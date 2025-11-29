Jensen Huang: qué estudió el CEO de Nvidia, cuánto dinero tiene y de dónde es

Jensen Huang, CEO de Nvidia, está entre las personas más millonarias del mundo. REUTERS/Ann Wang

Jensen Huang, CEO de Nvidia, figura entre las personas más ricas del mundo. Según Forbes, su patrimonio neto alcanza los USD 153,8 mil millones.

Nacido en Taiwán, Huang estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón y posteriormente obtuvo una maestría en la misma especialidad en la Universidad de Stanford.

Cuándo Jensen Huang fundó Nvidia

Jensen Huang fundó Nvidia en 1993 y, desde entonces, ocupa los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva.

Bajo su liderazgo, la compañía ha sido pionera en computación acelerada, destacando especialmente por la invención de la GPU en 1999, lo que impulsó el mercado de videojuegos para PC, revolucionó los gráficos en computadoras e inauguró la era moderna de la inteligencia artificial.

Actualmente, Nvidia lidera la transformación de la computación acelerada y la IA generativa, impactando a diversas industrias y a la sociedad en general.

Cómo fue la infancia de Jensen Huang

Jensen Huang nació en Taipéi en 1963 y pasó parte de su infancia en Taiwán y Tailandia, hasta que sus padres decidieron enviarlo junto a su hermano a Estados Unidos.

Ambos, sin dominar el inglés, fueron recibidos por unos tíos que también eran inmigrantes recientes. Los hermanos continuaron sus estudios en el Oneida Baptist Institute de Kentucky, institución que en ese momento funcionaba más como un reformatorio que como una escuela convencional.

Según un boletín escolar publicado en 2016, a los hermanos Huang se les permitió vivir, comer y trabajar en el instituto —que entonces solo ofrecía enseñanza secundaria—, mientras asistían a clases en la Escuela Primaria Oneida. Jensen, siendo niño, tenía a su cargo la limpieza de los baños.

Huang recordó en una entrevista con NPR en 2012 que el ambiente era duro: los compañeros portaban navajas y las peleas solían terminar con heridos. Sin embargo, a pesar de los desafíos, siempre ha afirmado que fue una experiencia valiosa y que disfrutó su estancia allí.

En 2016, él y su esposa, Lori, donaron USD 2 millones para la construcción de un edificio con aulas y dormitorios para mujeres en ese centro educativo, recoge BBC.

Cómo transcurrió su juventud

Huang estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón, donde, según relata, descubrió el fascinante funcionamiento interno de las computadoras.

Además, fue allí donde, por casualidad, conoció a su esposa Lori, quien era su compañera de laboratorio y una de las pocas mujeres en una clase de 80 alumnos.

En una charla ante estudiantes de esa universidad en 2013, Huang destacó el papel del azar en su vida, ya que también conoció de forma fortuita a los futuros cofundadores de Nvidia, Chris Malachowsky y Curtis Priem.

Los tres idearon la creación de la compañía durante un desayuno en un restaurante Denny’s en San José (California), lugar donde hoy una placa conmemora ese momento clave tras alcanzar la empresa una valoración de USD 1 billón en 2023.

La relación de Huang con Denny’s es de larga data: a los 15 años trabajó en un local de la cadena en Portland, realizando tareas como lavar platos, limpiar mesas y servir a los clientes.

Huang suele afirmar que su primer empleo le enseñó humildad y la importancia del esfuerzo, y bromea sobre lo hábil que era en labores como lavar platos.

En una reciente charla en la Stanford Graduate School of Business, recordó que ese trabajo fue previo a su rol de CEO. Además, admite que enfrentarse al público en Denny’s le ayudó a superar su timidez, ya que inicialmente le aterrorizaba conversar con otras personas, según contó al New York Times.

Qué hace Nvidia

Nvidia desarrolla procesadores gráficos (GPU) y soluciones de computación acelerada. Sus tecnologías impulsan la inteligencia artificial, los videojuegos, el diseño gráfico y la computación científica, permitiendo un rendimiento avanzado en centros de datos, automóviles, dispositivos móviles y más.