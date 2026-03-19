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Google apuesta por la búsqueda visual con Search Live en tiempo real

Gracias a la combinación de reconocimiento visual y procesamiento avanzado con Gemini 3.1 Flash, el buscador promete una experiencia más rápida y natural

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Search Live transforma la forma
Search Live transforma la forma en que interactuamos con el buscador de Google. (Google)

Google ha dado un paso adelante en la integración de inteligencia artificial y búsqueda visual con el despliegue global de Search Live, una función que ya se ha convertido en esencial para muchos usuarios.

Tras un lanzamiento inicial en Estados Unidos, Search Live ahora comienza a llegar a más países, permitiendo resolver dudas y recibir asistencia en tiempo real mediante la cámara del móvil. Gracias a la combinación de reconocimiento visual y procesamiento avanzado con Gemini 3.1 Flash, el buscador promete una experiencia más rápida, precisa y natural.

Search Live: así funciona la búsqueda en tiempo real con IA y cámara

Search Live transforma la forma en que interactuamos con el buscador de Google. A diferencia de las búsquedas clásicas basadas en texto, esta herramienta permite que el usuario enfoque la cámara sobre cualquier objeto, entorno o situación y reciba respuestas inmediatas.

Con Search Live, ahora los
Con Search Live, ahora los usuarios pueden buscar información mediante una conversación con un asistente de IA. (Google)

Por ejemplo, si estás armando un mueble sin instrucciones, puedes mostrarlo a la cámara y pedir orientación paso a paso. La función también resulta útil para solucionar problemas del hogar, identificar piezas desconocidas o interpretar información en idiomas que no dominas, ya que es completamente multilingüe.

El motor detrás de Search Live es Gemini 3.1 Flash, uno de los modelos de IA más avanzados de Google. Esto le permite mantener conversaciones fluidas, entender preguntas complejas y ajustar las respuestas según el contexto visual proporcionado por el usuario.

Incluso si el objeto está en movimiento o cambias de enfoque para dar más contexto, la IA es capaz de seguir y adaptar la conversación para ofrecer una asistencia más precisa.

El motor detrás de Search
El motor detrás de Search Live es Gemini 3.1 Flash, uno de los modelos de IA más avanzados de Google. REUTERS/Annegret Hilse

Cómo acceder y utilizar Search Live en la app de Google

La disponibilidad de Search Live se está extendiendo gradualmente a nivel global. Para utilizarlo, solo es necesario ingresar a la aplicación de Google y seleccionar el ícono de Search Live, ubicado entre el modo IA y la búsqueda de imágenes.

Una vez activado, puedes hablar directamente con la inteligencia artificial o activar la cámara para mostrarle lo que necesitas resolver.

Search Live reconoce objetos, personas, edificios y todo tipo de entornos. La IA responde en el idioma en el que le hables y puede traducir o explicar instrucciones extranjeras. Esta flexibilidad convierte a Search Live en una herramienta útil tanto para tareas cotidianas como para problemas más complejos, optimizando el acceso a la información visual y contextual.

Google ha reforzado su compromiso
Google ha reforzado su compromiso con la creación de un entorno digital más seguro. (Composición Infobae: AP Foto/Thibault Camus / Google)

Google facilita la eliminación de imágenes íntimas no autorizadas con su función de reporte

Google ha lanzado una actualización significativa en su buscador que facilita y agiliza la eliminación de imágenes íntimas difundidas sin consentimiento. Esta nueva función, ya disponible en varios países de Latinoamérica, responde a la necesidad de una protección más eficiente frente a la exposición digital no autorizada.

Ahora, los usuarios pueden reportar varias imágenes en una sola solicitud y activar salvaguardas automáticas para evitar que contenido similar vuelva a aparecer en futuras búsquedas.

El proceso para solicitar la eliminación de imágenes privadas es sencillo: basta con localizar el resultado en Google Search, hacer clic en los tres puntos junto al enlace y seleccionar la opción correspondiente para eliminar contenido personal o íntimo. Un avance importante es que ya no es necesario llenar un formulario individual por cada imagen; se pueden agrupar varias en una única petición.

A la derecha de la
A la derecha de la imagen se muestra el formulario que la persona afectada debe completar para solicitar la eliminación de la imagen. (Google)

Durante el reporte, los usuarios también pueden activar medidas de protección adicionales para que Google bloquee automáticamente resultados explícitos relacionados en búsquedas posteriores.

Además, la gestión y el seguimiento de todas las solicitudes se centralizan en la sección “Resultados sobre ti”, donde es posible consultar el estado de cada petición en cualquier momento, simplificando así todo el procedimiento.

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