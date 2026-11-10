Quién es el nuevo “europibe” convocado a la Sub 20 de Argentina que se formó en Real Madrid y fue comprado por la Lazio

El futbolista Bruno Galassi figura con el uniforme del Real Madrid junto a una toma en la que suscribe un documento vinculado a la Lazio.

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La selección Sub 20 comenzará mañana una nueva etapa de preparación de cara al Sudamericano 2027 que se disputará en Colombia y el nuevo “europibe” que figura en la nómina es Bruno Galassi, mediocampista formado en la cantera del Real Madrid que fue comprado por la Lazio en 4 millones de euros. El español de raíces santafesinas eligió representar a la Albiceleste y se estrenará en el predio de la AFA luego de frustrarse su chance de disputar los Juegos Suramericanos por lesión.

El volante de 1,84 de altura nació en Lleida, España, pero antes del año volvió con sus padres a Argentina y vivió un tiempo en Rosario, donde comenzó en una escuelita de fútbol de la Sociedad Libanesa. Más tarde, se mudaron otra vez a territorio español, pero a Madrid. Bruno, hijo de Eric Bocha Galassi, reconocido futbolista del Club Atlético San Genaro de la localidad santafesina, fue convocado rápidamente por la selección madrileña después de dar sus primeros pasos en una escuelita de la federación española a la que acudía por cercanía con su casa.

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El Rayo Vallecano fue el primer equipo en interesarse en él y en sus filas militó hasta los 12 años, cuando la pandemia del coronavirus golpeó al mundo. Luego de eso, recaló en Getafe, otro club madrileño, donde llegó a ser capitán e hizo varios goles antes de que su padre recibiera un llamado de directivos del Real Madrid que querían sumarlo a su “Fábrica” de talentos. “Fue fácil decir que sí, las instalaciones del Real son como Disney”, contó el propio Bruno en una entrevista hecha el año pasado con el programa Atle una pasión, vinculado al club San Genaro. Con acento 100% argentino, reveló que además de haber nacido en España y tener nacionalidad argentina, disponía de la italiana. “Me gusta tomar mate cuando viajo con mi papá y diría que soy buen cebador. Siempre amargo, aunque a mis amigos no les gusta, y armo la montañita y todo”, mostró su faceta criolla.

Bruno Galassi, una de las apuestas de Placente en la Sub 20

A los 16 años fue fichado por el Real Madrid y jugó para el Sub 17, Sub 18 y Sub 19 hasta militar en el Real Madrid C. Sumó minutos con el equipo Sub 19 en el torneo internacional Youth League y captó la atención de la Lazio de Italia, que en el mercado de mediados de 2026 desembolsó 4 millones de euros por la mitad de su ficha (firmó hasta junio de 2029). A la espera de su debut oficial, hoy se entrena con el plantel profesional del conjunto romano y experimentará por primera vez con las juveniles de la selección argentina, donde era seguido hace tiempo. En realidad, había sido convocado para los Juegos Suramericanos que se llevaron a cabo en Rosario hace algunas semanas, pero una lesión lo privó de estar presente (fue reemplazado a última hora por el chico de Lanús Pedro Javier Pascual).

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“Como alumno, mi mamá no se queja. Presto atención en clase para no tener tarea en casa. En el fútbol, mi viejo fue mi gran maestro, algo me habrá quedado de él”, valoró sobre sus padres y dejó en claro los cuidados de todo profesional a temprana edad. Aseguró que no le gusta el alcohol ni las salidas nocturnas, mientras que se automatizó con las rutinas que le encomendaban diariamente en Real Madrid: colegio hasta las 14 y entrenamiento desde las 15:30 hasta las 20:30 con sesiones de prevención de lesiones, kinesiología, gimnasio, entrenamiento en campo y sesiones de video. Incluso en su tiempo libre lleva una pulsera que le mide el sueño y entrenamiento, algo que era monitoreado en el Madrid hasta su arribo a la Lazio.

El nuevo ciclo comandado por Placente con la Sub 20 tiene en el horizonte preparar a los chicos que disputarán el Campeonato Sudamericano en Colombia desde el 22 de enero hasta el 7 de febrero de 2027. Los futbolistas se entrenarán desde hoy hasta el sábado en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Vale mencionar que en esa oportunidad no fue llamado el defensor de 18 años del Barcelona Nicolás Marcipar, que sí fue medalla de plata en los Suramericanos, otro de los “europibes” que son seguidos y fueron descubiertos por el departamento de scouting de la AFA en el Viejo Continente.

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LA LISTA DE CONVOCADOS DE DIEGO PLACENTE

Arqueros: Demián Talavera (San Lorenzo), Agustín Cortez (Vélez) y Ramiro Buratti (River

Defensores: Máximo Leguizamón (Tigre), Elías Verón (Rosario Central), Nicolás Blanco (San Lorenzo), Fernando Closter (Independiente), Mateo Martínez (Racing), Juan Arrayago (Independiente), Gonzalo Escudero (Racing), Lucas Ayala (Unión) y Joaquín Salas (Talleres)

Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Bruno Galassi (Lazio), Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Franco Pérez (Boca), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s) y Facundo Guch (Newell’s)

Delanteros: Ian Subiabre (Tigre), Ramiro Tulián (Belgrano), Alex Verón (Vélez), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Valentín Dávila (Talleres) y Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata)