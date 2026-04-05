Jensen Huang, CEO de Nvidia, revela el secreto para tener trabajo ante el auge de la IA

Jensen Huang está en contra de aquellos que quieren restringir el uso de la IA en las organizaciones. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

La expansión de la inteligencia artificial (IA) ha llevado a Jensen Huang, CEO de Nvidia, a advertir que la clave para mantenerse vigente en el mercado laboral reside en adquirir competencias sólidas en esta tecnología.

Según afirmaciones hechas en una entrevista con Lex Fridman, el valor de los trabajadores se medirá, cada vez más, por su conocimiento práctico y especializado de la IA, una disciplina que, según él, nadie puede seguir ignorando si aspira a acceder o conservar un empleo cualificado.

Cuál es la clave para ser contratado por Jensen Huang, CEO de Nvidia.

La pregunta que moviliza el debate, reconoció Huang, gira alrededor del empleo y la adaptación. Al referirse a la actitud que sugiere para afrontar estos cambios, argumentó lo siguiente.

El CEO de Nvidia destaca que el valor profesional depende cada vez más del conocimiento práctico en inteligencia artificial, clave en todos los sectores. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

“Si hoy tuviera que contratar a un recién licenciado y tuviera que elegir entre dos, uno que no tiene ni idea de lo que es la IA y otro que es experto en su uso, contrataría al que es experto en el uso de la IA”.

Extendió este criterio a todos los sectores, al afirmar: “Si tuviera que contratar a un contable, a un especialista en marketing, a alguien experto en el uso de la IA, en la cadena de suministro, en atención al cliente, a un comercial, a un responsable de desarrollo empresarial o a un abogado, contrataría al que es experto en el uso de la IA”.

Por qué no se debe tener miedo a que la IA reemplace varios trabajos

De acuerdo con Huang, el miedo a la sustitución masiva de trabajadores por IA responde a una percepción errónea. Puntualizó que “el propósito de su trabajo y las tareas y herramientas que utilizan para desempeñarlo están relacionados, pero no son lo mismo”.

La inteligencia artificial está transformando las empresas y incentiva a que más profesionales aprendan a manejarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras del CEO de Nvidia, la función de cargos como el radiólogo es “diagnosticar enfermedades y ayudar a los pacientes y a los médicos a diagnosticarlas”, y, con herramientas de IA, es posible “analizar las imágenes mucho más rápido”, lo que permite “diagnosticar mejor” y “atender a más gente”.

En su intervención en el podcast All-In, Huang instó a “no permitir que el catastrofismo y el extremismo influyan en la forma en la que todos entienden esta tecnología”. Advertencias exageradas, afirmó, desaniman a nuevas generaciones a elegir trayectorias que siguen siendo fundamentales para la sociedad.

La clave para elevar las posibilidades de tener trabajo es ser experto en IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

El CEO de Nvidia sintetizó la consecuencia práctica de su razonamiento: “Mi consejo es que todos se conviertan en expertos en IA. Todos los estudiantes universitarios deberían graduarse siendo expertos en IA. Y todo el mundo, ya seas carpintero o electricista, debería utilizar la IA. Investiga cómo puede transformar tu trabajo actual”.

Qué casos han evidenciado que la tecnología no siempre resulta en reemplazos

Según Huang, la historia reciente justifica que la IA no es sinónimo de reemplazo en el mundo laboral. El empresario ha dicho que “el número de radiólogos ha aumentado” en la última década, a pesar de que la automatización de la interpretación de imágenes médicas se presagió, durante años, como el fin de esa actividad profesional.

Labores como la de los radiólogos son muy solicitadas en la actualidad pese a las predicciones de su desaparición. (Imagen ilustrativa Infobae)

Huang afirmó que existe actualmente una “escasez de radiólogos en el mundo”, y atribuyó este fenómeno a una predicción alarmista infundada en a nivel global.

En cuanto a su experiencia personal, el ejecutivo relató: “Llevo 34 años en mi puesto. Soy el director ejecutivo del sector tecnológico con más años en el cargo del mundo. Y las herramientas que he utilizado para hacer mi trabajo han cambiado continuamente en los últimos años y, a veces, de forma drástica en el transcurso de un par, dos o tres años”.

No obstante, esta evolución de la tecnología no ha representado la destrucción de su cargo, sino más bien la necesidad de aprendizaje continuo.