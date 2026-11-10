Amazon llevará al mercado el dron de Ring para vigilar una casa cuando suene una alarma

Amazon se prepara para vender un dron que vuela en la casa cuando se activa la alarma. (Ring)

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El dron doméstico que Amazon prepara a través de Ring aún no puede venderse en Estados Unidos. La compañía informó que el Drone Cam necesita la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) antes de que pueda salir al mercado, aunque fijó el 27 de enero de 2027 como fecha estimada para los primeros envíos.

El equipo está diseñado para desplazarse dentro de una vivienda cuando se activa una cámara, un sensor o una alarma de Ring. El usuario también puede definir rutas y horarios de patrulla, o controlar el vuelo de forma manual. Su precio anunciado es de USD 249,99.

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La autorización de la FCC condiciona la venta del dispositivo

Amazon señaló que el producto no puede ofrecerse en venta ni alquiler mientras no cumpla las normas de la FCC, organismo que regula las telecomunicaciones en Estados Unidos. La empresa no informó cuándo prevé obtener esa aprobación.

El Drone Cam permanece en una base con la cámara desactivada hasta que inicia un recorrido. Según la compañía, puede dirigirse a puntos definidos previamente si recibe una alerta de otros dispositivos de seguridad conectados.

Dron Cam de Ring estaría por salir al mercado a través de Amazon. (Ring)

Pesa 165 gramos, graba video en resolución 2K y tiene un campo de visión de 148 grados, de acuerdo con Engadget. También incorpora dos luces LED para registrar imágenes en espacios con poca iluminación. La programación de recorridos requiere un plan compatible de Ring Protect.

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El proyecto acumula casi seis años desde su primera presentación

Ring mostró un concepto similar en 2020 bajo el nombre Always Home Cam. Entonces anunció un precio de USD 249 y proyectó su llegada para 2021. La nueva fecha supone que el lanzamiento se produjo casi seis años después de aquel calendario inicial.

El fundador de Ring, Jamie Siminoff, afirmó durante una presentación en Nueva York que las versiones previas “no funcionaban lo suficientemente bien”, según Engadget. El dispositivo fue rediseñado después de que la empresa descartara al menos dos prototipos.

Amazon dio a conocer que venderá un dron que se activa cuando suena una alarma dentro de la casa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Bloomberg informó que el principal obstáculo era técnico. La incorporación de sensores y capacidad de procesamiento requería una batería de mayor tamaño; ese incremento de peso exigía hélices más grandes y dificultaba la estabilidad durante el vuelo. Siminoff definió ese problema como un “círculo vicioso”.

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La navegación depende de una conexión Wi-Fi y de sistemas de inteligencia artificial para buena parte de sus funciones. El medio indicó que el procesamiento se realiza sobre todo en la nube y no en el aparato. Si pierde la conexión o se queda sin batería, el dron debe volver a su base o aterrizar.

Ring enfrenta antecedentes de cuestionamientos por privacidad

La empresa sostiene que las grabaciones del Drone Cam estarán protegidas con el sistema de cifrado TAKE y que las luces LED se encenderán durante la captura de video. También afirma que el ruido de las hélices puede advertir a quienes se encuentren cerca del aparato.

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Amazon pondrá a la venta dron que vigila la casa, pero falta que se autorizado por Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Siminoff indicó que el dron cuenta con “barreras” para impedir que salga de la vivienda, según CNBC. Sin embargo, Ring ha enfrentado críticas por sus prácticas de privacidad y sus vínculos con organismos policiales. CNBC recordó que la compañía canceló este año una integración con Flock Safety, fabricante de lectores de matrículas, tras las críticas que recibió un anuncio emitido durante el Super Bowl.

Junto con el dron, Ring presentó Ring Robotics, una línea que incluye el Rover Cam, un robot de dos ruedas orientado a empresas. El equipo cuesta USD 999,99, puede grabar en 4K e incorpora sirena y audio bidireccional. La empresa prevé iniciar sus envíos el 16 de diciembre de 2026.

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El Drone Cam estará disponible solo en Estados Unidos si obtiene antes la autorización de la FCC.