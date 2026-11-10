Tecno

“Get ready with me” oculta riesgos para niños y adolescentes: perfiles falsos y suplantación de identidad

Expertos advierten que estos videos publicados en redes sociales pueden exponer información sobre rutinas, escuela, ubicación e intereses, que luego puede ser aprovechada por ciberdelincuentes

Un joven visto desde atrás habla hacia un teléfono móvil colocado en un trípode sobre una mesa con cuadernos y auriculares.
Los videos de rutinas personales pueden revelar datos sobre la vida cotidiana de niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los videos que muestran rutinas de maquillaje, cuidado de la piel o preparación para salir de casa se multiplican en las redes sociales. Pero la tendencia “Get ready with me” puede exponer a niños y adolescentes a perfiles falsos, suplantación de identidad y contactos engañosos, según alertaron expertos en ciberseguridad.

Un uniforme escolar, el nombre de un amigo, una vista desde la ventana o la calle que aparece detrás de la cámara pueden revelar más de lo previsto. Kaspersky advirtió que la suma de esos datos facilita que desconocidos reconstruyan aspectos de la vida cotidiana de un menor y los utilicen para intentar acercarse a él.

PUBLICIDAD

Qué información puede quedar expuesta en un video publicado en redes sociales

El formato “Get ready with me” consiste en grabar una rutina mientras la persona conversa frente a la cámara. En ese contexto, los menores suelen mostrar productos, ropa, accesorios y espacios de su hogar sin advertir que el contenido del fondo puede aportar datos sensibles.

Una mujer sostiene un teléfono móvil que muestra una pantalla de video, ella tiene pulseras coloridas en una muñeca y otras pulseras de hilo en la otra.
Una imagen del dormitorio, la ropa o una mochila puede aportar información a desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un logotipo en una mochila, el uniforme de una institución educativa, una calle identificable o referencias a horarios y actividades permiten detectar lugares frecuentes. Aislados, esos elementos pueden parecer irrelevantes; juntos, pueden dar pistas sobre la identidad, los movimientos y el ambiente social de quien publica el video.

Los especialistas relacionaron este fenómeno con el oversharing, o sobreexposición de información personal. Cada publicación, comentario, perfil o interacción deja rastros que conforman la huella digital, un conjunto de datos que puede permanecer disponible incluso después de que el contenido deje de circular en la cuenta original.

PUBLICIDAD

Un video puede descargarse, reenviarse o vincularse con publicaciones de otras plataformas. Las cuentas antiguas, los nombres de usuario y las fotos que ya no se consultan pueden aportar información. Por eso, eliminar una publicación puntual no siempre alcanza para recuperar el control sobre los datos que quedaron expuestos.

Persona encapuchada y con guantes tecleando en un teclado, con pantallas de ordenador que muestran código y un mapa global, y un fondo de múltiples rostros borrosos.
Los delincuentes pueden usar información pública para crear mensajes de engaño más creíbles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aprovechan los ciberdelincuentes los videos publicados en redes sociales

La información obtenida a través de las redes puede utilizarse para crear mensajes de phishing más creíbles. Conocer el colegio, los intereses, los pasatiempos o el grupo de amigos de un menor permite que un atacante redacte comunicaciones que aparenten provenir de alguien cercano o de una institución conocida.

Además, ese material puede servir para crear perfiles falsos y casos de suplantación de identidad. Los ciberdelincuentes pueden copiar fotos, nombres, videos o expresiones habituales para simular una cuenta auténtica y contactar a familiares, amigos u otros usuarios.

La finalidad puede ser obtener más datos, pedir transferencias de dinero o establecer conversaciones privadas bajo una identidad falsa.

Celular con app de citas abierta mostrando un perfil, junto a la sombra de una figura anónima detrás.
Los perfiles falsos pueden utilizar fotos y videos para imitar la identidad de un menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa cuando un desconocido busca generar confianza de un menor

La exposición frecuente puede producir una sensación de cercanía entre quien publica y personas que en realidad no conoce. Ese vínculo aparente abre la puerta a maniobras de manipulación, sobre todo cuando un adulto o un perfil falso utiliza datos personales para presentarse como alguien confiable.

“Uno de los mayores riesgos es que los menores no siempre son conscientes de quién puede acceder a sus publicaciones ni de cómo esa información puede utilizarse en su contra”, señaló Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para Américas de Kaspersky.

El ejecutivo advirtió que un contenido compartido inicialmente con amigos puede llegar a manos de desconocidos que intenten ganarse la confianza de los menores mediante engaños.

Tricarico dijo que los adultos responsables deben conversar con niños y adolescentes sobre las interacciones sospechosas. Sugirió explicarles qué medidas tomar cuando alguien solicita información personal, propone trasladar una conversación a un espacio privado o intenta obtener imágenes y datos fuera de los canales habituales.

