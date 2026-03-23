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Gemini revela qué hay detrás de quienes reportan su rutina en redes sociales

La IA de Google señala que la búsqueda de validación social es uno de los motores principales

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La explicación de Gemini desnuda
La explicación de Gemini desnuda los motivos multifactoriales detrás del auge de las rutinas en redes sociales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las redes sociales se han llenado de videos donde usuarios comparten cada detalle de su día: desde el despertar a las 5 AM, hasta su rutina de ejercicio, trabajo y autocuidado. Este tipo de contenidos, conocidos como “GRWM” (arréglate conmigo) o “un día en mi vida”, se han convertido en un fenómeno viral que alimenta tanto la curiosidad como el escepticismo de la audiencia.

Para entender qué motiva a tantas personas a mostrar su rutina diaria, consultamos a Gemini, la inteligencia artificial de Google, que ha analizado las tendencias, la psicología humana y la dinámica de las plataformas digitales.

Según Gemini, más allá del aparente exhibicionismo o la repetición, el auge de estos videos responde a una mezcla compleja de validación social, presiones culturales, estrategias comerciales y necesidades psicológicas.

Según la IA, muchas personas
Según la IA, muchas personas utilizan las redes como un diario público para forzarse a cumplir objetivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué las personas muestran su rutina diaria en redes sociales, según Gemini

Gemini señala que la búsqueda de validación social es uno de los motores principales. “Mostrar una vida ‘en orden’ y recibir likes o comentarios genera un pico de dopamina en el cerebro”, indica la IA, lo que convierte a la audiencia en un espejo que reafirma el valor personal del creador.

Además, la cultura de la productividad ha transformado la disciplina y el manejo del tiempo en símbolos de estatus: “El estatus se demuestra teniendo el control absoluto de tu tiempo. Mostrar que tienes la disciplina para hacer yoga, preparar un desayuno orgánico, meditar y trabajar antes de las 9:00 AM es una forma de proyectar éxito y superioridad estética”, analiza Gemini.

Otro factor clave es el compromiso público o accountability. Según la IA, muchas personas utilizan las redes como un diario público para forzarse a cumplir objetivos: “Saber que hay gente mirando les da la motivación que les falta en privado para no abandonar su objetivo”.

La explicación del chatbot de
La explicación del chatbot de Google desnuda los motivos multifactoriales detrás del auge de las rutinas en redes sociales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, la publicación de rutinas se ha convertido en una poderosa herramienta de marketing personal: “Un video de una rutina matutina es la excusa perfecta para mostrar (y vender) productos en enlaces de afiliados”, destaca Gemini, que subraya cómo lo íntimo puede ser, en realidad, una estrategia comercial encubierta.

Finalmente, la IA remarca la función psicológica de estos videos como una forma de controlar la incertidumbre. “Grabar, editar y publicar una rutina milimetrada y visualmente agradable proporciona una profunda sensación de orden y control”, señala Gemini.

Sin embargo, advierte que “lo que vemos es una versión hipereditada de la realidad”, recordando que esos creadores también tienen días caóticos fuera del filtro y la cámara.

Así, la explicación del chatbot de Google desnuda los motivos multifactoriales detrás del auge de las rutinas en redes sociales, donde la validación, el negocio y la búsqueda de control personal se entrelazan en cada publicación viral.

La frecuencia en la publicación
La frecuencia en la publicación también es clave para el algoritmo de las plataformas, que prioriza el contenido actualizado y relevante. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué es clave que influencers compartan su rutina diaria en redes sociales

La importancia de que los influencers publiquen frecuentemente su rutina en redes sociales radica en la construcción de una conexión constante con su audiencia. Al mostrar su día a día, los creadores generan cercanía, autenticidad y una sensación de transparencia que fortalece la confianza de sus seguidores.

Este tipo de publicaciones permite humanizar su imagen y mantener el interés del público, que siente que forma parte de la vida real de la persona a la que sigue. Además, reportar la rutina diaria ofrece oportunidades para mostrar productos, servicios o hábitos recomendados, lo que facilita la integración de colaboraciones comerciales de manera orgánica y efectiva.

La frecuencia en la publicación también es clave para el algoritmo de las plataformas, que prioriza el contenido actualizado y relevante. Así, al compartir su rutina, los influencers no solo potencian su marca personal, sino que incrementan su alcance y mantienen su influencia activa en un entorno digital competitivo.

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