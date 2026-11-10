Murió Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata que fue una de las voces conservadoras de la Iglesia argentina

El Monseñor Héctor Aguer fue una de las voces del sector conservador de la Iglesia Católica

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El arzobispo emérito de La Plata, monseñor Héctor Rubén Aguer, murió este martes, a los 83 años, según confirmó el Arzobispado platense. El religioso residía desde su retiro en el Hogar Sacerdotal de la ciudad de Buenos Aires, luego de casi dos décadas al frente de una de las arquidiócesis de mayor peso de la Argentina.

Su fallecimiento, que se conoció en medio de la histórica visita a la Argentina del papa León XIV, cerró una trayectoria de más de cinco décadas de sacerdocio y 34 años de ministerio episcopal. Aguer se destacó por una defensa sostenida de las enseñanzas tradicionales del catolicismo y por sus intervenciones en debates políticos, culturales y religiosos que marcaron las últimas décadas.

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La noticia fue comunicada por el Arzobispado de La Plata, que manifestó su pesar y convocó a los fieles a rezar por el religioso. El pronunciamiento fue encabezado por el actual arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, junto con los obispos auxiliares Alberto Bochatey, Jorge González y Federico Wechsung.

“Agradecemos al Señor por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros. Invitamos a toda la feligresía a unirse en ferviente oración por su eterno descanso, pidiendo, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, a Jesús, Buen Pastor, que lo reciba en la liturgia celestial”, informó.

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Y agregó: “Elevamos también nuestras plegarias por el consuelo y la fortaleza de sus familiares y seres queridos. Dios nuestro, que concediste el ministerio episcopal a tu servidor Héctor Rubén Aguer, y lo contaste entre los sucesores de los apóstoles; concédele compartir con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz que no tiene fin. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén”.

De formación teológica y filosófica, Aguer fue una figura influyente dentro del Episcopado argentino. Sus posiciones sobre la familia, la sexualidad, la educación y el rol público de la Iglesia lo ubicaron entre los principales referentes del sector conservador del catolicismo, sobre todo durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI.

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La comunicación oficial agradeció “por su vida y su ministerio episcopal” y transmitió sus condolencias a familiares y allegados. Hasta el momento, las autoridades eclesiásticas no habían informado los detalles de las ceremonias fúnebres.

Aguer condujo la arquidiócesis de La Plata durante 18 años

Héctor Rubén Aguer nació en Buenos Aires el 24 de mayo de 1943. Inició su formación en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires, donde cursó Humanidades y Filosofía, y luego estudió Teología en la Universidad Católica Argentina (UCA). Obtuvo allí su licenciatura en 1977 y también ejerció la docencia, informó la agencia AICA.

Fue ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1972 por monseñor Juan Carlos Aramburu. En sus primeros años realizó tareas pastorales en Buenos Aires y desarrolló una actividad vinculada a la formación de sacerdotes, en particular en la diócesis de San Miguel.

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Su producción académica estuvo atravesada por el pensamiento de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, referencias centrales de la tradición católica. Ese interés se trasladó a sus investigaciones, ensayos, clases y conferencias, dedicadas a la filosofía, la teología, la educación y la cultura.

En 1992, Juan Pablo II lo designó obispo auxiliar de Buenos Aires. Recibió la consagración episcopal el 4 de abril de ese año en la Catedral Metropolitana, de manos del entonces arzobispo porteño, el cardenal Antonio Quarracino.

Seis años después fue nombrado arzobispo coadjutor de La Plata, con derecho a sucesión. El 12 de junio de 2000 asumió como titular de la arquidiócesis, en reemplazo de Carlos Walter Galán Barry, y permaneció en el cargo hasta 2018.

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Desde esa sede, Aguer aumentó su gravitación en la Iglesia argentina y sobre todo en la discusión pública, de temas de sexualidad y educación. La arquidiócesis platense tiene influencia sobre parroquias, instituciones educativas y organizaciones religiosas de la provincia de Buenos Aires. Durante su gestión, fue gran canciller de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y tuvo una participación activa en las discusiones sobre la enseñanza religiosa.

