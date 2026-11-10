Tecno

Amazon llevará al mercado el dron de Ring para vigilar una casa cuando suene una alarma

Se venderá en Estados Unidos desde el 27 de enero de 2027, casi seis años después de mostrarse por primera vez, y aún necesita autorización del regulador de comunicaciones

Amazon se prepara para vender un dron que vuela en la casa cuando se activa la alarma.
Amazon se prepara para vender un dron que vuela en la casa cuando se activa la alarma. (Ring)
Guardar

El dron doméstico que Amazon prepara a través de Ring aún no puede venderse en Estados Unidos. La compañía informó que el Drone Cam necesita la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) antes de que pueda salir al mercado, aunque fijó el 27 de enero de 2027 como fecha estimada para los primeros envíos.

El equipo está diseñado para desplazarse dentro de una vivienda cuando se activa una cámara, un sensor o una alarma de Ring. El usuario también puede definir rutas y horarios de patrulla, o controlar el vuelo de forma manual. Su precio anunciado es de USD 249,99.

PUBLICIDAD

La autorización de la FCC condiciona la venta del dispositivo

Amazon señaló que el producto no puede ofrecerse en venta ni alquiler mientras no cumpla las normas de la FCC, organismo que regula las telecomunicaciones en Estados Unidos. La empresa no informó cuándo prevé obtener esa aprobación.

El Drone Cam permanece en una base con la cámara desactivada hasta que inicia un recorrido. Según la compañía, puede dirigirse a puntos definidos previamente si recibe una alerta de otros dispositivos de seguridad conectados.

Dron Cam de Ring estaría por salir al mercado a través de Amazon. (Ring)
Dron Cam de Ring estaría por salir al mercado a través de Amazon. (Ring)

Pesa 165 gramos, graba video en resolución 2K y tiene un campo de visión de 148 grados, de acuerdo con Engadget. También incorpora dos luces LED para registrar imágenes en espacios con poca iluminación. La programación de recorridos requiere un plan compatible de Ring Protect.

PUBLICIDAD

El proyecto acumula casi seis años desde su primera presentación

Ring mostró un concepto similar en 2020 bajo el nombre Always Home Cam. Entonces anunció un precio de USD 249 y proyectó su llegada para 2021. La nueva fecha supone que el lanzamiento se produjo casi seis años después de aquel calendario inicial.

El fundador de Ring, Jamie Siminoff, afirmó durante una presentación en Nueva York que las versiones previas “no funcionaban lo suficientemente bien”, según Engadget. El dispositivo fue rediseñado después de que la empresa descartara al menos dos prototipos.

Amazon dio a conocer que venderá un dron que se activa cuando suena una alarma dentro de la casa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Amazon dio a conocer que venderá un dron que se activa cuando suena una alarma dentro de la casa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Bloomberg informó que el principal obstáculo era técnico. La incorporación de sensores y capacidad de procesamiento requería una batería de mayor tamaño; ese incremento de peso exigía hélices más grandes y dificultaba la estabilidad durante el vuelo. Siminoff definió ese problema como un “círculo vicioso”.

La navegación depende de una conexión Wi-Fi y de sistemas de inteligencia artificial para buena parte de sus funciones. El medio indicó que el procesamiento se realiza sobre todo en la nube y no en el aparato. Si pierde la conexión o se queda sin batería, el dron debe volver a su base o aterrizar.

Ring enfrenta antecedentes de cuestionamientos por privacidad

La empresa sostiene que las grabaciones del Drone Cam estarán protegidas con el sistema de cifrado TAKE y que las luces LED se encenderán durante la captura de video. También afirma que el ruido de las hélices puede advertir a quienes se encuentren cerca del aparato.

Amazon pondrá a la venta dron que vigila la casa, pero falta que se autorizado por Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Amazon pondrá a la venta dron que vigila la casa, pero falta que se autorizado por Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Siminoff indicó que el dron cuenta con “barreras” para impedir que salga de la vivienda, según CNBC. Sin embargo, Ring ha enfrentado críticas por sus prácticas de privacidad y sus vínculos con organismos policiales. CNBC recordó que la compañía canceló este año una integración con Flock Safety, fabricante de lectores de matrículas, tras las críticas que recibió un anuncio emitido durante el Super Bowl.

