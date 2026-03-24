Ni la IA más avanzada podrá fundar una nueva Nvidia: la lección del líder de la empresa más valiosa del mundo

Jensen Huang lidera una compañía que ha revolucionado la industria tecnológica en potenciar el avance de la IA en diferentes sectores a través de sus servicios de hardware. (Foto: REUTERS/Stephen Nellis/File Photo)

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que la humanidad ya ha alcanzado el nivel de inteligencia artificial general (AGI), pero destacó que la posibilidad de que estos agentes consigan fundar una nueva empresa del tamaño y proyección de Nvidia es nula.

Esta declaración, realizada durante una entrevista en el podcast de Lex Fridman, pone sobre la mesa tanto el potencial como las limitaciones actuales de la AGI en el mundo empresarial.

La reflexión de Huang surge justamente cuando Nvidia acaba de presentar NemoClaw, una plataforma diseñada para crear agentes de IA más autónomos y escalables.

Qué dijo Huang sobre la probabilidad de que la IA cree una empresa como Nvidia

Huang destacó que los agentes de IA pueden generar servicios populares, pero carecen de visión estratégica empresarial. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

Huang dejó claro que, aunque puede imaginar “cien mil” agentes generados por IA capaces de desarrollar aplicaciones exitosas y de rápida popularidad, “la probabilidad de que 100.000 de esos agentes creen Nvidia es del cero por ciento”.

El directivo señaló que aunque estos sistemas podrían dar lugar a servicios que lleguen a miles de millones de usuarios y generen ingresos sustanciales en poco tiempo, la mayoría de ellos replican modelos de negocio que han surgido y desaparecido en la era de internet, sin construir un legado o una infraestructura equivalente a la de las grandes tecnológicas.

Durante la entrevista, Fridman preguntó si la AGI podría asumir “el trabajo del director ejecutivo de Nvidia”: fundar, hacer crecer y dirigir con éxito una empresa tecnológica de más de mil millones de dólares. Huang respondió de manera rotunda: “Creo que es ahora. Creo que hemos alcanzado la AGI”.

Según el ejecutivo la IA no puede generar un negocio rentable y duradero por si sola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, matizó que esta capacidad no implica que la IA pueda replicar un negocio perdurable: “No es descabellado que un ‘Claw’ fuera capaz de crear un servicio web, una pequeña aplicación interesante que, de repente, unos cuantos miles de millones de personas utilizaran por 50 céntimos, y que volviera a cerrar poco después”.

Cómo cambió la visión de Jensen Huang sobre la llegada de la IA general

El propio Huang rectificó así sus declaraciones de marzo de 2024, cuando había anticipado la llegada de la AGI para 2029 o antes del final de la década.

La definición de AGI, tal como la entienden la mayoría de expertos tecnológicos, comprende la capacidad de una IA para razonar, comunicarse en lenguaje natural, aprender y planificar al mismo nivel que un ser humano.

La definición de AGI incluye razonamiento, comunicación, aprendizaje y planificación al nivel humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas características, añadió, ya pueden observarse en ciertos agentes autónomos que demuestran habilidades técnicas avanzadas, pero carecen de la visión estratégica y la resiliencia empresarial necesarias para crear algo comparable al fenómeno Nvidia.

Qué trabajos se están potenciando con el avance de la inteligencia artificial

Más allá del horizonte tecnológico, Huang subrayó en el Foro Económico Mundial de Davos el fuerte impacto que la masificación de esta tecnología está teniendo en el mercado laboral, con una demanda creciente de trabajadores cualificados en oficios manuales y técnicos.

Detalló que sobre todo en Estados Unidos, “los salarios han subido, casi se han duplicado”, para quienes construyen fábricas de chips, de ordenadores o infraestructuras de inteligencia artificial.

Profesiones como electricista, técnico de redes o trabajador de la construcción son ahora las más solicitadas por la industria tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CEO de Nvidia precisó que los trabajos más solicitados corresponden a perfiles como fontaneros, electricistas, trabajadores de la construcción, técnicos de redes y personal encargado de la instalación y montaje de dispositivos.

“Estamos hablando de salarios de seis cifras para las personas que construyen fábricas de chips, fábricas de ordenadores o fábricas de inteligencia artificial. Y tenemos una gran escasez en ese ámbito”, afirmó Huang.

Los puestos que hoy mueven la industria tecnológica requieren habilidades técnicas y ofrecen remuneraciones nunca vistas para mano de obra calificada, lo que reconfigura el mapa laboral en el contexto de la IA.