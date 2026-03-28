Cómo guardar tus conversaciones en Instagram antes de que se eliminen automáticamente

Meta eliminará los mensajes cifrados de Instagram. (Meta)

Los usuarios de Instagram deberán tomar medidas si desean conservar sus mensajes privados. A partir del 8 de mayo de 2026, Meta desactivará el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, lo que provocará que muchas conversaciones previamente protegidas dejen de estar disponibles o se vuelvan ilegibles.

El cambio implica una transformación relevante en la forma en que funcionan los chats dentro de la plataforma. Hasta ahora, el cifrado garantizaba que solo los participantes de una conversación pudieran acceder a su contenido. Sin embargo, con su eliminación, no solo se reduce el nivel de privacidad, sino que también se pierde el acceso a mensajes antiguos que fueron protegidos bajo ese sistema.

De acuerdo con la información publicada en el centro de ayuda de Instagram, el cifrado de extremo a extremo funcionaba mediante claves únicas en cada dispositivo, que permitían “bloquear” los mensajes al enviarlos y solo podían ser descifrados por los participantes autorizados. Esto significa que, una vez desactivado el sistema, los contenidos cifrados no podrán ser interpretados ni recuperados.

Meta anunció que los mensajes cifrados de extremo a extremo serán eliminados. (AP foto/Michael Dwyer)

Esta situación obliga a los usuarios a descargar sus conversaciones si desean conservarlas. Meta ha indicado que notificará a quienes tengan chats cifrados activos, ofreciendo instrucciones para exportar la información antes de que deje de ser accesible.

El proceso para guardar los mensajes es relativamente sencillo y se realiza desde la propia aplicación. Los usuarios deben ingresar a su perfil, acceder al apartado de configuración y dirigirse al “Centro de cuentas”. Desde allí, en la sección “Tu información y tus permisos”, se encuentra la opción para exportar los datos.

Una vez dentro, el sistema permite seleccionar qué contenido se desea descargar, incluyendo conversaciones, archivos multimedia y otros datos asociados a la cuenta. También es posible definir el formato, el rango de fechas y la calidad de los archivos. Tras confirmar la solicitud, la plataforma procesa la descarga, que puede tardar varias horas o incluso un día en completarse.

Usuarios que cuenten con mensajes cifrados podrán guardarlos antes que se eliminen de manera automática. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuando el archivo esté listo, el usuario recibirá una notificación en la aplicación. El enlace de descarga estará disponible durante un periodo limitado de tiempo, generalmente hasta cuatro días, por motivos de seguridad.

Cabe señalar que no todos los usuarios se verán afectados de la misma manera. A diferencia de otras plataformas como WhatsApp, el cifrado en Instagram no estaba activado por defecto, sino que debía habilitarse manualmente en cada conversación. Esto significa que muchos chats podrían no haber utilizado esta función y, por lo tanto, no se verían impactados por su eliminación.

No obstante, la decisión ha generado preocupación en torno a la privacidad. Con el fin del cifrado, los mensajes podrían ser más vulnerables a accesos externos, ya sea con fines comerciales, publicitarios o en respuesta a requerimientos legales. Este cambio contrasta con la estrategia de otras aplicaciones de mensajería, donde el cifrado se mantiene como una característica central.

A diferencia de WhatsApp, en Instagram se debía activar de manera manual los mensajes cifrados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Según trascendió, uno de los motivos detrás de esta decisión es el bajo nivel de uso de esta función dentro de la plataforma. En ese sentido, Meta ha sugerido que los usuarios que deseen mantener conversaciones cifradas opten por otras aplicaciones de su ecosistema, como WhatsApp, donde esta característica está activada de forma predeterminada.

En un contexto donde la seguridad digital cobra cada vez más relevancia, este tipo de cambios obliga a los usuarios a prestar mayor atención a la gestión de su información. Descargar y resguardar las conversaciones importantes se convierte así en una medida clave para evitar la pérdida de datos personales.

De esta manera, quienes utilicen los mensajes directos de Instagram deberán actuar con anticipación si desean conservar su historial, antes de que el nuevo sistema entre en vigencia y limite el acceso a contenidos previamente protegidos.