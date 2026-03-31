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Instagram quiere que puedas ver las historias de tu ex sin que él o ella lo sepa con este truco

Meta está probando un modelo de suscripción que agregaría funciones para los usuarios

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Plano medio de una persona de perfil, sosteniendo un smartphone con ambas manos, cuya pantalla iluminada muestra prominentemente el logo colorido de Instagram.
Instagram prueba una función de visualización anónima de historias disponible solo mediante la suscripción paga Instagram Plus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instagram está experimentando con una función que podría alterar la dinámica de las historias en la plataforma, al permitir que una persona pueda ver el contenido de manera anónima, por lo que el otro usuario no sabría que pasó por su perfil.

Esta es una de varias características que llegarían mediante una nueva suscripción de pago llamada Instagram Plus, que ya se está probando.

Cómo es la función de ver historias de manera anónima

Según lo que Meta ha comunicado a TechCrunch, Instagram Plus permitirá que los usuarios vean historias sin que su nombre aparezca en la lista de espectadores. Esto rompe con una de las reglas clásicas de las historias: hasta ahora, la persona que publicaba una historia podía ver quiénes la habían visualizado.

Esta característica responde a una demanda recurrente entre quienes desean observar el contenido de otras personas sin dejar rastro. La función, de confirmarse en su lanzamiento global, modificaría la percepción de privacidad y el control de la audiencia en Instagram.

Instagram Plus no está pensado para creadores ni empresas, diferenciándose de servicios como Meta Verified que ofrecen protección con insignia azul. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Instagram Plus no está pensado para creadores ni empresas, diferenciándose de servicios como Meta Verified que ofrecen protección con insignia azul. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Ver historias de forma anónima en Instagram será posible a través de la suscripción de pago Instagram Plus, que Meta está probando en varios países, entre ellos México.

Detalles de la suscripción Instagram Plus

La suscripción Instagram Plus está diseñada para usuarios habituales y no para creadores de contenido o empresas. A diferencia de Meta Verified, que otorga una insignia azul y protección contra suplantaciones, Instagram Plus ofrece ventajas funcionales orientadas a la interacción cotidiana dentro de la red.

Meta ha iniciado el proceso de prueba de Instagram Plus en países como México, Japón y Filipinas, según informes de usuarios y publicaciones especializadas. No se ha confirmado en qué otros territorios está disponible la función ni si se ampliará pronto a otros mercados.

Los precios varían según el país. En México, la suscripción cuesta 39 pesos al mes, equivalentes a aproximadamente 2 dólares. En Japón, el costo es de 319 yenes (alrededor de 2 dólares estadounidenses), mientras que en Filipinas el precio es de 65 pesos filipinos (unos 1,07 dólares estadounidenses).

Un plano medio de una persona sonriente, vestida con una camisa de mezclilla, sosteniendo un teléfono móvil negro con el logotipo de Instagram en la pantalla.
El precio de Instagram Plus varía según el país, costando 39 pesos mexicanos al mes en México, 319 yenes en Japón y 65 pesos filipinos en Filipinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay información oficial sobre el calendario de lanzamiento global ni sobre posibles ajustes de precio para otras regiones.

Funciones adicionales incluidas en Instagram Plus

Además de la visualización anónima de historias, Instagram Plus introduce diversas funcionalidades que modifican la experiencia habitual en la plataforma. Entre las más destacadas se encuentran:

  • Saber quién ha visto varias veces tu historia: los suscriptores podrán conocer cuántas veces un usuario específico ha reproducido su historia.
  • Búsqueda en la lista de espectadores: será posible buscar un nombre dentro del listado de personas que han visto una historia, lo que facilita identificar rápidamente a espectadores concretos sin tener que revisar manualmente la lista completa.
  • Extensión de la duración de historias: los usuarios podrán ampliar la vida útil de sus historias por 24 horas adicionales, duplicando el tiempo habitual de visibilidad.
  • Destacar historias: una vez por semana, los suscriptores podrán resaltar una historia para que aparezca al principio del carrusel de sus seguidores, aumentando así la visibilidad de ese contenido.
  • Superlikes animados: se introduce la posibilidad de enviar “superlikes” animados a otras historias, añadiendo una capa de interacción visual entre usuarios.
  • Listas de audiencia personalizadas: más allá del grupo de “mejores amigos”, Instagram Plus permitirá crear listas ilimitadas para decidir con precisión quién puede ver cada historia.
Con Instagram Plus, los usuarios pueden extender la duración de sus historias por 24 horas más y destacarlas una vez a la semana en el carrusel. (AP foto/Michael Dwyer)
Con Instagram Plus, los usuarios pueden extender la duración de sus historias por 24 horas más y destacarlas una vez a la semana en el carrusel. (AP foto/Michael Dwyer)

Meta busca diversificar las fuentes de ingresos de Instagram, una red que hasta ahora ha dependido principalmente de la publicidad. Al contar con 3.000 millones de usuarios activos, la plataforma tiene un potencial considerable para captar suscriptores de pago y aumentar los ingresos recurrentes.

La apuesta de Meta por las funciones de pago se suma a lo que ha venido haciendo en otras aplicaciones, como en WhatsApp, donde también llegará un modelo de suscripción similar.

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