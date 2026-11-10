Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción: “El desafío es consolidar el mensaje del Papa en el largo plazo”

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El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, sostuvo que el principal desafío que deja la visita del papa León XIV a la Argentina es transformar el mensaje de diálogo y consenso en una política sostenida en el tiempo. En ese sentido, planteó que el país necesita construir acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad para establecer un rumbo de crecimiento que no dependa de los cambios de gobierno.

“Lo que tenemos que hacer es consolidar este mensaje que el Papa nos da a lo largo de tres días, consolidarlo en el tiempo y hacer que pueda perdurar durante largos años”, afirmó Weiss en diálogo con Infobae en Vivo.

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Para el empresario, el diálogo no puede limitarse a encuentros puntuales, sino que debe convertirse en una práctica permanente que permita encontrar coincidencias incluso cuando existan diferencias de criterio.

Las declaraciones se producen luego de que el Grupo de los Seis (G6), integrado por las principales entidades empresarias de la Argentina, difundiera un comunicado en el que convocó a generar una mesa de diálogo entre los distintos sectores políticos, económicos y sociales. El planteo apunta a establecer consensos sobre políticas de Estado que puedan mantenerse más allá de las administraciones de turno.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss

Weiss explicó que la iniciativa responde a una posición que el bloque empresario sostiene desde hace tiempo. Como antecedente, recordó la participación del expresidente español Felipe González en un encuentro organizado por las entidades empresarias que integran el G6, en virtud de que fue uno de los impulsores del Pacto de la Moncloa, los acuerdos políticos y sociales que acompañaron la transición democrática de España.

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“Eso se hizo en base al diálogo, en base a coordinar políticas de Estado inamovibles en el tiempo”, señaló Weiss, quien consideró que la Argentina necesita avanzar en una dirección similar para evitar interrupciones en su proceso de desarrollo.

En esa línea, aclaró que el objetivo no es reunir a dirigentes que piensen de la misma manera, sino generar condiciones para discutir las diferencias y encontrar puntos en común. “Dialogar no significa que todos estemos de acuerdo. Justamente es dialogar en el disenso, pero ver si podemos encontrar caminos comunes que nos lleven a esa senda de crecimiento permanente que tanto anhelamos”, explicó.

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La convocatoria a los distintos sectores

Consultado sobre las primeras respuestas a la propuesta del G6, Weiss reconoció que todavía es prematuro evaluar su alcance, dado que el comunicado había sido difundido apenas unos días antes. Sin embargo, contó que durante la jornada con el Papa en la Universidad Católica Argentina (UCA) mantuvo conversaciones con representantes sindicales y encontró coincidencias sobre la importancia de construir consensos.

“Todos hablamos de que hay que dialogar, todos hablamos de que es importante generar consensos y de que sin diálogo es difícil mantener políticas permanentes en el tiempo”, relató. También consideró que la convocatoria debería incluir a la Iglesia, a representantes de distintos credos y, posteriormente, a las fuerzas políticas, además del Gobierno nacional.

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Weiss: "Sin diálogo es difícil mantener políticas permanentes en el tiempo”

El impacto del mensaje de León XIV

Durante la entrevista, Weiss también compartió su impresión personal sobre el discurso del Pontífice en la UCA y destacó el impacto que le generó escuchar en vivo las referencias a la doctrina social de la Iglesia. “Es profundamente movilizador y conmovedor”, describió.

Para el titular de Camarco, las palabras de León XIV no estuvieron dirigidas exclusivamente a un sector, sino que interpelaron a todos los actores de la sociedad, desde la dirigencia política y el empresariado hasta el sindicalismo.

“Más allá de que mi sector ande un poco mejor o un poco peor, o la industria un poco mejor o un poco peor, tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Creo que a eso se dirigen las palabras del Papa”, concluyó.

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