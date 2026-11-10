Guatemala en alerta: 52 municipios con riesgo electoral, 106 en alerta amarilla y una mesa de prevención instalada

El Tribunal Supremo Electoral identificó 52 municipios de Guatemala en alerta roja por riesgo de conflictividad electoral para las elecciones de 2027. (Prensa Libre)

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala identificó 52 municipios en alerta roja por riesgo de conflictividad electoral, a pocos meses de que comience el proceso rumbo a las elecciones generales de 2027.

La institución también clasificó a 106 localidades en alerta amarilla y priorizó cinco municipios donde fue necesario repetir los comicios de 2023.

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El secretario del TSE, Pablo Portocarrero, explicó que el diagnóstico se elaboró a partir de denuncias y reportes vinculados con procesos electorales.

La evaluación incluye situaciones que involucran a candidatos, partidos políticos, simpatizantes, afiliados y organizaciones de la sociedad civil.

“Este es un trabajo que se realiza permanentemente”, afirmó Portocarrero al referirse a la identificación de los municipios con mayor nivel de riesgo.

El funcionario no precisó los parámetros aplicados para definir cada categoría ni detalló cuántas localidades quedaron ubicadas en un nivel bajo de alerta.

Pablo Portocarrero, secretario del TSE, acompañado del magistrado Mario Velásquez, ofrecen conferencia de prensa al concluir la instalación de la Mesa de Seguridad. (TSE de Guatemala)

Los cinco municipios que encabezan la lista de prioridades corresponden a aquellos donde las elecciones de 2023 debieron repetirse por distintas situaciones.

A ese grupo se suman las 52 localidades con índice alto de conflictividad, sobre las cuales el órgano electoral busca concentrar medidas de prevención antes de la convocatoria.

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El TSE busca evitar que 106 municipios pasen a alerta roja

La clasificación incluye 106 municipios en alerta amarilla, considerados de prioridad media. El objetivo del TSE será intervenir en esas localidades antes de que los incidentes o denuncias acumuladas eleven el nivel de riesgo.

Portocarrero remarcó que esas zonas recibirán atención específica “para que estos no se conviertan en color rojo”. Entre las primeras medidas previstas figura una estrategia de comunicación dirigida a la ciudadanía, con énfasis en la consulta de datos mediante los canales oficiales del Tribunal Supremo Electoral.

El órgano electoral priorizó las medidas de prevención en cinco municipios donde fue necesario repetir los comicios de 2023. (Prensa Libre)

El secretario advirtió sobre la circulación de contenidos sin verificar en distintos espacios de comunicación y redes sociales. “La población se mantenga siempre informada a través de los canales oficiales”, planteó, al señalar que esa tarea requerirá también la participación de los medios de comunicación.

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Instalan Mesa para prevenir la violencia y anticipar focos de tensión electoral

La instalación de la Mesa Nacional de Prevención de la Conflictividad Electoral constituye una de las acciones centrales del TSE para preparar el proceso de 2027.

Según Portocarrero, esta es la primera vez que la instancia queda oficialmente conformada antes de la convocatoria electoral.

“Esto nos va a permitir ir focalizando e ir encontrando estos municipios que puedan tener mayor alza de poder y prevenir cualquier incidente electoral”, sostuvo el secretario del Tribunal.

La mesa buscará identificar factores de tensión en los territorios y promover intervenciones antes de que las disputas afecten el desarrollo de la campaña o la jornada de votación.

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El Tribunal Supremo Electoral instaló la Mesa Nacional de Prevención de la Conflictividad de forma anticipada a la convocatoria de los comicios. (TSE de Guatemala)

La instancia impulsará el Plan Nacional de Prevención de la Conflictividad Electoral, con acciones de alcance nacional, departamental y municipal.

Entre sus líneas de trabajo figuran la coordinación con entidades del Estado, organismos internacionales, academia y organizaciones civiles, además de la promoción de acuerdos políticos y locales orientados a la convivencia democrática.

El TSE indicó que la mesa tendrá una Mesa Ampliada, como espacio de articulación estratégica, y un Comité Estratégico encargado de dar seguimiento técnico a las medidas preventivas. La coordinación estará a cargo del magistrado Mario Alexander Velásquez, designado por el pleno de magistrados.

No obstante, la instancia tendrá un ámbito limitado a hechos relacionados directamente con los comicios, como quema de papeletas, disturbios en centros de votación o enfrentamientos entre simpatizantes de organizaciones políticas. La institución aclaró que no investigará todos los episodios de violencia que ocurran en el país.

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La mesa de prevención limitará sus funciones a disturbios electorales y no investigará otros hechos de violencia en el país. (TSE de Guatemala)

Velásquez pidió superar el 60% de participación electoral

Durante la presentación de la estrategia, Velásquez llamó a reforzar la participación ciudadana a través de las juntas electorales, los partidos políticos, la observación electoral y el voto. El magistrado sostuvo que una mayor presencia de la ciudadanía en esas instancias permite fortalecer el sistema democrático.

El funcionario planteó como meta superar el nivel aproximado de 60% de participación electoral y acercarse al 87% que, según afirmó, se registró en los primeros procesos de la era democrática.

La Mesa Nacional complementará el trabajo de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral, también promovida por el TSE. Mientras la primera se concentrará en prevenir conflictos y promover una cultura de paz, la segunda tendrá a su cargo la planificación y coordinación de la seguridad durante el proceso electoral de 2027.

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