También presidió la Comisión Episcopal de Educación Católica e integró la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. En el Vaticano, fue consejero de la Pontificia Comisión para América Latina y formó parte de organismos relacionados con los bienes culturales de la Iglesia y la catequesis.

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Sus posturas sobre aborto, familia y educación marcaron su relación con Francisco

El Papa Francisco junto al Monseñor Héctor Aguer

La figura de Aguer quedó asociada a una posición doctrinaria tradicionalista. Sus intervenciones tuvieron especial repercusión durante el debate por el matrimonio igualitario, aprobado en 2010, y por la legalización del aborto, sancionada en 2020.

En ambos casos se manifestó como un opositor firme de las iniciativas. Defendía la concepción católica del matrimonio entre un hombre y una mujer, rechazaba la interrupción voluntaria del embarazo y cuestionaba las políticas de educación sexual que, según sostenía, se apartaban de las enseñanzas de la Iglesia.

También expresó reparos sobre los enfoques de identidad de género incorporados en programas educativos. En 2017 dispuso restricciones a la enseñanza de contenidos vinculados con la perspectiva de género en establecimientos católicos de su jurisdicción. Esas definiciones generaron cuestionamientos de organizaciones de mujeres y diversidades sexuales, al tiempo que reforzaron su identificación con sectores que reclamaban una defensa estricta de la doctrina.

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La elección de Jorge Bergoglio como papa Francisco, en marzo de 2013, abrió una nueva etapa en la Iglesia argentina. Aunque ambos habían desarrollado buena parte de sus trayectorias en Buenos Aires, representaban sensibilidades pastorales diferentes.

Francisco puso el foco de su pontificado en la misericordia, el acompañamiento a los sectores vulnerables y la ampliación de espacios pastorales. Aguer, en cambio, insistió en la preservación de las formulaciones doctrinarias tradicionales, en especial en asuntos vinculados con la moral sexual, el matrimonio y la familia.

Las diferencias se hicieron visibles en distintos debates sobre el rumbo de la Iglesia. Tras su salida de La Plata, Aguer continuó escribiendo y realizando intervenciones críticas de algunas decisiones promovidas durante el pontificado de Francisco.

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El 24 de mayo de 2018, cuando cumplió 75 años, presentó su renuncia al gobierno pastoral de La Plata, como establecen las normas canónicas para los obispos diocesanos. Francisco la aceptó el 2 de junio de ese año, con lo que concluyeron 18 años al frente de la arquidiócesis, además de los dos que había ejercido como coadjutor.

Su sucesor fue Víctor Manuel Fernández, entonces rector de la UCA y uno de los teólogos más cercanos a Francisco. El nombramiento representó un cambio de orientación pastoral en la arquidiócesis platense.

Aguer se trasladó al Hogar Sacerdotal de Buenos Aires, pero mantuvo presencia en la discusión eclesiástica. Publicó artículos y participó de debates doctrinarios; en 2024, por ejemplo, cuestionó las circunstancias de la renuncia de Gabriel Mestre, quien había ocupado el arzobispado de La Plata durante ocho meses.

Además de su actividad pastoral, integró la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y la Academia Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro. Publicó ensayos como Textos y contextos, Desde el areópago, Espíritu y fuego, Dos Reinos. Diálogos de fe y cultura y La educación, en clave católica.

Fue también gran prior para la Argentina de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y capellán conventual honorario de la Soberana Orden Militar de Malta. Su lema episcopal, Silenti opere, una expresión latina vinculada al trabajo silencioso, contrastó con la exposición pública que alcanzó por sus posicionamientos.

La muerte de Aguer ocurre durante la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. Su figura deja una trayectoria atravesada por las tensiones entre las formulaciones tradicionales de la doctrina católica, los cambios sociales y las distintas miradas sobre la misión pastoral de la Iglesia.