falsa.

“Han abrazado el ‘Photo Dump’: suben carruseles de fotos caóticas y casuales, buscando autenticidad en lugar de un diseño curado”, concluye la IA. Para ellos, la espontaneidad y el desorden visual transmiten honestidad y cercanía, valores prioritarios en sus redes.

De acuerdo con Gemini, estos hábitos no solo marcan una ruptura con el pasado, sino que están redefiniendo las reglas de la comunicación y la presencia en línea. Entender la manera en que la Generación Z se relaciona con la tecnología permite anticipar hacia dónde se dirige la cultura digital y revela cómo cambian las formas de informarse, socializar y construir identidad en las nuevas generaciones.

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