Fiscalía allanó una bodega donde fabricaban medicina natural en condiciones insalubres en San Salvador

La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil intervinieron un negocio de supuesta medicina natural en el Mercado Central de San Salvador. (Foto cortesía Fiscalía General de la República)

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Una denuncia ciudadana llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador hasta el Mercado Central de San Salvador, donde las autoridades intervinieron un negocio bajo sospecha de comercializar productos presentados como medicina natural; sin embargo, no contaba con las medidas sanitarias necesarias para operar.

El procedimiento contó con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y abarcó un puesto de venta y una bodega vinculada a la elaboración de pastillas y cápsulas. Según informó la Fiscalía, los productos se fabricaban para su posterior distribución entre consumidores locales.

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De forma inmediata las autoridades no brindaron detalles si existen personas detenidas en dicho procedimiento.

Las autoridades incautaron recipientes con sustancias en polvo, empaques y viñetas destinados a la comercialización de los productos. (Foto cortesía Fiscalía General de la República)

La intervención incluyó un puesto de venta y una bodega

La operación se desarrolló en el Mercado Central de San Salvador, uno de los principales puntos de comercio de la capital salvadoreña. Los investigadores llegaron al lugar después de recibir un aviso sobre posibles riesgos para la salud de quienes adquirían los productos.

De acuerdo con la Fiscalía, en la bodega intervenida se elaboraban cápsulas y pastillas promocionadas como tratamientos naturales. La institución señaló que la producción se realizaba en condiciones que consideró insalubres y sin cumplir con los requisitos sanitarios exigidos para este tipo de mercancías.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron recipientes con sustancias en polvo y productos destinados a la venta. También encontraron viñetas y empaques que, presuntamente, se utilizaban para presentar y distribuir la mercadería entre los compradores.

La FGR no detalló la cantidad de productos decomisados ni las sustancias contenidas en las cápsulas y pastillas. Tampoco informó si durante el operativo se efectuaron detenciones relacionadas con el caso.

Los tratamientos incautados carecían de los registros sanitarios requeridos para garantizar su composición y almacenamiento seguro. (Foto cortesía Fiscalía General de la República)

La investigación busca establecer cómo se distribuían los productos

La pesquisa se originó a partir de una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre la venta de productos sin registro sanitario. Ese tipo de autorización permite verificar aspectos relacionados con la fabricación, composición, almacenamiento y comercialización de medicamentos o suplementos destinados al consumo humano.

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La falta de registro sanitario impide establecer, en el marco del procedimiento administrativo correspondiente, si un producto cumple con los controles requeridos antes de llegar al público. En este caso, la Fiscalía investiga si los artículos intervenidos se ofrecían como medicina sin contar con las autorizaciones necesarias.

La institución indicó que el caso seguirá bajo investigación para determinar el alcance de la red de distribución. Las diligencias buscan establecer si los productos se comercializaban únicamente desde el puesto intervenido o si existían otros puntos de venta en San Salvador u otras zonas del país.

También se analizará la participación de las personas responsables de la elaboración, almacenamiento y comercialización de las cápsulas y pastillas. La FGR señaló que el expediente se encamina a determinar posibles responsabilidades por el delito de despacho o comercio indebido de medicina.

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El operativo conjunto abarcó un puesto de venta y una bodega clandestina donde se elaboraban pastillas y cápsulas sin medidas sanitarias. (Foto cortesía Fiscalía General de la República)

El operativo se suma a las acciones de control dirigidas a detectar la circulación de productos que se ofrecen como tratamientos de salud sin cumplir con los registros sanitarios establecidos. Las autoridades deberán definir, a partir de los elementos recolectados, el origen de los insumos incautados, la composición de los productos y el mecanismo utilizado para ponerlos a la venta.

La investigación continuará con el análisis de lo decomisado y con las verificaciones necesarias para identificar a quienes integraban la cadena de producción y distribución.