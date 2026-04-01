Mundial 2026: cuáles son los grupos para la Copa, cuándo inicia y más consultas en Google

FOTO DE ARCHIVO. El logo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York/Nueva Jersey se revela durante el evento inaugural en Times Square en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 18 de mayo de 2023. REUTERS/Brendan McDermid

Con la edición más grande y extensa en la historia del torneo, la próxima Copa del Mundo ya tiene a casi todos sus participantes definidos, los 12 grupos sorteados y detalles clave que los fanáticos buscan saber antes del inicio. En este contexto, resulta relevante destacar las principales consultas que los usuarios realizan en Google.

Grupos y selecciones clasificadas para el Mundial 2026

El Mundial de la FIFA 2026 contará con 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Hasta ahora, 47 equipos han asegurado su lugar y solo resta conocer al último clasificado entre Bolivia e Irak. El torneo recibirá a cuatro debutantes: Curaçao, Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán, mientras que la República Democrática del Congo regresa tras su única participación en 1974 bajo el nombre de Zaire.

Las recientes repescas internacionales y europeas han sumado a Bosnia, República Checa, Turquía, Suecia y Congo a la lista de clasificados. Los grupos, ya definidos, se distribuyen de la siguiente manera:

Grupo A

México

Corea del Sur

Sudáfrica

República Checa

El calendario oficial incluye fechas en ciudades clave como Ciudad de México, Los Ángeles, Vancouver y Toronto, acercando el trofeo a miles de fanáticos del fútbol. (Cortesía: FIFA)

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

Bosnia y Herzegovina

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Turquía

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Se han generado dudas sobre los partidos que se llevarán a cabo en México durante la Copa del Mundo de 2026 - crédito Montaje Infobae (FIFA/AFP)

Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

Suecia

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Bolivia o Irak (Último cupo de repechaje por definirse)

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

República Democrática del Congo

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

El tercer ciclo de venta de entradas será abierto el 11 de diciembre de 2025 - crédito FIFA/Reuters

Fecha de inicio y partido inaugural del Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio. El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde México enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A. Ese mismo día también habrá encuentros en otras sedes de México, Estados Unidos y Canadá, que en esta edición serán coanfitriones del evento.

Por qué el Mundial 2026 se juega en tres países y el nuevo formato

La edición de 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, lo que implica un total de 104 partidos, muy por encima del formato tradicional de 32 equipos y 64 juegos. Esta ampliación, junto con las exigencias de infraestructura —al menos 16 estadios de gran capacidad, campamentos base para cada delegación y una red de transporte preparada para millones de visitantes—, llevó a la FIFA a elegir a Estados Unidos, México y Canadá como sedes conjuntas.

El nuevo formato exige una organización y logística que supera las posibilidades de un solo país, motivo por el cual la triple sede fue la solución para gestionar el torneo más ambicioso en la historia del fútbol mundial.

Fotografía del trofeo de la Copa del Mundo levantado por un jugador de Argentina en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Dónde ver el Mundial 2026: canales y plataformas de transmisión

La transmisión del Mundial 2026 estará disponible en diferentes plataformas y canales según el país:

España: DAZN ofrecerá todos los partidos en su plataforma de pago, mientras que RTVE emitirá partidos seleccionados, incluyendo los de la selección española, la inauguración, semifinales y final, tanto en TV abierta como en RTVE Play.

México: La cobertura se dividirá entre TelevisaUnivision (TUDN) —por Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas— y TV Azteca —por Azteca 7 y Azteca Uno—, además de ViX Premium para el entorno digital.

Perú: América TV transmitirá partidos en señal abierta, pero para ver el torneo completo será necesario acceder a DSports (DIRECTV) y su plataforma DGO.

Estados Unidos: Los partidos en español serán transmitidos por Peacock, Telemundo y Universo, mientras que la narración en inglés estará en FOX y Fox Sports.

El Mundial de 2026 promete ser un evento sin precedentes, tanto por su alcance geográfico como por su magnitud deportiva y mediática.