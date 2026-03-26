Más allá de la publicidad: Facebook e Instagram mostrarán enlaces de compra en las publicaciones

El nuevo sistema de compra ofrecerá pagos rápidos dentro de la app, gracias a integraciones con Stripe, PayPal y próximamente Shopify y Adyen. (Meta)

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, anunció la integración de enlaces de compra directamente en las publicaciones, modificando el modelo tradicional de monetización y facilitando la adquisición de productos sin salir de la plataforma. Esta transformación apunta a convertir las redes sociales en verdaderos centros comerciales digitales, donde el contenido y la compra conviven sin intermediarios.

Enlaces de compra integrados: cómo funcionarán

A partir de los próximos meses, los creadores de contenido en Facebook podrán vincular sus cuentas de afiliados y etiquetar productos en sus publicaciones y videos cortos (Reels). Hasta ahora, los influencers solían depender de comentarios con enlaces o plataformas externas como ShopMy o LTK para derivar a los seguidores a los productos recomendados.

Con la nueva función, los productos aprobados aparecerán como burbujas flotantes sobre las imágenes o videos, listas para ser clickeadas y así redirigir al usuario directamente a la compra.

En Instagram, los influencers podrán añadir hasta 30 productos comprables por Reel, centralizando la experiencia de compra. (Europa Press)

En el lanzamiento, el sistema de afiliados de Facebook estará disponible primero para productos de Amazon en Estados Unidos, con la incorporación prevista de Temu y eBay en los próximos meses. Los usuarios podrán acceder a recomendaciones y productos de forma más directa, sin pasos adicionales.

En Instagram, la dinámica será aún más flexible. Los creadores podrán añadir hasta 30 productos comprables en un solo Reel, copiando y pegando enlaces de afiliados para cada artículo, siempre que estos estén registrados en el catálogo de comercio de Meta. Esta integración elimina la necesidad de herramientas externas y centraliza todo el proceso de compra en la propia aplicación.

Compras rápidas gracias a la IA

Meta también anunció el uso de inteligencia artificial para enriquecer la experiencia de compra. Al hacer clic en un anuncio o visitar una página de producto desde Facebook o Instagram, los usuarios verán información detallada y un resumen de reseñas de otros compradores, generadas por IA. Esta función, similar a la implementada por Amazon en 2023, agiliza la toma de decisiones al ofrecer una panorámica de las opiniones más relevantes sin tener que leer cientos de comentarios.

Meta permitirá a creadores de Facebook etiquetar productos afiliados como burbujas clickeables en fotos y videos. (Reuters)

Además, la IA de Meta mostrará datos sobre la marca, productos relacionados, descuentos disponibles y un botón de compra directa. Esta actualización del proceso de pago se realiza en alianza con Stripe y PayPal, facilitando compras con un solo toque y sin abandonar la app. Próximamente, se sumarán integraciones con Adyen y Shopify.

El control sobre el método de pago lo mantiene el anunciante, pero para el usuario el proceso es rápido y sencillo, reforzando la tendencia hacia compras instantáneas dentro de la red social.

Expansión global y competencia con TikTok

Meta busca fortalecer su ecosistema de afiliados ante la competencia creciente de TikTok Shop. Por eso, amplió la lista de socios afiliados: además de Amazon, eBay y Temu en Estados Unidos, se suman Mercado Libre en América Latina y Shopee en Asia. Los creadores podrán elegir los productos que desean promocionar y recibir comisiones por cada venta concretada a través de sus publicaciones.

Estas funciones posicionan a Facebook e Instagram como plataformas de compra directa, acercándose al modelo de TikTok Shop. (Europa Press)

En Instagram, la compañía planea probar asociaciones con Amazon y Shopee, permitiendo a los creadores acceder a catálogos de productos de empresas de 22 países. Esto facilita encontrar artículos para sus videos y expande las opciones de monetización fuera del modelo publicitario tradicional.

Un giro hacia la compra directa y la monetización del contenido

La integración de enlaces de compra y la simplificación del proceso marcan una evolución en la estrategia comercial de Meta. Para los creadores, se abre una vía más eficiente para obtener ingresos por afiliación; para los usuarios, la frontera entre contenido y comercio se difumina, haciendo que la experiencia de compra sea parte integral del consumo de redes sociales.

Este nuevo enfoque acerca a Facebook e Instagram al modelo de plataformas como TikTok Shop, donde el contenido visual y la venta de productos se combinan. De esta forma, Meta redefine el papel de las redes sociales, que dejan de ser solo espacios de promoción para convertirse en vitrinas interactivas y personalizadas accesibles desde cualquier dispositivo.