Junto con el dron, Ring presentó Ring Robotics, una línea que incluye el Rover Cam, un robot de dos ruedas orientado a empresas. El equipo cuesta USD 999,99, puede grabar en 4K e incorpora sirena y audio bidireccional. La empresa prevé iniciar sus envíos el 16 de diciembre de 2026.

El Drone Cam estará disponible solo en Estados Unidos si obtiene antes la autorización de la FCC.

Temas Relacionados

AmazonDronesCámaras de seguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, invertirá hasta USD 1.000 millones en Anthropic y OpenAI

La decisión del directorio llega el mismo día en que la empresa detrás de Claude fijó el precio de su debut en bolsa, con un valor de hasta USD 1,4 billones

TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, invertirá hasta USD 1.000 millones en Anthropic y OpenAI

“Get ready with me” oculta riesgos para niños y adolescentes: perfiles falsos y suplantación de identidad

Expertos advierten que estos videos publicados en redes sociales pueden exponer información sobre rutinas, escuela, ubicación e intereses, que luego puede ser aprovechada por ciberdelincuentes

“Get ready with me” oculta riesgos para niños y adolescentes: perfiles falsos y suplantación de identidad

Reiniciar el router cada semana: qué beneficios puede tener para la conexión a internet

El reinicio puede corregir cortes y lentitud ocasional, pero los fabricantes lo recomiendan sobre todo como una medida de solución de problemas, no como una obligación semanal

Reiniciar el router cada semana: qué beneficios puede tener para la conexión a internet

Lanzamientos previos al Salón del Automóvil 2026: híbridos con más de 100 km de autonomía, triple pantalla y monitoreo de fatiga

Antes de la feria, varias marcas anticiparon vehículos con actualizaciones remotas, cámaras de 360°, asistencia de estacionamiento, frenado autónomo de emergencia y alerta de punto ciego

Lanzamientos previos al Salón del Automóvil 2026: híbridos con más de 100 km de autonomía, triple pantalla y monitoreo de fatiga

Atención con los accesos VIP a GTA 6: prometen entregar el juego anticipadamente, pero roban contraseñas

Rockstar Games no anunció una beta pública ni versiones para PC o teléfonos; las páginas que prometen esas opciones pueden buscar contraseñas, datos personales o dinero

Atención con los accesos VIP a GTA 6: prometen entregar el juego anticipadamente, pero roban contraseñas

DEPORTES

Un futbolista sufrió un brutal codazo en la MLS y debió ser internado: sufrió múltiples fracturas

Un futbolista sufrió un brutal codazo en la MLS y debió ser internado: sufrió múltiples fracturas

Quién es el nuevo “europibe” convocado a la Sub 20 de Argentina que se formó en Real Madrid y fue comprado por la Lazio

En medio de su crisis, Manchester United tiene en carpeta a Mauricio Pochettino como DT: la millonaria cifra que deberá desembolsar si busca contratarlo

“Es algo que nunca habíamos visto antes”: Wembanyama tuvo otra noche histórica en la NBA y despertó los elogios de sus rivales

Polémica en el tenis por la foto presentación del WTA Finals: la teoría detrás el escándalo contra una figura y el video que dio que hablar

TELESHOW

Eugenia Tobal mostró la curiosa actividad que comparte con su hija: “La naturaleza no deja de sorprendernos”

Eugenia Tobal mostró la curiosa actividad que comparte con su hija: “La naturaleza no deja de sorprendernos”

El doloroso momento de Tamara Báez en medio de su nuevo embarazo: “Me quedo con ese abrazo que nos dimos en mi sueño”

Cómo sigue la salud de Carmen Barbieri tras ser diagnosticada con COVID-19

Fito Páez apareció de sorpresa en un show tributo a La la la, el disco que grabó con Luis Alberto Spinetta

El fuerte reclamo de los abogados de Mauro Icardi a la fiscalía tras el conflicto con Wanda Nara: “Exigimos igualdad”

INFOBAE AMÉRICA

La FDA advierte sobre un posible riesgo de pérdida de visión asociado a los medicamentos para la diabetes y el peso

La FDA advierte sobre un posible riesgo de pérdida de visión asociado a los medicamentos para la diabetes y el peso

En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el canciller alemán advirtió por el aumento del antisemitismo

Qué es una gira apostólica y qué funciones cumple el Papa como jefe de Estado

Quesos Del Vecchio ratifica su sello de Empresa B en medio del crecimiento del mercado de snacks

Más de la mitad de los jóvenes en Nicaragua no estudia ni trabaja