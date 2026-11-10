¿Qué pasará con la maquila intervenida por el régimen nicaragüense tras concluir el inventario de sus bienes?

La Dirección General de Asuntos Aduaneros concluyó el inventario de bienes en la maquila Rocedes tras la intervención de sus instalaciones. (Foto: Diario La Prensa)

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La finalización del inventario de los bienes de Rocedes mantiene pendiente una decisión sobre el futuro de la maquila, intervenida desde el 16 de octubre. Según fuentes consultadas por Diario La Prensa, las autoridades podrían definir en los próximos días si la empresa continúa operando, cierra o queda bajo otra administración.

La falta de una definición también alcanza a los trabajadores, que esperan el pago de cuatro semanas de salario y no han recibido una comunicación oficial sobre cuándo se resolverá esa situación.

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La Dirección General de Asuntos Aduaneros (DGA) concluyó la semana pasada el proceso de inventario en la compañía, de acuerdo con las fuentes citadas por el medio. Ese procedimiento abarcó los módulos de la empresa.

Las autoridades no han precisado qué medida adoptarán ni si existe un procedimiento formal para un cambio en la administración o la propiedad de la maquila. Tampoco han anunciado una fecha para el pago de las obligaciones laborales pendientes.

La empresa enfrenta deudas y reclamos laborales

Las fuentes señalaron que Rocedes enfrenta presiones para cancelar compromisos con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur y antiguos empleados.

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El monto de esas obligaciones se estima en alrededor de USD 5 millones. La cifra incluiría liquidaciones pendientes de unos 400 extrabajadores, según las personas consultadas por Diario La Prensa.

Las autoridades no han informado públicamente el monto total de las deudas de la empresa. Tampoco han detallado cuál es la situación de los reclamos presentados por los trabajadores.

La maquila había enfrentado conflictos laborales antes de la intervención. En diciembre del año pasado, empleados denunciaron atrasos en el pago de sus aguinaldos y algunos iniciaron demandas.

En esos procesos aparecía como apoderado general de administración Carlos Joaquín Cuadra González, hijo mayor del general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo. El texto no precisa el estado actual de esas demandas.

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Cerca de 1,800 trabajadores de la empresa esperan la cancelación de cuatro semanas de salarios acumulados y el aguinaldo. (Imagen retomada de La Prensa)

Rocedes producía para otras empresas

La intervención también habría afectado a compañías que contrataban a Rocedes para elaborar prendas. Trabajadores de la fábrica afirmaron que parte de la mercancía retenida no sería propiedad de la maquila.

Según explicaron al diario, hay más de 6,500 piezas retenidas que corresponderían a Sagsa y USLC Apparel. La Comisión Nacional de Zona Franca no permitió que esos productos salieran de las instalaciones, de acuerdo con los empleados.

Las fuentes plantearon que esa situación podría derivar en diferencias con las marcas que mantenían vínculos comerciales con la empresa. Hasta ahora, las autoridades no han informado si los artículos serán entregados a las compañías que los reclaman.

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Rocedes está ubicada en el parque industrial Las Mercedes, en el kilómetro 12.5 de la Carretera Norte. La empresa tiene una capacidad de producción de 400 mil piezas mensuales.

Antes de la intervención, la compañía empleaba a 2,535 personas. De ese total, 1,800 trabajadores permanecen a la espera de los pagos correspondientes a cuatro semanas.

La Comisión Nacional de Zona Franca mantiene el control de las instalaciones

Las instalaciones fueron tomadas por la Procuraduría General de la República y posteriormente quedaron bajo control de la Comisión Nacional de Zona Franca, según publicó Diario La Prensa.

La Comisión Nacional de Zona Franca mantiene retenidas más de 6,500 prendas pertenecientes a las marcas Sagsa y USLC Apparel. (AP Foto/Alfredo Zuniga, archivo)

La entidad contrató a una empresa de seguridad para resguardar el lugar e impedir el ingreso de los propietarios. Las autoridades no han explicado públicamente las condiciones de esa medida ni el plazo previsto para su vigencia.

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La compañía está vinculada a Joaquín Cuadra Lacayo, exjefe del Ejército. El texto señala que tuvo relevancia dentro de la estructura militar hasta 2018, cuando expresó públicamente su respaldo a las protestas sociales.

El inventario realizado por la DGA ocurre mientras sigue sin definirse la continuidad de la operación. Una fuente indicó que entre las alternativas mencionadas figura que otro empresario pueda asumir la empresa si Rocedes no cumple sus obligaciones.

Los trabajadores esperan salarios y aguinaldo

Los empleados mantienen la expectativa de recibir los salarios pendientes y el aguinaldo en las próximas semanas. La fuente consultada sostuvo que esas obligaciones deberían cancelarse sin importar cuál sea el desenlace de la empresa.

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“Esos salarios caídos de cuatro semanas se les tiene que pagar”, afirmó la fuente a Diario La Prensa. La persona agregó que el pago también debería alcanzar a los extrabajadores con montos pendientes.

Por ahora, las autoridades no han comunicado un calendario de pagos. Tampoco han confirmado una decisión sobre la continuidad de Rocedes, un eventual cierre o el posible ingreso de una nueva administración.