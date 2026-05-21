Ayudó a su padre a limpiar una bodega y encontraron un tesoro: videojuegos de los años 90 y 2000

La colección incluye títulos icónicos como Call of Duty 2, F.E.A.R., Gothic 3 y Half-Life 2: Episode One, joyas que marcaron la historia del gaming en PC. (Reddit)

Un hijo y su padre jamás imaginaron que una tarde de limpieza en una vieja bodega familiar se convertiría en un auténtico viaje al pasado. Mientras retiraban cajas y polvo acumulado durante años, descubrieron una impresionante colección de videojuegos clásicos de PC de los años noventa y principios de los dos mil, un hallazgo que rápidamente captó la atención y la nostalgia de miles de personas en internet.

El joven, que contó todo en Reddit, solo pretendía ayudar a su padre a poner orden en un cuarto de almacenamiento, se topó con decenas de cajas apiladas, muchas de ellas olvidadas bajo capas de objetos y recuerdos.

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Al abrirlas, ambos se encontraron con lo que muchos consideran una auténtica cápsula del tiempo: docenas de juegos originales, completos con sus manuales impresos, cajas grandes y discos compactos en perfecto estado.

Cuáles fueron los juegos que encontraron inesperadamente

Entre los tesoros encontrados sobresalen nombres que definieron la infancia y juventud de millones de jugadores. La lista, celebrada como un legado de la historia del gaming para PC, incluye auténticas joyas como Call of Duty 2 (lanzado en octubre de 2005), Fear (octubre de 2005), Gothic 3 (octubre de 2006) y Half-Life 2: Episode One (junio de 2006).

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El hallazgo despertó la nostalgia en miles de usuarios de Reddit y foros especializados, que compartieron recuerdos sobre los juegos retro.(Imagen Ilustrativa Infobae)

No faltan clásicos que sentaron las bases de géneros enteros, como Diablo (diciembre de 1996), Dungeon Keeper (junio de 1997), Quake 2 (noviembre de 1997) y System Shock 2 (agosto de 1999).

También forman parte del hallazgo juegos como Neverwinter Nights 2 (octubre de 2006), Star Wars: Knights of the Old Republic (julio de 2003), Sim City 3000 (enero de 1999), Doom 2 (septiembre de 1994), Deer Avenger (1998) y Earthsiege 2 (diciembre de 1995).

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La publicación del hallazgo en foros como Reddit encendió un debate en la comunidad. Casi 10 mil usuarios compartieron recuerdos y sensaciones, confirmando que estos juegos no solo eran entretenimiento, sino parte de la identidad de una generación.

Los comentarios se llenaron de evocaciones a las cajas grandes, los manuales impresos y la experiencia de recorrer cada detalle gráfico y textual en el auto de regreso a casa tras una compra en tiendas como CompUSA.

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Un padre y su hijo hallaron una colección de videojuegos clásicos de PC de los años noventa y dos mil en una bodega familiar. (Reddit)

Un usuario resumió la sensación general al escribir: “Extraño las cajas grandes. Extraño leer meticulosamente cada pequeño detalle en la caja y en los manuales durante el viaje a casa desde la tienda. Hoy en día ya ni siquiera tengo ganas de leer una página de Steam”.

El valor de lo físico frente a la era digital

El descubrimiento generó también una discusión sobre el cambio en la forma de consumir videojuegos. Muchos usuarios lamentaron la desaparición de los manuales impresos y los empaques elaborados, señalando que incluso los juegos de consola han abandonado este tipo de detalles.

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Un miembro de la comunidad expresó: “Por eso todavía intento conseguir una edición física siempre que puedo. Pueden conservar recuerdos, algo que las cosas que solo ves en una pantalla no pueden hacer”.

La transición hacia lo digital ha transformado la experiencia de compra y colección. Mientras que antes los jugadores atesoraban cada caja, manual y disco, hoy la mayoría de los títulos se descargan directamente de plataformas en línea, con una presencia física casi nula. Este cambio ha traído ventajas en comodidad y acceso, pero para muchos, ha significado la pérdida de un ritual cargado de significado.

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Usuarios destacaron que los videojuegos físicos, con sus manuales y empaques originales, poseen un valor sentimental y conservan recuerdos frente a lo digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PlayStation y Capcom crecen en las ventas de juegos físicos

La industria de los videojuegos atraviesa una transformación acelerada hacia el formato digital. Según los últimos informes de Sony y Capcom, la venta de juegos físicos es cada vez más marginal: en el cuarto trimestre fiscal de 2025, el 85% de los títulos de PlayStation y el 93% de los de Capcom fueron digitales.

El auge de plataformas como Steam y el crecimiento del mercado de PC impulsan esta tendencia. Aunque aún se venden millones de copias físicas, se prevé que pronto quedarán relegadas a ediciones limitadas para coleccionistas.

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Las empresas, como Sony, ya exploran modelos híbridos con lectores de discos opcionales. En este escenario, el formato físico podría convertirse en un producto de nicho, mientras el negocio principal se consolida en el entorno digital.