Crisis entre Milei y Bullrich: qué puede pasar después de la visita del Papa y cuántas chances hay de una ruptura

Patricia Bullrich y Javier Milei

Guardar

A diferencia del clima de concertación que se vive en las distintas sedes donde transita en su visita el papa León XIV, el Gobierno permanece a la espera de que se defina cómo seguirá su propia dinámica interna de cara a los últimos meses del año, los cuales comenzarán a configurar el panorama político para las elecciones del año próximo.

La principal cuestión a determinar, afirman fuentes de la Casa Rosada, es qué se hará con el rol de Patricia Bullrich en el interior del oficialismo. Aunque venían guardando silencio, en el entorno de Javier Milei terminaron por reconocer que el vínculo entre ambos dirigentes está resentido a partir de los diferentes desmarques que comenzó a realizar la senadora. Solo volvieron a verse brevemente en el marco del saludo del Papa a la Casa Rosada. El contacto fue breve.

PUBLICIDAD

“Al principio se diferenciaba en asuntos que nos venían bien para contener al voto republicano dentro del espacio, pero la forma en la que comenzó a hacerlo en las últimas semanas degrada la autoridad de Milei y ya revela que está siendo descoordinada. Es algo que debe resolverse”, afirmó ante Infobae una primerísima línea de Casa Rosada.

Son diversas las hipótesis de lo que puede ocurrir en las próximas semanas. En concreto, cerca de los hermanos Milei afirmaron que debe existir una conversación puertas adentro entre Bullrich y Karina Milei. Si ocurre, podría producirse la semana próxima. Se especula que para entonces se convoque a una reunión de Mesa Política por primera vez después de casi un mes.

PUBLICIDAD

El saludo de León XIV al gabinete durante el primer día de su visita a la Argentina. (Patricia Bullrich (X))

Durante todo ese lapso, quienes deben convocarla se escudaron en que diferentes viajes y la agenda de organización por la visita del Papa impidieron concretar una de estas cumbres. Por lo bajo, no son pocos quienes afirman que el clima estaba particularmente tenso. Esto también excede el vínculo de los hermanos libertarios, porque las internas se multiplican entre los integrantes de ese grupo.

Uno de los funcionarios que dialoga diariamente con Milei afirma que no está planificado ningún encuentro, pero que no debe descartarse que se produzca una nueva convocatoria a la Quinta de Olivos. El Presidente y la jefa de bloque en el Senado se encontraron hace un mes allí mismo para mantener una reunión de trabajo y, sobre todo, conversar sobre distintos puntos que estaban alterando el vínculo entre ellos. Allí mismo, la senadora volvió a reiterarle que no se iba a correr un milímetro de las posturas que ella tiene. “Sirvió para hablarse todo cara a cara, pero el saldo no fue bueno. Al menos eso es lo que pensamos varios de nosotros”, dice esta fuente gubernamental.

PUBLICIDAD

¿Existe la posibilidad de una ruptura? Hay dos mecanismos por los cuales se podría producir. Uno de ellos es el desguace de la estructura bullrichista que queda remanente en el Ministerio de Seguridad Nacional, que actualmente comanda Alejandra Monteoliva. La ministra fue recomendada por su antecesora, pero ahora busca mayor autonomía y mantiene un diálogo estrecho con Karina. El mes pasado renunció Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios, un funcionario que tenía ascendencia en las consideraciones de Bullrich.

Otra de las formas en las que podría ocurrir el quiebre es con el pedido de Milei de que Bullrich deje la jefatura del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. También podría ser ella misma quien decida dejar ese puesto. Aun así, ambas facciones especulan con que sea el otro quien tome la primera decisión para no pagar el costo político de hacerlo y luego capitalizarlo. Tanto de un lado como del otro afirman que no está en sus planes tomar esa determinación.

PUBLICIDAD

El tuit de Patricia Bullrich sobre su reunión con Javier Milei

Pero el clima interno del bloque senatorial está tenso. Aquello se evidenció en una reunión de bloque dos semanas atrás, antes de la última sesión que se realizó. Bullrich fue abordada por la neuquina Nadia Márquez, quien le hizo un planteo frente a todos para que cambie la dinámica de las reuniones del bloque. La jefa del espacio sintió que fue una “apurada” a pedido de la Casa Rosada y, particularmente, del entorno de Karina y los primos Menem, quienes tienen una particular consideración hacia la senadora patagónica, que encabezará la candidatura a la gobernación de Neuquén por LLA.

“Nosotros nos desmarcamos en aspectos que ya venimos planteando desde hace meses. Tal vez con algo más de contundencia, es cierto. Lo que estamos diciendo es que estamos cansados de esa forma de diligencia política en la cual la Casa Rosada viene a impartir todas las decisiones al Senado, cuando nosotros queremos nuestra propia dinámica”, dicen en el bullrichismo.

PUBLICIDAD

Un importante legislador libertario pide estar atentos a lo que suceda después de las sesiones ordinarias, porque ahí se volverán a definir la jefatura del bloque, las PASO y el Presupuesto 2027. Quienes especulan con ese timing afirman que los Milei podrían tomar una determinación después de esas sesiones clave y no antes.

Este cortocircuito afecta a la dinámica propia del bloque, que actualmente está dividido en tres facciones: aquellos que responden de manera directa al denominado “karimenemismo”, quienes se encuadran detrás de la figura de Bullrich y los que se autoperciben como una suerte de “tercera posición”. Es este último grupo el que podría ser determinante. “No existimos como tal, nadie quiere hacer cosas raras. Pero somos un grupo que no se quiere meter en ningún quilombo cruzado. Somos los que no estamos en guerra”, confiesa uno de ellos. El peligro es que la tensión entre las dos alas del Gobierno termine por fracturar el bloque y que estos se vean alentados a formar un espacio aparte. Por ahora dicen que no quieren hacer ningún movimiento, pero que si sucede “es por culpa de los otros dos polos”.

PUBLICIDAD

Karina Milei, Martín Menem y Patricia Bullrich, durante una cena que buscaba distender la relación. Hoy el vínculo político es tenso

Mientras tanto, Bullrich puso en consideración pública la necesidad de que se trate en el Senado el proyecto de Ludopatía Infantil, que perderá estado parlamentario si no se sanciona antes de diciembre. “La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos. Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites”, afirmó en un mensaje en redes. Con esa presión, la senadora podría forzar a Milei (que quiere dejarla caer) a decidir si coloca ese proyecto en extraordinarias o no.

El 19 de noviembre habrá una sesión para terminar de sancionar la Ley de Discapacidad. El día después, Bullrich promete negociar sus propios temas sin atender las urgencias de la Casa Rosada. Los diputados que responden a ese sector quieren hacer un cambio más en el proyecto de Defensa de Soberanía Nacional. Particularmente, en el artículo 111, que propone penas de prisión para quienes actúen en colaboración con entidades extranjeras en procesos electorales. En la Cámara de Diputados se inició el debate para unificar proyectos sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores que impulsa el bullrichista Damián Arabia.

PUBLICIDAD