Manos de adulto sostienen un teléfono móvil con una imagen de un hombre barbudo y una niña pequeña sobre sus hombros. En la pantalla hay elementos de red social.
La supervisión adulta y el uso responsable de las redes reducen la exposición de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles medidas deben tomar las familias antes de publicar en redes sociales

La primera pauta consiste en revisar cada video antes de subirlo. No alcanza con controlar lo que se dice ante la cámara: conviene observar el fondo, los objetos visibles y cualquier referencia que permita inferir una ubicación, un nombre o una rutina.

Asimismo, es clave buscar de forma periódica nombres, apodos y perfiles en internet para detectar cuentas olvidadas o publicaciones antiguas. Las familias pueden revisar las opciones de privacidad, limitar quién ve el contenido o envía mensajes y eliminar perfiles que ya no se usan.

Cuanta menos información personal permanezca disponible, menor será la exposición ante una cuenta comprometida o una maniobra de engaño.

Temas Relacionados

“Get ready with me”NiñosAdolescentesVideosRedes socialesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amazon llevará al mercado el dron de Ring para vigilar una casa cuando suene una alarma

Se venderá en Estados Unidos desde el 27 de enero de 2027, casi seis años después de mostrarse por primera vez, y aún necesita autorización del regulador de comunicaciones

Amazon llevará al mercado el dron de Ring para vigilar una casa cuando suene una alarma

Reiniciar el router cada semana: qué beneficios puede tener para la conexión a internet

El reinicio puede corregir cortes y lentitud ocasional, pero los fabricantes lo recomiendan sobre todo como una medida de solución de problemas, no como una obligación semanal

Reiniciar el router cada semana: qué beneficios puede tener para la conexión a internet

Lanzamientos previos al Salón del Automóvil 2026: híbridos con más de 100 km de autonomía, triple pantalla y monitoreo de fatiga

Antes de la feria, varias marcas anticiparon vehículos con actualizaciones remotas, cámaras de 360°, asistencia de estacionamiento, frenado autónomo de emergencia y alerta de punto ciego

Lanzamientos previos al Salón del Automóvil 2026: híbridos con más de 100 km de autonomía, triple pantalla y monitoreo de fatiga

Atención con los accesos VIP a GTA 6: prometen entregar el juego anticipadamente, pero roban contraseñas

Rockstar Games no anunció una beta pública ni versiones para PC o teléfonos; las páginas que prometen esas opciones pueden buscar contraseñas, datos personales o dinero

Atención con los accesos VIP a GTA 6: prometen entregar el juego anticipadamente, pero roban contraseñas

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

El bitcoin fue la primera moneda virtual creada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

DEPORTES

Quién es el nuevo “europibe” convocado a la Sub 20 de Argentina que se formó en Real Madrid y fue comprado por la Lazio

Quién es el nuevo “europibe” convocado a la Sub 20 de Argentina que se formó en Real Madrid y fue comprado por la Lazio

En medio de su crisis, Manchester United tiene en carpeta a Mauricio Pochettino como DT: la millonaria cifra que deberá desembolsar si busca contratarlo

“Es algo que nunca habíamos visto antes”: Wembanyama tuvo otra noche histórica en la NBA y despertó los elogios de sus rivales

Polémica en el tenis por la foto presentación del WTA Finals: la teoría detrás el escándalo contra una figura y el video que dio que hablar

La Fórmula 1 ratificó dónde se correrá el cierre de la temporada 2026 en medio de las dudas

TELESHOW

El doloroso momento de Tamara Báez en medio de su nuevo embarazo: “Me quedo con ese abrazo que nos dimos en mi sueño”

El doloroso momento de Tamara Báez en medio de su nuevo embarazo: “Me quedo con ese abrazo que nos dimos en mi sueño”

Cómo sigue la salud de Carmen Barbieri tras ser diagnosticada con COVID-19

Fito Páez apareció de sorpresa en un show tributo a La la la, el disco que grabó con Luis Alberto Spinetta

El fuerte reclamo de los abogados de Mauro Icardi a la fiscalía tras el conflicto con Wanda Nara: “Exigimos igualdad”

El incontenible llanto de Fernando Bravo al relatar su inesperado encuentro con el papa León XIV: “Discúlpenme”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es una gira apostólica y qué funciones cumple el Papa como jefe de Estado

Qué es una gira apostólica y qué funciones cumple el Papa como jefe de Estado

Quesos Del Vecchio ratifica su sello de Empresa B en medio del crecimiento del mercado de snacks

Más de la mitad de los jóvenes en Nicaragua no estudia ni trabaja

¿Trabajará durante Black Friday o Navidad? Estos son los derechos laborales que deben respetarle en Costa Rica

Cuba acumula más de 15,800 casos de dengue en medio de apagones y falta de fumigación