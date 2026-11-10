República Dominicana

“Nos están disparando”: La última llamada de dos pescadores dominicanos hallados muertos en frontera marítima de Haití

La confirmación del doble homicidio a balazos ha sumido en la desolación a las comunidades pesqueras de Buen Hombre y Punta Rucia, cuyos pobladores exigen una investigación binacional urgente y medidas contundentes que protejan a los trabajadores del mar

Anderson López y José Dionicio Cabrera (Frandeli y Concote), pescadores oriundos de la costa norte dominicana cuyos cuerpos fueron hallados sin vida cerca de la frontera marítima con Haití tras ser atacados a tiros.
Anderson López y José Dionicio Cabrera (Frandeli y Concote), pescadores oriundos de la costa norte dominicana cuyos cuerpos fueron hallados sin vida cerca de la frontera marítima con Haití tras ser atacados a tiros.
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Una profunda consternación embarga a las comunidades costeras del litoral noroeste y norte de la República Dominicana tras la confirmación de la trágica muerte de dos jóvenes pescadores, quienes fueron reportados como desaparecidos y posteriormente hallados sin vida en aguas y proximidades del territorio haitiano.

Las víctimas fueron identificadas como Anderson López y José Dionicio Cabrera, conocidos ampliamente por sus allegados y comunitarios bajo los nombres de Frandeli Andújar y «Concote», originarios de los enclaves pesqueros de Buen Hombre, en la provincia de Montecristi, y Punta Rucia, en Puerto Plata.

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El hecho se desencadenó durante la jornada del domingo 8 de noviembre, cuando ambos hombres se embarcaron en una faena rutinaria de pesca artesanal. Lo que prometía ser una jornada laboral habitual se convirtió en una pesadilla cuando, en circunstancias que aún son objeto de investigación oficial, la pequeña embarcación se vio interceptada en las inmediaciones de la frontera marítima.

De acuerdo con los testimonios ofrecidos por familiares y compañeros de faena, los navegantes lograron realizar una última llamada telefónica de auxilio antes de perder por completo la señal y la comunicación. En dicha alerta desesperada, comunicaron que estaban siendo objeto de una embestida armada y tiroteados en alta mar por sujetos desconocidos, señalados de manera preliminar por las alertas comunitarias como individuos presuntamente de nacionalidad haitiana.

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Tras esa breve y angustiosa advertencia, los intentos por restablecer contacto resultaron infructuosos. Durante horas, parientes, organizaciones de pescadores y vecinos mantuvieron vigilias y operativos informales de rastreo con la esperanza de localizarlos a salvo o recibir noticias favorables sobre su paradero.

Pescadores dominicanos atacados a balazos fueron hallados en la frontera con Haití.

Sin embargo, la incertidumbre dio paso a la desolación el día de ayer, cuando se produjo el hallazgo formal de los cadáveres en la zona costera vinculada al territorio vecino. Informaciones preliminares dan cuenta de que los cuerpos presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, con severas heridas visibles en la cabeza y en el área facial, lo que denota la violencia extrema empleada durante el ataque.

La escalada de violencia en Haití y el pronunciamiento de las autoridades dominicanas

La tragedia ha encendido nuevamente las alarmas sobre el desbordamiento de la criminalidad y la inestabilidad que azota a Haití, un fenómeno que no se limita a su geografía terrestre, sino que proyecta sus riesgos sobre las rutas de navegación y las actividades comerciales y pesqueras del mar Caribe.

En los últimos años, la proliferación de bandas armadas, la debilidad institucional en los puertos haitianos y la falta de patrullaje efectivo en sus aguas jurisdiccionales han transformado las zonas marítimas limítrofes en corredores vulnerables, donde los pescadores artesanales quedan expuestos a:

  • Robos
  • Extorsiones
  • Despojo de lanchas
  • Agresiones directas
  • Entre otros.
Militares de República Dominicana vigilan el paso fronterizo de Dajabón (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/Luis Tavárez
Militares de República Dominicana vigilan el paso fronterizo de Dajabón (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/Luis Tavárez

De momento, los estamentos oficiales realizan una investigación exhaustiva para dar con los respectivos responsables. Asimismo, las instituciones militares y navales dominicanas han reiterado su compromiso de reforzar la vigilancia y los patrullajes marítimos en las aguas del litoral norte y la franja fronteriza de Montecristi, con el propósito de garantizar la seguridad de los trabajadores del mar y prevenir incidentes similares.

Mientras tanto, gremios pesqueros, líderes comunitarios y defensores sociales de Montecristi y Puerto Plata exigen que el caso no quede en la impunidad, demandando una investigación binacional rigurosa, transparente y expedita que identifique a los responsables de este doble homicidio y adopte medidas de resguardo definitivas para salvaguardar la vida de quienes dependen de la pesca para el sustento de sus hogares.

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