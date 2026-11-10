“Get ready with me” oculta riesgos para niños y adolescentes: perfiles falsos y suplantación de identidad

Los videos de rutinas personales pueden revelar datos sobre la vida cotidiana de niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los videos que muestran rutinas de maquillaje, cuidado de la piel o preparación para salir de casa se multiplican en las redes sociales. Pero la tendencia “Get ready with me” puede exponer a niños y adolescentes a perfiles falsos, suplantación de identidad y contactos engañosos, según alertaron expertos en ciberseguridad.

Un uniforme escolar, el nombre de un amigo, una vista desde la ventana o la calle que aparece detrás de la cámara pueden revelar más de lo previsto. Kaspersky advirtió que la suma de esos datos facilita que desconocidos reconstruyan aspectos de la vida cotidiana de un menor y los utilicen para intentar acercarse a él.

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Qué información puede quedar expuesta en un video publicado en redes sociales

El formato “Get ready with me” consiste en grabar una rutina mientras la persona conversa frente a la cámara. En ese contexto, los menores suelen mostrar productos, ropa, accesorios y espacios de su hogar sin advertir que el contenido del fondo puede aportar datos sensibles.

Una imagen del dormitorio, la ropa o una mochila puede aportar información a desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un logotipo en una mochila, el uniforme de una institución educativa, una calle identificable o referencias a horarios y actividades permiten detectar lugares frecuentes. Aislados, esos elementos pueden parecer irrelevantes; juntos, pueden dar pistas sobre la identidad, los movimientos y el ambiente social de quien publica el video.

Los especialistas relacionaron este fenómeno con el oversharing, o sobreexposición de información personal. Cada publicación, comentario, perfil o interacción deja rastros que conforman la huella digital, un conjunto de datos que puede permanecer disponible incluso después de que el contenido deje de circular en la cuenta original.

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Un video puede descargarse, reenviarse o vincularse con publicaciones de otras plataformas. Las cuentas antiguas, los nombres de usuario y las fotos que ya no se consultan pueden aportar información. Por eso, eliminar una publicación puntual no siempre alcanza para recuperar el control sobre los datos que quedaron expuestos.

Los delincuentes pueden usar información pública para crear mensajes de engaño más creíbles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aprovechan los ciberdelincuentes los videos publicados en redes sociales

La información obtenida a través de las redes puede utilizarse para crear mensajes de phishing más creíbles. Conocer el colegio, los intereses, los pasatiempos o el grupo de amigos de un menor permite que un atacante redacte comunicaciones que aparenten provenir de alguien cercano o de una institución conocida.

Además, ese material puede servir para crear perfiles falsos y casos de suplantación de identidad. Los ciberdelincuentes pueden copiar fotos, nombres, videos o expresiones habituales para simular una cuenta auténtica y contactar a familiares, amigos u otros usuarios.

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La finalidad puede ser obtener más datos, pedir transferencias de dinero o establecer conversaciones privadas bajo una identidad falsa.

Los perfiles falsos pueden utilizar fotos y videos para imitar la identidad de un menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa cuando un desconocido busca generar confianza de un menor

La exposición frecuente puede producir una sensación de cercanía entre quien publica y personas que en realidad no conoce. Ese vínculo aparente abre la puerta a maniobras de manipulación, sobre todo cuando un adulto o un perfil falso utiliza datos personales para presentarse como alguien confiable.

“Uno de los mayores riesgos es que los menores no siempre son conscientes de quién puede acceder a sus publicaciones ni de cómo esa información puede utilizarse en su contra”, señaló Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para Américas de Kaspersky.

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El ejecutivo advirtió que un contenido compartido inicialmente con amigos puede llegar a manos de desconocidos que intenten ganarse la confianza de los menores mediante engaños.

Tricarico dijo que los adultos responsables deben conversar con niños y adolescentes sobre las interacciones sospechosas. Sugirió explicarles qué medidas tomar cuando alguien solicita información personal, propone trasladar una conversación a un espacio privado o intenta obtener imágenes y datos fuera de los canales habituales.

La supervisión adulta y el uso responsable de las redes reducen la exposición de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles medidas deben tomar las familias antes de publicar en redes sociales

La primera pauta consiste en revisar cada video antes de subirlo. No alcanza con controlar lo que se dice ante la cámara: conviene observar el fondo, los objetos visibles y cualquier referencia que permita inferir una ubicación, un nombre o una rutina.

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Asimismo, es clave buscar de forma periódica nombres, apodos y perfiles en internet para detectar cuentas olvidadas o publicaciones antiguas. Las familias pueden revisar las opciones de privacidad, limitar quién ve el contenido o envía mensajes y eliminar perfiles que ya no se usan.

Cuanta menos información personal permanezca disponible, menor será la exposición ante una cuenta comprometida o una maniobra de engaño.