Chery consolida su crecimiento en Colombia con un aumento del 301 % en matrículas y fortalece su presencia global

Chery Group comercializó más de 2,5 millones de vehículos a nivel global entre enero y octubre de 2026. (Chery)

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El mercado automotor colombiano tuvo en octubre de 2026 su mejor resultado para ese mes desde 2014, con 32.175 vehículos nuevos matriculados. En ese escenario, la marca Chery rompió por primera vez la barrera de las 1.000 unidades mensuales en Colombia y ubicó a su modelo eléctrico E5 entre los 10 carros con más registros del país.

De acuerdo con las cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la marca registró 1.047 vehículos nuevos en octubre, frente a las 261 unidades del mismo mes del año anterior. Esto representa un crecimiento interanual del 301,1 % y una participación del 3,3 % en el mercado colombiano, que la ubicó en el puesto 11 entre las marcas con más registros.

El resultado también superó en 33,5 % las 784 unidades matriculadas en septiembre, con 263 vehículos adicionales frente al mes anterior.

El modelo eléctrico Chery E5 ingresó al grupo de los diez vehículos más vendidos en el país con 593 registros. (Chery)

El Chery E5 entró al top 10 de los modelos más matriculados

Uno de los principales impulsores de este resultado fue el Chery E5, que alcanzó 593 matrículas en octubre, equivalentes a cerca del 57 % del total de la marca. Con esta cifra, el vehículo ingresó al grupo de los diez modelos más matriculados del país y ocupó el segundo lugar dentro del segmento de automóviles 100 % eléctricos.

Su desempeño coincide con una mayor presencia de vehículos electrificados en el mercado colombiano, donde la eficiencia energética, la conectividad y la tecnología se han convertido en factores relevantes para los compradores.

“El crecimiento que estamos registrando demuestra que cada vez más colombianos encuentran en Chery una propuesta que responde a sus necesidades de tecnología, eficiencia y movilidad. Estos resultados también nos plantean el compromiso de seguir fortaleciendo nuestra cobertura, el servicio posventa y la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes en el país”, afirmó Paola Vivas, directora de Mercadeo de Chery Colombia.

Chery presentará su portafolio de tecnologías electrificadas en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá en Corferias. - (Chery)

Chery Group también reportó crecimiento en sus mercados internacionales

Los resultados de Colombia coinciden con el desempeño internacional de Chery Group, que comercializó 2.502.723 vehículos entre enero y octubre de 2026, un crecimiento del 9,3 % frente al mismo periodo del año anterior.

Durante octubre, el grupo registró 295.934 vehículos comercializados, un aumento del 5,3 % interanual. Las exportaciones alcanzaron 200.618 unidades, con un crecimiento del 58,7 % frente a octubre de 2025. Con este resultado, la compañía superó por tercera vez en el año las 200.000 unidades exportadas en un solo mes.

La movilidad de nuevas energías también tuvo un papel destacado. En octubre, Chery Group comercializó 140.893 vehículos electrificados, un 27,7 % más que en el mismo mes de 2025 y su máximo mensual hasta la fecha. Además, completó siete meses consecutivos con más de 100.000 unidades comercializadas en esta categoría.

La compañía reunió en Wuhu a más de 2.000 participantes de 130 países en el International User Summit 2026. (Chery)

En el acumulado del año, las exportaciones sumaron 1.751.766 vehículos, un crecimiento del 64,8 %, mientras que las ventas de vehículos de nuevas energías llegaron a 999.417 unidades, con un aumento del 43,2 %.

Actualmente, Chery Group cuenta con más de 21 millones de usuarios en el mundo, de los cuales más de 7,5 millones se encuentran fuera de China.

Innovación y tecnología, entre las apuestas de la compañía

Como parte de su estrategia internacional, Chery realizó el International User Summit 2026 en Wuhu, China, un encuentro que reunió a más de 2.000 participantes de más de 130 países y regiones para presentar avances en electrificación, seguridad, movilidad inteligente y sostenibilidad.

La marca automotriz alcanzó una participación del 3,3 % en el mercado colombiano y se posicionó en el puesto 11 de matrículas. (Chery)

Bajo la filosofía Together. For Family, el evento también buscó incorporar las experiencias y expectativas de usuarios de diferentes mercados en el desarrollo de futuros vehículos, tecnologías y servicios.

Chery llegará al Salón del Automóvil de Bogotá 2026

El próximo hito de la marca en Colombia será su participación en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, que se realizará del 12 al 22 de noviembre en Corferias.

Durante el evento, los visitantes podrán conocer el portafolio de Chery y sus propuestas en electrificación, conectividad, seguridad e innovación, en un momento en el que las tecnologías de movilidad están ganando protagonismo en el mercado nacional.

El fabricante alcanzó un récord mensual de 140.893 unidades electrificadas vendidas en el mercado internacional durante octubre. (Chery)

El récord de matrículas de octubre y el ingreso del Chery E5 al top 10 de los modelos más registrados marcan un nuevo resultado para la compañía en Colombia, en medio de un mercado que continúa ampliando su oferta de vehículos y tecnologías electrificadas.